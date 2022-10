Für neue Bauform am Hardtfeld: Baugemeinschaft sucht Mitstreiter

Von: Katrin Kleinschmidt

Platz für gemeinschaftliches Wohnen: Franziska und Philipp Nießen zeigen das Grundstück, auf dem sie gern mit anderen Eigentumswohnungen schaffen würden. Sechs bis sieben Wohnungen Grundstück kostet 1,4 Millionen Euro © Gronau

Die Baugemeinschaft „Weilheim – Generation – Integration – Heimat“ möchte am Hardtfeld Wohnraum schaffen. Doch es fehlen Mitstreiter. Und die Zeit drängt.

Weilheim – Die Anforderungen der Stadt Weilheim waren hoch: Sie stellte Baugemeinschaften ein 1478 Quadratmeter großes Grundstück in Aussicht, wenn sie mit ihrem Konzept in sozialer, ökologischer und städtebaulicher Sicht überzeugen. Damals, im Mai 2021, wurden Franziska und Philipp Nießen mit weiteren Interessenten hellhörig. Als Baugruppe „Weilheim – Generation – Integration – Heimat“ reichten sie ihr Vorhaben ein – und bekamen Ende 2021 eine Benachrichtigung von der Stadt, dass sich ihr Konzept durchgesetzt hat. „Darüber haben wir uns sehr gefreut“, erinnert sich Franziska Nießen. Seitdem planen und organisieren sie. Doch etwas Wichtiges fehlt ihnen, um den Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen realisieren zu können: und zwar Mitstreiter.

Aktuell sind es das Ehepaar selbst und zwei weitere Parteien, die in den Neubau investieren wollen. Es braucht aber vier bis fünf weitere Interessenten, die ebenfalls eine Eigentumswohnung im Neubaugebiet „Hardtfeld II“ bauen wollen.

Sechs bis sieben Eigentumswohnungen sollen entstehen

Aus dem ungefähren Konzept ist in den vergangenen Monaten ein konkreterer Plan geworden. Ortsnahe Architekten haben eine Studie und erste Skizzen für das Grundstück an der Hans-Korntheuer-Straße ausgearbeitet. Demnach ist ein zweistöckiger Neubau mit sechs bis sieben Eigentumswohnungen, zwischen 40 und 110 Quadratmetern groß, vorgesehen. Am besten in nachhaltiger Bauweise und mit Solarkollektoren sowie Photovoltaikanlage auf dem Dach. Bei den Zuschnitten der Wohnungen „sind wir noch flexibel“, sagt Franziska Nießen, da sollen die künftigen Mitstreiter mitreden können. Die Bauweise könnte zudem auch künftig Flexibilität ermöglichen: „Die Wohnungen sollen nach Möglichkeit modular sein.“ Heißt: Sie können verkleinert oder – wenn ein Nachbar etwas abgeben möchte – erweitert werden. „Für den Fall, dass sich die Lebenssituation ändert und jemand mehr oder weniger Platz benötigt.“

Planung kommt im Bauausschuss gut an Ein erster Planungsentwurf für das gemeinschaftliche Wohnen im Neubaugebiet „Am Hardtfeld II“ wurde dem Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates in seiner Oktober-Sitzung vorgestellt. Dort kam die Planung, die das Architekturbüro Beer Bembé Dellinger für die Baugemeinschaft erstellt hat, gut an. Dieses Vorhaben „erfüllt eigentlich alles, was wir in der Weilheimer Charta für nachhaltigen Wohnungsbau aufgeschrieben haben“, lobte Stadtbaumeisterin Katrin Fischer. Die 2021 vom Stadtrat als „Leitschnur“ beschlossene Charta formuliert bekanntlich eine Reihe sozialer und ökologischer Forderungen, um Wohnungsbau und Klimaschutz in Einklang zu bringen.

Den Bebauungsplan-Änderungen, die für die vorgelegte Planung notwendig sind, hat der Bauausschuss einmütig zugestimmt. So wird das Baufenster für das zweistöckige Mehrfamilienhaus, das in Holz- oder Holzhybridbauweise errichtet werden soll, etwas vergrößert (auf 12 mal 31 Meter) und leicht nach Osten verschoben. Anstelle des klassischen Satteldachs wird ein begrüntes Pultdach zugelassen. Und an der Südseite sind zur Beschattung berankte Balkone sowie Pergolen mit Solarmodulen möglich.

Die Änderungswünsche seien nachvollziehbar, „da spricht nichts dagegen“, so waren sich die Bauausschuss-Mitglieder einig. Es handle sich um „ein einmaliges Projekt“, das man nur unterstützen könne, betonte etwa SPD-Vertreter Horst Martin. mr

Das Wichtigste aber am Projekt: Die Nießens wollen eine Gemeinschaft entstehen lassen. Deshalb ist ein wichtiger Punkt in ihren Planungen ein Gemeinschaftsraum. Darin können die Hausbewohner zusammensitzen, auch mal feiern oder sich eine Heimwerker-Ecke einrichten. „Es muss ja nicht jeder eine eigene Bohrmaschine kaufen“, sagt Franziska Nießen. Auch Teile des Gartens sollten von allen genutzt werden können. Zudem soll ein schöner Eingangsbereich dafür sorgen, dass sich alle wohlfühlen.

Eine Wohnung für karitative Einrichtung

Eine Wohnung könnte nach Möglichkeit zudem einer der vor örtlichen kirchlichen oder karitativen Einrichtungen zum Kauf angeboten werden. „So kann zum Beispiel Wohnraum für Mitarbeiter mit geringerem Einkommen ermöglicht werden“, erläutert Franziska Nießen.

Sie kann sich auch gut vorstellen, dass Hausbewohner gemeinsam ein Auto nutzen. Sie selbst macht das bereits mit ihrer Mutter. Beide wohnen unweit des Bauplatzes. Und wissen, dass in Weilheim vieles ohne eigenes Fahrzeug geht. „Es ist eine tolle Lage. Man sieht die Benediktenwand und die Ammergauer Alpen. Es ist ruhig, aber man hat den Sportplatz ums Eck, mehrere Kindergärten, Schulen, einen Spielplatz und sogar eine Haltestelle des Stadtbusses“, schwärmt Franziska Nießen, die in Weilheim aufgewachsen ist – und sich wünschen würde, dass möglichst weitere Einheimische Interesse am Bauprojekt haben. Am liebsten quer durch die Generationen.

Grundstück kostet 1,4 Millionen Euro

Das schwebte auch der Stadt vor, als sie im vergangenen Jahr Baugemeinschaften dazu aufrief, ihre Konzepte einzureichen. Ziel war es, dass das Grundstück nicht von Investoren, die letztlich Wohnungen zu Höchstpreisen vermarkten, bebaut wird – sondern von einer Gemeinschaft, um „andere Bauformen auszuprobieren“, wie die damalige Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt-Sommer 2021 erläutert hatte.

Doch bisher ist das Interesse an dem Projekt im Hardtfeld zu gering, und die Zeit drängt. Bis Februar 2023 müssen bei der Stadt Bau- und Finanzierungsplan vorliegen. Dann sollen die künftigen Bauherren das Grundstück auch verbindlich kaufen. Das kostet immerhin 1,4 Millionen Euro. „Wir haben da keinen Vorzugspreis“, sagt Franziska Nießen. Da die Stadt den Festpreis aber 2021 festgelegt hatte, ist das Grundstück günstiger als auf dem freien Markt.

Die Familienmutter kann die Zurückhaltung bei Bauvorhaben verstehen: gestiegene Zinsen, gestiegene Kosten. „Da kann man die Leute verstehen, es ist eine schwierige Situation, die für viele unkalkulierbar ist.“ Aber das Projekt sei auch eine Chance auf ein besonderes Wohnprojekt. Eines, in dem eine Gemeinschaft entstehen kann – und in dem trotzdem gelten soll: „Leben und leben lassen“.

Beteiligung noch möglich

Wer Interesse hat, sich an dem Bauprojekt zu beteiligen, der kann sich per E-Mail unter baugruppe-weilheim@web.de melden.