Projekt zur Ersthilfe: Gut integrierte Migranten sollen angekommene Geflüchtete unterstützen

Das Team von „T.O.P. Teilhabe. Orientierung.Perspektiven.“ möchte eine erste Anlaufstelle für geflüchtete Personen bieten. © Ursula Gallmetzer

Die Zahl der Geflüchteten steigt stetig an, doch vorhandene Beratungsstellen sind maßlos überlastet. Daher startet nun ein neues Projekt, das eine erste Anlaufstelle für zugewanderte Menschen sein soll.

Weilheim – Der Andrang war mit über 30 Interessierten groß, als das Organisationsteam von „T.O.P. Teilhabe. Orientierung.Perspektiven.“ sein neu erarbeitetes Konzept vorstellte. In den Räumen von „Asyl im Oberland“ in der Oberen Stadt in Weilheim sollen künftig gut integrierte Flüchtlinge und langjährig ansässige Migranten ihre frisch im Landkreis angekommenen Landsleute unterstützen. Zwölf Personen sind es derzeit, die sich nach ihrer Ausbildung als Sprach- und Kulturmittler zusätzlich für das „T.O.P.“ haben weiterbilden lassen. Sie kommen unter anderem aus Syrien, Afghanistan, Somalia oder der Ukraine.

„Es soll eine Erstinformation sein und keine Beratung“, unterstrich Initiatorin Ingeborg Bias-Putzier. „Die Hauptamtlichen müssen sich dann um solche Dinge nicht mehr kümmern und haben mehr Zeit für die wirkliche Beratung“, erklärte die Integrationslotsin der Diakonie München und Oberbayern. „Hilfe zur Selbsthilfe“ laute das Stichwort.

Angekommene Geflüchtete sollen „auf Augenhöhe handeln dürfen“

Bis das Konzept erarbeitet war, sei über sechs Monate harte Arbeit nötig gewesen, blickte Adel Youkhanna zurück. Das Ergebniss: Die Angekommenen sollen durch ihre Landsleute fit gemacht werden, um sich eigenständig in Deutschland zurechtzufinden. „Sie sollen sich nicht als Bittsteller fühlen, sondern auf Augenhöhe als gleichwertige Person handeln dürfen“, betonte der Mitarbeiter der Flüchtlings-Intergrations-Beratung beim Caritas Verband Augsburg, der den Multiplikatoren bei „T.O.P.“ im Hintergrund als Ratgeber zur Seite stehen wird.

Die ausgebildeten Helfer hätten bei ihrer Ankunft die ersten Hürden selbst bewältigt und seien so perfekt dafür geeignet, auch anderen dies zu ermöglichen. Unterstützung gibt es zum Beispiel bei der Wohnortanmeldung, der Beantragung einer Steuernummer, der Anmeldung bei der Krankenkasse oder dem Jobcenter oder der Suche nach einem Schul- oder Kitaplatz. Der Integrationswille der Zugezogenen soll so gestärkt werden.

Wenn es gut läuft, sollen auch in Schongau und Penzberg Filialen folgen

Alle Multiplikatoren haben einen Ordner, in dem die nötigen Informationen stehen. Außerdem bekommen die Hilfesuchenden einen „Willkommensordner“ überreicht, in dem sie alle Dokumente, die sie erhalten, sammeln können. „Die Leute müssen lernen, dass es in Deutschland ganz viel Bürokratie gibt“, findet Cenin Yasar von der Flüchtlings-Intergrations-Beratung der Diakonie Oberland. Im Ordner hätten sie dann alles gebündelt und gut strukturiert immer zur Hand.

Als Projektträger konnte die Diakonie Oberland gewonnen werden, die die Finanzierung das erste halbe Jahr übernimmt. Deren Geschäftsführer Stefan Helm musste nicht lange überlegen, als die Idee an ihn herangetragen wurde. Zunächst wird der Standort in Weilheim betrieben. Wenn es gut läuft, sollen aber auch in Schongau und Penzberg Filialen folgen. „Gerade aus den abgelegenen Dörfern ist es eine Qual, nach Weilheim zu kommen, die Infrastruktur macht es oft unmöglich“, erläuterte Youkhanna.

Die Öffnungszeiten im Büro in der Oberen Stadt 3 sind immer dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. „Wir hätten auch noch Kapazitäten, falls mehr Bedarf ist“, sagte Youkhanna. Doch zunächst müsse die Finanzierung geklärt werden. Einige Fördergelder seien schon beantragt worden, dennoch sei man auf weitere Hilfen wie Spenden angewiesen, um das Projekt langfristig durchführen zu können