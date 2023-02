Flüchtlingshelfer warnen: Erwarteter Zustrom „nicht mehr zu stemmen“ - Lob für selbständige Ukrainer

Von: Stephanie Uehlein

Sehen im erwarteten Flüchtlingszustrom nach Weilheim eine große Herausforderung: die Unterstützerkreis-Koordinatorinnen Ingeborg Bias-Putzier (r.) und Gudrun Grill (Mitte), hier im Gespräch mit Redakteurin Stephanie Uehlein. © Ruder

Sie warnen deutlich: Vertreterinnen des Unterstützerkreises „Asyl“ erklären, warum für diesen nicht die Hilfe für Ukrainer eine große Herausforderung darstellt, sondern der erwartete Flüchtlingszustrom aus anderen Ländern.

Weilheim – Wie sieht die Arbeit des Unterstützerkreises „Asyl“ etwa ein Jahr nach Beginn des Ukrainekrieges aus? Wenn Gudrun Grill und Ingeborg Bias-Putzier darüber reden, wird bald klar: Der Einsatz für Geflüchtete aus der Ukraine ist für den Helferkreis aus Weilheim keine große Herausforderung mehr. Eine solche sehen die Frauen aber im zu erwartenden Zustrom aus anderen Ländern.

Die Kreisstadt ist noch immer ein Zufluchtsort für Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine. Viele dieser Geflüchteten leben bei Privatleuten, aber es gibt auch größere Unterkünfte, in denen Ukrainer eine Bleibe gefunden haben – am Fischerried genauso wie in der ehemaligen Berufsschule und auf Gut Waitzacker. Doch das Engagement für Menschen aus der Krisenregion war beim Unterstützerkreis schon erheblich größer als jetzt, wie im Gespräch mit Bias-Putzier und Grill deutlich wird.

Das liege maßgeblich daran, dass die Kriegsflüchtlinge in Weilheim gute Strukturen vorfänden, erklären die ehrenamtlichen Helferkreis-Koordinatorinnen. So gebe es sowohl bei der „Diakonie Oberland“ als auch am Landratsamt Ansprechpartner speziell für Ukrainer. Zudem hätten Ukrainerinnen, die schon vor dem Krieg in der Kreisstadt lebten, für geflüchtete Landsleute ein Netzwerk über Messengerdienste aufgebaut.

Helferkreis „nur ein Baustein“ bei der Unterstützung der Kriegsflüchtlinge

„Die Ukrainer sind sehr selbstständig“, sagt Bias-Putzier. Und Grill ergänzt, das System in Deutschland sei ihnen nicht so fremd, wie etwa Flüchtlingen aus Afghanistan. „Es ist nicht nötig, dass man eine ukrainische Familie über Jahre begleitet“, so Grill.

Eine wichtige Rolle bei der Betreuung der Kriegsflüchtlinge in Weilheim spielen Menschen, die Ukrainer bei sich aufgenommen haben. Sie seien oft in „eine ehrenamtliche Rolle geschlüpft“, sagt Bias-Putzier. Es sei ihnen allerdings häufig nicht bewusst gewesen, in welch‘ große „Unterstützerrolle“ sie kommen sollten. Und manchmal, sagt Grill, habe die Unterbringung im privaten Rahmen auch überhaupt nicht funktioniert. Bias-Putzier weist darauf hin, dass der Helferkreis „nur ein Baustein“ zur Unterstützung der in Weilheim aufgenommenen Kriegsflüchtlinge ist. Andere hätten in diesem Bereich Großartiges geleistet.

Fahrradkurs im Frühjahr geplant

Obwohl die Hilfe durch ihn zurückgegangen ist: Der Unterstützerkreis steht nach wie vor als Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung, seine Ehrenamtlichen kümmern sich weiter um diese Zielgruppe. Er will auch im Frühjahr wieder einen Fahrradkurs für Ukrainer ausrichten. Zudem möchte er im März in Kooperation mit der „Tabaluga Kinderstiftung“ zwei weitere „Unbeschwerte Stunden“-Termine für ukrainische Kinder anbieten, die in Weilheim und Peißenberg leben.

Doch es gibt eine neue große Herausforderung, die Bias-Putzier und Grill für den Helferkreis – aber nicht nur für ihn allein – sehen: die hohe Zahl an Geflüchteten aus anderen Ländern, die künftig in Weilheim untergebracht werden sollen. „Das stemmen wir nicht mehr mit den Helfern, die wir haben“, prognostiziert Grill – der harte Kern von etwa 40 Ehrenamtlichen im Unterstützerkreis reiche für die künftige Flüchtlingsarbeit in Weilheim nicht aus. Es werde dringend andere Hilfe gebraucht. Und Bias-Putzier wird diesbezüglich noch konkreter: Wichtig sei das Engagement der Stadt.

„Es reicht nicht, die Geflüchteten einfach nur irgendwo unterzubringen“

Laut den beiden Koordinatorinnen müssen etwa Vorkehrungen getroffen werden, dass die geplante Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen Xylem-Betriebsgelände am Trifthof zu einem erfolgreichen Projekt wird. Dort sollen – wie berichtet – in Zukunft bis zu 300 Menschen leben. Bias-Putzier warnt: Es reiche nicht aus, Geflüchtete einfach nur irgendwo unterzubringen. „Je mehr man sich kümmert, desto weniger kommt es zu Verfehlungen“, so Grill.

Bias-Putzier sieht in der Herausforderung auch eine Chance: Denn der Flüchtlingsstrom brächte, wie ihre Erfahrung zeige, „tolle Menschen“ ins Land, die es verdient hätten, dass sie wohlwollend behandelt werden. Kritisch äußern sich Grill und Bias-Putzier, weil die Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland Privilegien genießen, die Geflüchtete aus anderen Ländern nicht haben – auch, was den Einstieg ins Berufsleben und die Wohnsituation betrifft. Sowohl unter den Geflüchteten als auch im Kreise der ehrenamtlichen Helfer sorge die Sonderbehandlung für Missfallen, so die beiden Unterstützerkreis-Koordinatorinnen.

Kontakt:

Wer künftig beim Unterstützerkreis „Asyl“ mitarbeiten möchte, soll sich unter der Mailadresse weilheim@asylimoberland.de melden. Der Helferkreis macht auch darauf aufmerksam, dass über die App „Integreat“ Angebote, die es im Landkreis für Geflüchtete gibt, veröffentlicht und abgerufen werden können (https://integreat.app/weilheim-schongau/de).

