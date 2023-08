Neuer Forst-Chef ist viel rumgekommen: Kilian Stimm bringt viel Erfahrung mit

37-Jähriger neu im Amt

Von Boris Forstner

Kilian Stimm ist neuer Abteilungsleiter Forst des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weilheim. Der 37-Jährige hat beruflich schon einige Stationen hinter sich.

Landkreis – Kilian Stimm muss selber lachen, wenn er sich in seinem Büro umschaut. Schon seit 1. März ist er im Amt, doch die Schrankwand ist bis auf einen abgelegten Ventilator noch komplett leer. Computer, zwei Bildschirme und ein Telefon, viel mehr steht nicht in dem kleinen Zimmer, das so gar nichts Chef-mäßiges hat.

In Schongau, dem eigentlichen Sitz der Forstverwaltung, wäre das anders, da logierte sein Vorgänger Martin Kainz in einem schönen Raum eines historischen Gebäudes, in dem früher einmal das Amtsgericht untergebracht war. Doch Stimm ist im Amtssitz in Weilheim untergekommen, was für ihn rein praktische Gründe hat: „Ich wohne in Bairawies im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, da spare ich mir mit dem Büro in Weilheim eine Stunde Fahrtzeit pro Tag.“

Aufgabengebiete in drei Landkreisen

Die Schongauer müssten aber keine Angst haben, dass es erneut eine schleichende Postenverlagerung nach Weilheim gibt, sagt Stimm. „Die Mitarbeiter bleiben natürlich in Schongau, ich bin auch mindestens ein bis zwei Mal pro Woche vor Ort.“ Ein weiterer Standort ist Murnau, insgesamt ist Stimm zuständig für den Landkreis Weilheim-Schongau sowie Teile der Kreise Starnberg und Garmisch-Partenkirchen.

Stimms Laufbahn hat schon viele Wendungen genommen. Nach dem Forstwissenschafts-Studium in Weihenstephan wechselte der gebürtige Münchner, der schon seit 30 Jahren in Bairawies lebt, zunächst in einen holzverarbeitenden Betrieb im Landkreis Ebersberg. „Ich hatte da neben dem Studium schon gearbeitet, aber nach zwei Jahren wieder aufgehört, weil ich meist auf Baustellen unterwegs war und mir gedacht habe: Dafür habe ich nicht studiert.“

Stimm promovierte über das Entwicklungspotenzial der Eiche

Es folgten im Referendariat Stationen in der Forstschule in Lohr am Main sowie am AELF Holzkirchen, ehe Stimm wieder einen anderen Weg einschlug und an die TU München wechselte, wo er sich in einer dreieinhalbjährigen Arbeit mit dem Entwicklungspotenzial der Eiche befasste. „Zu dem Thema habe ich auch promoviert“, sagt er, seine Arbeit wurde mit dem Hanskarl-Goettling-Preis ausgezeichnet. Es folgte eine Station an der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in Freising, wo Stimm nur ein Jahr blieb und dann ins Landwirtschaftsministerium wechselte – mit einem völlig anderen Aufgabenbereich: als Referent im Organisations- und Personalreferat. „Schließlich gab es die Stelle hier im Landkreis, ich habe mich beworben und wurde genommen“, sagt Stimm.

Vater von zwei Söhnen

Er wolle keine seiner beruflichen Stationen missen: „Das macht die Attraktivität aus, dass es in dem Bereich Forst so viele Aufgabengebiete gibt“, sagt der Vater zweier Söhne im Alter von drei Jahren und acht Monaten. Stimm hat sich sein neues Aufgabengebiet schon gut angeschaut, war viel draußen vor Ort. Doch angesichts seiner bisherigen Laufbahn stellt sich die Frage: Wie lange bleibt er hier? „Keine Angst, ich habe nicht vor, in naher Zukunft etwas anderes zu machen“, sagt er und lacht.