Neue Flüchtlinge kommen ab nächster Woche: Vorbereitungen im Landkreis laufen

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Wohncontainer am Leprosenweg werden teilweise schon seit neun Jahren als Asylunterkünfte genutzt. Sie sind mittlerweile verschlissen. © RUDER

Beim Landratsamt bahnt sich die nächste Herausforderung an: Lange herrschte nahezu Ruhe, doch nächste Woche soll wieder ein Bus mit bis zu 50 Flüchtlingen kommen. Es wird nicht der letzte sein.

Landkreis – Derzeit leben rund 2300 Geflüchtete im Landkreis Weilheim-Schongau. Ein Teil kommt aus der Ukraine, ein Teil aus anderen Ländern. Doch der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. Ab sofort werden wieder Geflüchtete auf die Landkreise verteilt. Im Landratsamt bereitet man sich sicherheitshalber vor, auch wenn noch nicht klar ist, wie sich die Lage in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird.

„Derzeit können wir bestätigen, dass nächste Woche bis zu 50 Geflüchtete im Landkreis ankommen. Für die übernächste Woche ist noch einmal ein Bus mit bis zu 50 Personen angekündigt“, sagt Erika Breu von der Pressestelle des Landratsamtes. Wie es danach weitergehe, könne man schlichtweg noch nicht sagen: „Die Zuweisung der Flüchtlinge auf die einzelnen Landkreise erfolgt durch die Regierung.“ Für die bisher angekündigten 100 Geflüchteten könne man entsprechende Unterkunftsmöglichkeiten organisieren.

Zwei neue Unterkünfte sollen Platz für 400 bis 500 Geflüchtete bieten

Gleichwohl weiß niemand ganz genau, wie sich die Lage in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird. Deswegen laufen beim Landkreis Überlegungen, wo sich weitere Asylbewerber und Geflüchtete aus der Ukraine unterbringen lassen.

„Derzeit gibt es zwei Projekte, die im Landkreis vorangetrieben werden, in denen insgesamt 400 bis 500 weitere Unterkunftsplätze für Geflüchtete entstehen könnten“, sagt Kreiskämmerer Norbert Merk zu diesem Thema. Ins Detail gehen wollte er nicht. Sicher ist, dass in Peiting eine größere Unterkunft mit 144 Plätzen entstehen soll. Desweiteren ist geplant, dass in Weilheim der derzeitige Containerstandort am Leprosenweg abgerissen und an gleicher Stelle in Holzbauweise feste Asylunterkünfte entstehen sollen. Die Stadt war von diesem Vorhaben anfangs nicht begeistert und nun schwirren auch schon Gerüchte herum, wonach die Asylunterkunft an anderer Stelle errichtet werden soll.

Südgebäude der ehemaligen Berufsschule wird gerade bezogen

Das Südgebäude der ehemaligen Berufsschule in Weilheim, das ursprünglich abgerissen werden sollte, wird mittlerweile bereits als Asylunterkunft genutzt – die ersten Bewohner sind schon eingezogen, wie Merk gestern berichtete.

Ansonsten sei die Situation kompliziert: „Alles, was an Flüchtlingsunterkünften seit 2015 neu geschaffen wurde, ist mittlerweile belegt“, so Merk. Selbst wenn man Flächen für Containersiedlungen hätte: „Der Markt für Wohncontainer ist wie leergefegt.“

Während in anderen Landkreisen bereits darüber nachgedacht wird, sogenannte „Fehlbeleger“, also anerkannte Flüchtlinge, die eigentlich nicht mehr in Asylunterkünften wohnen dürften, zum Auszug aufzufordern, lehnte der Landkreis diesen Schritt noch vor wenigen Wochen ab. Wohl wissend, dass das Problem dadurch nur verlagert würde und die „Fehlbeleger“ als Obdachlose dann ganz in der Zuständigkeit der Kommunen landen würden.

Nutzung der Turnhallen vorbereitet, aber nur „allerletzte Option“

Als allerletzte Option bliebe am Ende wieder nur, einzelne Turnhallen vorübergehend als Asylunterkünfte zu nutzen. Bereits vor einigen Monaten hatte der Landkreis vorsorglich in den betroffenen Gemeinden entsprechende Bauanträge gestellt (wir berichteten). Betroffen wären in diesem Fall allerdings nur die Turnhallen in Trägerschaft des Landkreises. Dazu gehören unter anderem die Berufsschulturnhallen in Weilheim und Schongau.