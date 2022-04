Neuer Eigentümer für Weilheims größtes Baugebiet

Von: Magnus Reitinger

Der Dietmayr-Anger: Die bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen Kirche St. Pölten, Geistbühelstraße und Au ist ca. 4,5 Hektar groß. Ein Ecke davon (im Bild rechts unten) wird von „Wohnbau Scheurer“ bebaut, doch den Großteil kaufte jetzt ein Münchner Bauträger. © Bayernatlas

Das seit langem größte Neubaugebiet in Weilheim hat einen neuen Eigentümer: Der Dietmayr-Anger zwischen Pöltner Kirche und Au wurde an einen Bauträger aus München verkauft. Nun wird dem Stadtrat wohl bald ein neues Konzept vorgelegt.

Weilheim – Es ist „ein Filetstück“, schwärmt der Immobilienmakler Wolfgang Sartory: „wahrscheinlich das größte Baugebiet, das wir in Weilheim je hatten, und wahrscheinlich auch das größte, das es je geben wird“. Dazu kommt die besondere Lage: nahe an der Altstadt und zugleich direkt an der Au. Die Rede ist vom Dietmayr-Anger, der zwischen der Kirche St. Pölten, der Geistbühelstraße und der Bahnlinie an der Au liegt – und für dessen Bebauung seit Jahren Pläne geschmiedet werden. Von gut 270 neuen Wohnungen, einer neuen Kita und einem „Bürgerpark“ ist die Rede.

Was bleibt von den preisgekrönten Entwürfen?

Nach einer groß angelegten Öffentlichkeitsbeteiligung im Sommer 2020 führte die Stadt Weilheim einen Wettbewerb zur Erstellung eines Rahmenplans durch. Die preisgekrönten Entwürfe unter dem Motto „Neues Wohnen an der Geistbühelstraße“ wurden den Bürgern soeben bei einem Livestream präsentiert. Was davon in der Realität übrig bleibt, werden die nächsten Monate zeigen. Fakt ist jedenfalls: Das Areal wurde kürzlich verkauft – und zwar nicht, wie viele Weilheimer (auch im Rathaus) vermuteten, an den hiesigen Bauträger Günter Scheurer, sondern an einen Investor aus München.

Investor aus München kaufte fast viereinhalb Hektar

Nach Angaben des Peißenberger Büros „Sartory Bergmann Härtl Immobilien“, das den vormaligen Grundeigentümer Anton Dietmayr beraten hat und für den neuen Eigentümer die Wohnungen vermarkten wird, gehört Scheurer nur ein kleiner Teil am Südostrand des noch unbebauten Areals, direkt neben den schon vor Jahren von ihm errichteten Wohnblocks „südlich der Pöltner Kirche“ – für die Scheurer noch 30 bis 35 vergünstigte Wohnungen mit Sozialbindung nachzuliefern hat. Den gesamten restlichen Anger – mehr als 44.000 Quadratmeter – habe Dietmayr nun nach langen Verhandlungen an einen Bauträger aus München veräußert.

Verkehrserschließung noch „völlig unausgegoren“

Der neue Eigentümer will namentlich noch nicht genannt werden. Laut Sartory, der auch als Ehrenvorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins Weilheim bekannt ist, handelt es sich um einen „regionalen, mittelständischen Bauträger“, der mit Projekten der Größenordnung „Dietmayr-Anger“ viel Erfahrung habe. Der Investor hatte vergangene Woche ein erstes Gespräch mit Weilheims Bürgermeister Markus Loth und Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt-Sommer – und werde nun „ein schlüssiges Konzept erarbeiten“, sagt Lorenz Härtl von „Sartory Bergmann Härtl Immobilien“. Den Maklern zufolge weist der Rahmenplan, den die Stadt per Architektenwettbewerb für das Quartier erstellen ließ, in die richtige Richtung, aber auch noch einige Probleme auf. „Völlig unausgegoren“ ist laut Härtl etwa noch die Verkehrserschließung des nördlichen Bereichs.

Im Unterschied zum bisherigen Verfahren stehe nun aber fest, wer überhaupt auf dem Dietmayr-Anger bauen wird. Der neue Eigentümer werde seine Ideen einbringen. Und Sartory ist sich sicher: „Die Stadt kann da nur profitieren davon.“