Natur-Schatz in Weilheim braucht dringend Schutz

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Ein Schatz, der Schutz braucht: Die blumenreichen Wiesen und Magerrasen auf der sonnigen Westseite des Gögerls. © Kemmer/Landratsamt

Es ist ein Schatz vor den Toren Weilheims – als Naherholungsgebiet und als Biotop, wie es Seltenheitswert im Landkreis hat. Doch das Gögerl ist immer stärkeren Belastungen ausgesetzt. Deshalb richtet die Stadt einen deutlichen Appell an Spaziergänger und Sportler.

Weilheim – Ob wandernd, bei regelmäßigen Spaziergängen oder auch nur vom Biergarten aus: Viele Weilheimer genießen den Blick von ihrem kleinen, feinen „Hausberg“ auf die Stadt, ins Ammertal oder in die Alpen. Doch damit dieser „ganz besondere Schatz vor den Toren der Stadt“ erhalten bleibe, so heißt es aus dem Rathaus, müssten jetzt alle Gögerl-Gäste mithelfen. Denn die wertvollen Wiesen und Magerrasen auf diesem Höhenzug seien „in den letzten Jahren zunehmenden Belastungen ausgesetzt“.

Gögerl ist zunehmend Belastungen ausgesetzt

Der Klimawandel, erläutert die Stadt in einer von Bürgermeister Markus Loth unterzeichneten Pressemitteilung, mache manchen Arten das Überleben schwer. Nur noch selten weise das Gögerl im Winter eine schützende Schneedecke auf. Und „wiederholte mechanische Belastungen der Pflanzendecke mit Bodenverdichtung können von einer schleichenden Veränderung der wertvollen Vegetation bis zum Verlust führen“. Dazu kommt: In Zeiten von Lockdowns und Homeoffice wurde das Gögerl „immer attraktiver für Spaziergänger, Sportler – auch für den einen oder anderen Mountainbiker – oder als Treffpunkt“. Dabei würden zunehmend Abkürzungen oder Trampelpfade zu „einer noch schöneren Aussicht“ genutzt. Und bei rutschigeren Wegverhältnissen werde immer wieder auf die noch intakten Wiesen ausgewichen.

Aufruf auch an Freizeit-Biker

Genau das aber müsse aufhören, so der Appell der Stadtspitze: „Um die Wiesen und Magerrasen in ihrer Vielfalt und Schönheit zu erhalten, bitten wir alle Besucher, auf den bestehenden, deutlichen Wegen zu bleiben.“ Das Bayerische Naturschutzgesetz schränke im übrigen auch dahingehend ein, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Zeit des Aufwuchses nicht betreten werden dürfen. Eigens angesprochen werden im Aufruf der Stadt die Freizeit-Biker, die gerne das Gögerl und angrenzende Bereiche befahren: „Bitte bleiben auch Sie auf den ausgewiesenen Wegen. Sie zerstören sonst wertvolle Naturschutzflächen.“ Und: Auch die beiden frühmittelalterlichen Wallanlagen des Hechenbergwalles und Gögerlwalles dürfen nicht betreten oder überfahren werden.

Vorübergehend Absperrungen am Gögerl

Was den Frisbee-Parcours am Gögerl betrifft, seien Stadt und Landratsamt stets in Kontakt mit dem Weilheimer Frisbee-Club „Bavarian Airhawks“, um den Parcours den Gegebenheiten der Schutzgebietsflächen anzupassen. Der Club informiere und sensibilisiere seine Mitglieder regelmäßig. Gemeinsam würden in den nächsten Tagen die Abwurfstellen angepasst, stellenweise eingegrenzt und saniert. „Ausweichstellen auch von Erholungssuchenden, beginnende Trampelpfade und belastete Bereiche werden vorübergehend mit Trassierband abgesperrt, damit sich die Pflanzendecke wieder erholen kann.“

Lesen Sie auch Neue Zahlen zu Weilheims Zukunft: Über 1600 zusätzliche Wohnungen bis 2038 nötig? Im Sommer will Weilheims Stadtrat einen „Baulandbeschluss“ fassen, um Investoren künftig an den Folgekosten von Neubauprojekten für die Stadt zu beteiligen. Grundlage dafür sind fundierte Prognosen, die nun vorliegen – und besagen: Selbst bei Nullwachstum brauche es bis 2038 über 600 zusätzliche Wohnungen. Neue Zahlen zu Weilheims Zukunft: Über 1600 zusätzliche Wohnungen bis 2038 nötig? Blues auf Bayerisch - zwischen Gipfelkreuz und Jammertal Die Band „Williams Wetsox“ hat vor über 40 Jahren den „boarischen Blues“ miterfunden - und Huglfing auf die Weltkarte des Blues gebracht. Blues auf Bayerisch - zwischen Gipfelkreuz und Jammertal

Am Gögerl gedeihen mehr als 370 Pflanzenarten Mit seinen ausgedehnten Wiesen und alten Gehölzbeständen am Westhang sowie mit Wald, Quellen, Feucht- und Nasswiesen auf der Ostseite ist das Gögerl Lebensraum einer vielfältigen Flora und Fauna. So berichtet die Biodiversitätsberaterin der Unteren Naturschutzbehörde, Irmingard Kemmer, von mehr als 370 Pflanzenarten, die am Gögerl gedeihen.

Von besonderer Bedeutung für den Naturschutz sind laut Mitteilung der Stadt die blumenreichen Wiesen und so genannten Magerrasen auf der sonnigen Westseite: „Sie beherbergen eine überdurchschnittliche Artenvielfalt, neben typischen Wiesenblumen auch zahlreiche im Landkreis seltene und gefährdete Arten.“ Im Frühjahr seien beispielsweise Echte Schlüsselblumen, am Waldrand Leberblümchen und versteckt in der Wiese Veilchen, gelb und weiß blühende Fingerkrautarten oder Sonnenröschen zu bewundern. „Etwas später blühen vereinzelt Orchideen, in manchen Jahren bis zu sechs verschiedene Arten. An den sonnigen Waldrändern leuchtet der prächtige Purpurklee. Witwenblumen, Ästige Graslilie, Skabiosen und Flockenblumen, Ochsenauge und Glockenblumen sorgen im Sommer für ein buntes Bild.“

Im Juli/August mähen ein örtlicher Landwirt und die Stadtwerke Weilheim im Auftrag der Stadt die Wiesen. Nur so bleibe die Blumenvielfalt erhalten. Um auch der Tierwelt geeignete Habitate zu sichern, lasse man dabei aber immer wieder wechselnde ungemähte Bereiche stehen.

Vergleichbare Biotope, so großflächig und gut ausgeprägt, gibt es laut Naturschutzbehörde nur an wenigen Orten im Landkreis, und zwar vor allem entlang des Lechs, im Raum Schongau und an der Ostseite des Ammerseebeckens. „Die Stadt Weilheim ist sich ihrer Verantwortung bewusst, die Blumenwiesen am Gögerl in ihrer Ausdehnung und Qualität zu erhalten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Naturschutzrechtlich seien die Wiesen und Magerrasen etwa ab dem Kleingartengelände bis zum Wald am Hechenberg gesetzlich geschützt, zudem wurden große Bereiche des Gögerl-Westhangs bereits 1989 vom Landkreis als „Geschützter Landschaftsbestandteil“ ausgewiesen.

Lesen Sie auch: Erfolgreiche Initiative der Stadt für Lastenfahrräder