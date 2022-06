Kreistag beschließt neuen Nahverkehrsplan: „Dicke Bretter“

Von: Jörg von Rohland

Ein Bus am Weilheimer Bahnhof. © Gronau

Einstimmig hat der Kreistag den Nahverkehrsplan für den Landkreis Weilheim-Schongau beschlossen. Das knapp 200 Seiten umfassende Werk schlägt ein Bündel an Maßnahmen vor, die den ÖPNV im Landkreis attraktiver machen sollen. Was umgesetzt wird, muss sich zeigen. Es fehlt das liebe Geld.

Landkreis – „Es wird ein dickes Brett sein, was wir zu bohren haben, wenn es um die Umsetzung geht“, sagte Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer zu den im Nahverkehrsplan aufgeführten Verbesserungen, die allesamt mit Kosten verbunden sind.

Und Kämmerer Norbert Merk drückte gleich mal kräftig auf die Euphorie-Bremse, als er auf die „finanziellen Rahmenbedingungen“ des Landkreises verwies und anmahnte, dass der schon jetzt bayernweit die höchste Kreisumlage habe. Der ächzt bekanntlich unter einem Hebesatz von 54 Prozent. Große Sprünge beim ÖPNV kann man sich da offenbar nicht leisten.

Dennoch: Laut Kreisverwaltung formuliert der Nahverkehrsplan Maßnahmen, mit denen alle 34 Städte, Märkte und Gemeinden bestmöglich an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden. Und schon in diesem Jahr soll mit der Umsetzung begonnen werden.

Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman (SPD) freute es, dass dabei neue Linien nach Marktoberdorf im Fokus stehen. Er wünschte sich aber auch eine direkte Anbindung nach Kaufering.

Diskutiert wurde im Kreistag vor allem darüber, wie man noch mehr Bürger dazu bringt, vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Und Maike Winter (ÖDP/Raisting) wollte dabei nicht nur über die Kosten reden. „Es ist Realität, dass wir kurz vor einer Klimakatastrophe stehen“, sagte sie. Es gehe nicht ums Überlegen oder Wollen. „Wir müssen das machen“, meinte Winter. Sie selbst habe seit zwei Jahren kein Auto. „Und ich bin noch nie so glücklich gewesen.“

Ähnlich sah es Brigitte Gronau (Grüne/Weilheim). Sie bemühte die große Politik: In Österreich werde pro Kopf vier mal mehr Geld in den ÖPNV investiert, in der Schweiz gar das Siebenfache. „Wir sind da ganz hinten angestellt“, monierte die Kreisrätin.

Peter Ostenrieder (CSU/Peiting) warnte derweil davor, zu viel zu erwarten und warb für vernünftige Busverbindungen an zentralen Orten. „Wir werden auch künftig Autos brauchen“, meinte der Peitinger Bürgermeister. Das Problem beim ÖPNV ist seiner Meinung nach oft „die letzte Meile“. Die will man in Peiting mit einem Fahrservice überwinden. „Wir versuchen das bei uns im Ort ab Juli“, blickte der CSU-Politiker voraus.

Wenig Erhellendes hatte die AfD im Kreistag zum Kreisverkehrsplan beizutragen. Katrin Neumayr (Peißenberg) meinte, sie würde gerne wissen, was dieses „Pamphlet“ gekostet habe und wie viele Kilometer Radweg man dafür hätte bauen können. Zudem übte sie Kritik an gebührenpflichtigen Park-And-Ride-Plätzen.

Gefragt wurden die an der Erstellung des Nahverkehrsplans Beteiligten von den Kreistagsmitgliedern unter anderem nach dem Stand der Dinge beim möglichen MVV-Beitritt des Landkreises. Die notwendige Verkehrszählung sei durch Corona verfälscht, hieß es dazu. Und augenblicklich sei sie wegen des 9-Euro-Tickets ausgesetzt.

Beim MVV gehe es aber ohnehin weniger um die Buslinien, sondern mehr um die Themen Bahn und eine einheitliche Tarifstruktur. Das 9-Euro-Ticket zeigt gerade, wie attraktiv es ist, wenn man nicht Dutzende Tarife und Apps braucht, um anzukommen. Darüber soll im April 2023 gesprochen werden, hieß es weiter im Kreistag.

