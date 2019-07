Sie retten Hinterwieselharing vor der Dürre

Oh je, auch in Hinterwieselharing ist der Klimawandel angekommen. Dennoch gibt’s auf der neuen Hörspiel-CD von „Doctor Döblinger“ wieder viel zu lachen.

Weilheim – Es herrscht Traumwetter in Hinterwieselharing, dem Heimatstädtchen von Kasperl und Seppl. Einerseits. Jedoch: Weil es seit Wochen nicht geregnet hat, ist die „Gwschoab“ nur noch ein Rinnsal, Großmutters Putzwasser ist rationiert, und – besonders schlimm! – das Planschbecken von Prinzessin Heike bleibt leer, weil ihr Papa, der König, das Wasser schon für seinen Golfplatz verbraucht hat.

Zauberer Wurst geht in Rente

Damit in Hinterwieselharing wieder alle glücklich werden, müssen also der freischaffende Gaudibursch Kasperl und sein Freund Seppl ran – „die Zwei vom Rettungsdienst“, wie sie sich in einem der wunderbaren Lieder auf der neuen Hörspiel-CD von „Doctor Döblingers geschmackvollem Kasperltheater“ selbst besingen. Zwar können sie leider nicht mehr auf den Zauberer Gottlieb Wurst setzen, der sich mit einem herrlich unkorrekten Wurstigkeitssong in Rente verabschiedet. Doch die böse Hexe Annegeer Strudlhofer wittert ihre Chance, endlich von allen geliebt zu werden – und zaubert das ersehnte Fetzengewitter herbei...

Eine gute, mit aktuellen Anspielungen und fröhlicher Anarchie gespickte Story, das bekannt kuriose Kasperltheaterpersonal und neue, gewitzt getextete Lieder zu feiner Musik vom Münchner Bandkollektiv „G. Rag & die Landlergschwister“: Auf ihrer mittlerweile 15. CD ( „Kasperl und das Traumwetter“) bieten die „Döblinger“-Intendanten, -Autoren, -Regisseure und -Sprecher Richard Oehmann (52) und Josef Parzefall (58) wieder alles auf, was ihr Projekt „14das Beste seit Pumuckl“ werden ließ, wie Kritiker loben. Natürlich ist auch eine prominente Gaststimme zu hören: Nachdem in früheren Hörspielen zum Beispiel Gerhard Polt, Fredl Fesl und Josef Hader auftraten, wirkt diesmal die Schauspielerin Inka Friedrich mit. In breitem Badener Dialekt gibt die Freiburgerin die neue, unterbeschäftigte Umweltreferentin Dr. Pritschler-Fontaine, die nicht müde wird, Wissenschaftlichkeit in das bayerisch-legere Provinzleben von Hinterwieselharing zu bringen.

Anspielungen auf Weilheim

Von der liebenswerten Kasperl-Kleinstadt liegt der CD auch wieder ein hübsch gezeichneter Faltplan bei. Dieser erinnert in einigen Details an Weilheim, die Stadt, in der Oehmann aufgewachsen ist. Neben dem schon bekannten Wohnblock „Paradeis“ in der „Randgruppengasse“ und dem legendären „Koppelhuber“-Laden gibt es da neuerdings auch einen Rosengarten: „Sauteure Grünanlage mit Spritzbrunnen, Sitzbank und Abfalleimer!“, heißt es dazu in der Legende.

Erstmals ist der CD übrigens ein Download-Code beigelegt – für Kasperlfans ohne CD-Spieler. Aber dieser Code wird bitteschön nicht weitergegeben, gell. Denn auch nach 25 Jahren „Döblinger“ gilt: „Support your local Kasperl!“

Magnus Reitinger

Die CD „Kasperl und das Traumwetter“ erscheint am 12. Juli bei „Rec Star“. Erhältlich ist sie in mehreren Weilheimer Geschäften sowie über www.dr-doeblingers-kasperltheater.de.

