Neuer Fahrplan: Werdenfelsbahn nach Wiedereröffnung bis zu 26 Minuten langsamer

Längere Fahrtzeiten gibt es schon bald auf der Werdenfelsbahn. Bei einem Frühzug aus Weilheim muss bald umgestiegen werden. © Archiv Gronau

Für die Wiedereröffnung der Werdenfelsbahn liegen die Fahrzeiten vor. Die Züge zwischen München und Garmisch-Partenkirchen werden bis zu 26 Minuten langsamer. Auch herrscht öfters Umstiegspflicht.

Landkreis – Es war der Stolz der Fahrplanmacher, dass die modernen Triebwagen seit 2013 in 79 Minuten Garmisch-Partenkirchen mit München verbanden, trotz Stopps an allen Unterwegshalten. Zusätzliche „Expresszüge“ drückten, mit Halten nur in Pasing, Weilheim und Murnau, die Fahrzeit sogar auf 70 Minuten. Ab Mitte November kommt es nun anders: Für die Triebwagen werden dann vier bis 20 Minuten mehr veranschlagt, für die „Expresszüge“ kommen – trotz der ausgelassenen Halte – fünf bis 26 Minuten Fahrzeitverlängerung hinzu.

Wiedereröffnung der Werdenfelsbahn: Längere Fahrzeit für „Expresszüge“

Fast durchgängig entstehen die zusätzlichen Minuten durch Langsamfahrt im Loisachtal. Besonders zwischen Oberau und Eschenlohe werden statt sechs dann mindestens achteinhalb Minuten verplant: eine Fahrzeitverlängerung um 40 Prozent. Offenbar gibt es hier noch unsanierte Kurven, denen kein Tempo mehr zugetraut wird. Dies verwundert, da die örtlichen Bürgermeister ausdrücklich gefordert hatten, vor der Wiedereröffnung die Streckensanierung komplett abzuschließen.

Die vorgesehene Fahrplanentspannung könnte eigentlich für mehr Pünktlichkeit sorgen – theoretisch. Denn praktisch sollen die nordwärts gerichteten Züge zwischen Murnau und München mit Hochdruck fahren, um die Extraminuten vom Südabschnitt etwas aufzuholen.

Beim Abwarten der Gegenzüge in Tutzing wird die geplante Reservezeit komplett auf Null gesetzt. Mit den im Winter absehbaren Verspätungen wird nach Norden hin der S-Bahn-Umstieg in Tutzing zur Lotterie, in Richtung Süden gibt es wohl häufiger einen Krimi um das Erwischen der Ammerseebahn in Weilheim.

Werdenfelsbahn: Längere Fahrtzeiten sind nicht das einzige Ärgernis

Benutzer der Hauptlinie Garmisch-München könnten nun denken, etwas längere Fahrzeiten seien ihre einzige Unbill. Doch weit gefehlt: Richtung München entfällt unter der Woche die Expressfahrt von Garmisch-Partenkirchen ab 7.35 Uhr. Besonders heftig: Bereits ab 4. Oktober soll der stark genutzte Zug von Weilheim ab 6.47 Uhr in Tutzing enden; wo dann – immerhin am selben Bahnsteig – umgestiegen werden muss.

Dieser Zug wird nächste Woche um 6.25 Uhr in Murnau und ab Mitte November um 5.47 Uhr in Garmisch-Partenkirchen losfahren, somit sieben oder sogar zwölf Minuten eher als gedacht. Dies zeigt eindrücklich, dass die gewohnten Zeiten – die eigentlich bis zum 10. Dezember 2022 und darüber hinaus hätten gelten sollen – auf der Werdenfelsbahn Makulatur sind.

Bereits mit Abstrichen vertraut sind die Nutzer der Kochelseebahn. Auf dieser Strecke sind bereits einige Minuten an Fahrzeit dazugekommen, vor allem um Penzberg, was einen Halbstundentakt quasi unmöglich macht. Gemäß dem amtlichen Jahresfahrplan sollten zwischen 6 und 9 Uhr in Penzberg sieben Züge nach München starten; eingeplant sind derzeit nur noch sechs; somit veränderten sich auch die Abfahrtszeiten.

Von den Zügen, die dank „Flügelung“ in Tutzing die umsteigefreie Direktverbindung Kochel-München garantierten, fallen ab Oktober mehrere weg. Unter anderem erfordern die Abfahrten von Penzberg ab 7.42 Uhr und 8.16 Uhr ab dem 4. Oktober den Umstieg in Tutzing, da die Bahn in der „Flügelung“ offenbar eine Verspätungsgefahr sieht. Auch das häufigere Umsteigen in Tutzing ist eine Rückkehr zum „Komfort“ von 1980.

Neue Fahrzeiten Werdenfelsbahn - Kochelseebahn fährt teils im Stundentakt

Bereits jetzt sind die meisten Halbstunden-Verstärkerzüge im Berufsverkehr im Laufweg verkürzt, was auch nach dem 16. November so bleibt: Der 16-Uhr-Zug ab Tutzing geht nicht bis Kochel, sondern nur bis Penzberg. Die übrigen Taktverdichter ab 17, 18, 19 und 20 Uhr gehen nicht bis Penzberg, sondern nur bis Seeshaupt. Im wesentlichen ist also, abgesehen vom morgendlichen Berufsverkehr, die Kochelseebahn auf einen Stundentakt zurückgestutzt.

Bereits ab Donnerstag, 13. Oktober, stehen die Züge auf der Linie Murnau-Oberammergau wieder mit den gewohnten Abfahrtszeiten im Fahrplan. Ob der krumme Wochentag mit der Nummer „13“ bewusst gewählt ist, mag ein Geheimnis der Deutschen Bahn sein – schließlich wurde diese Verbindung auch bisher schon beim geringsten Schwellenschnupfen vom Netz genommen und in den Bus gepfercht.

Der Jahresfahrplan für 2023 ist zwar noch nicht einsehbar, doch macht die Fahrtzeitenplanung den Eindruck eines Vorhabens, das länger bestehen soll. So wird beispielsweise der Ausfall eines Morgenzuges auf der Kochelseebahn durch das Verschieben der übrigen Fahrzeiten geschickt kaschiert. Oder wurde durch die gerecht verteilten Lücken doch einmal an die Kunden gedacht?

Dies wohl aber nicht immer, wenn man sieht, dass, gemäß des neuen Konzepts, der Spätzug von Kochel ausgerechnet um Mitternacht in Tutzing nicht mehr den Anschluss zum Werdenfelszug nach München vermittelt - außer, man übt sich im beliebten Fahrgastsport des Sprints mit ungewissem Ausgang. Von Andreas Bretting

