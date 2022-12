28 Wohnungen statt Autowerkstatt?

Von: Magnus Reitinger

Die Werkstatthalle des früheren Autohauses Schwaiger an der Seitzstraße soll abgerissen werden, an ihrer Stelle ist ein großes Mehrfamilienhaus vorgesehen. © ruder

Große Wohnbaupläne gibt es für das Gelände des ehemaligen Autohauses Schwaiger zwischen Olympiastraße und Seitzstraße. Der erste Entwurf dafür ist dem Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates allerdings „zu massiv“.

Weilheim – Genau zwei Jahre ist es her, dass das traditionsreiche Autohaus Schwaiger mangels Nachfolger geschlossen wurde – nach 88 Jahren und drei Generationen. Nun gibt es erste Neubaupläne für einen Teil des Areals: Die große, 1968 erbaute Werkstatthalle, die an der Seitzstraße liegt (direkt unterhalb des benachbarten Autohauses „Auto und Service“), wird abgerissen. Auf diesem knapp 1900 Quadratmeter großen Grundstück soll ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage errichtet werden.

Gebäude mit 770 Quadratmetern Grundfläche

Laut „Antrag auf Vorbescheid“ ist ein vierstöckiger, abgewinkelter Neubau mit rund 28 barrierefreien Wohnungen geplant. Das Gebäude soll ein Flachdach mit extensiver Begrünung und Photovoltaik-Nutzung erhalten. Die Grundfläche wird mit rund 770 Quadratmetern angegeben, für die Tiefgarage würde auch ein Teil der Freifläche unterbaut.

Weilheims Stadtbaumeisterin: „Landratsamt muss das ablehnen“

Stadtbaumeisterin Katrin Fischer hält diese Planung allerdings für „zu massiv“, wie sie jüngst im Bauausschuss des Stadtrates sagte. Angesichts der umliegenden Bebauung ist für den Neubau ihrer Ansicht nach „teilweise Viergeschossigkeit“ denkbar – „aber abgestuft, nicht auf voller Länge“. Zwar bestehe nebenan bereits ein viergeschossiges Gebäude, doch dieses sei „wesentlich weniger massiv“ und deshalb „nicht vergleichbar“. Überhaupt gebe es in der Umgebung keinen Vergleichsfall in dieser Größe, so Fischer weiter: „Ich würde mich wetten trauen, dass das Landratsamt das ablehnen muss.“ Denn für das betroffene Areal besteht kein Bebauungsplan, weshalb das Vorhaben bei der Genehmigung danach zu beurteilen ist, ob es sich in die Umgebung einfügt.

Stadt setzt auf Bebauungsplan

Für das benachbarte Areal östlich der Seitzstraße wird derzeit allerdings ein Bebauungsplan aufgestellt, dort sollen die Wohnblocks der „Wohnbau Weilheim“ nach und nach neu gebaut und neu gegliedert werden. Und in diese Bauleitplanung, so war sich der Bauausschuss einig, soll nun auch das Grundstück mit der ehemaligen Werkstatthalle aufgenommen werden. Auf diesem Weg könne man die Neubebauung regeln, und dann greife auch die Regelung der Stadt zur „Sozialgerechten Bodennutzung“ („SoBoN“), wonach mindestens ein Drittel der neu entstehenden Wohnfläche „für bezahlbaren Wohnraum gesichert werden“ muss. In diesem Sinne hat der Bauausschuss den vorliegenden Vorbescheidsantrag einstimmig abgelehnt und zugleich beschlossen, das Grundstück in den neu entstehenden Bebauungsplan „Seitzstraße/Glanerstraße“ aufzunehmen.

Was die Verkehrserschließung für das Wohnbauprojekt auf dem einstigen Autohaus-Grund betrifft, sieht das Rathaus „kein Problem“. „Die Seitzstraße ist eine der Straßen, die ohnehin ertüchtigt werden müssen“, sagte Stadtbauamt-Mitarbeiter Stefan Kirchmayer.