Real-Verkauf: Auch Standort Weilheim wird geprüft

Das Tauziehen um die Real-Märkte beginnt nach dem Verkauf der Supermarktkette. Der neue Besitzer will alle Standorte auf den Prüfstand stellen – dazu gehört Weilheim. Bei der Stadt hofft man, dass die Filiale wegen ihrer Größe und dem Einzugsgebiet erhalten bleibt.

Weilheim – Monatelang wurde spekuliert, nun ist das Geschäft offiziell: Der Handelskonzern Metro hat seine Supermarktkette Real in einem Gesamtpaket an die Luxemburgische Investmentgesellschaft „SCP Group“ verkauft. Noch müssen jedoch die Aufsichtsbehörden zustimmen. Das Geschäft hätte Auswirkungen auf die Weilheimer Real-Filiale an der Kaltenmoserstraße, eine von 276 in Deutschland. Sie alle werden vom Käufer SCP und dessen Partner, dem Frankfurter Immobilieninvestor „x+bricks Group“, auf den Prüfstand gestellt. „Für jeden Standort werden mögliche Optionen geprüft“, heißt es aus der Düsseldorfer Metro-Zentrale.

Circa 30 Standorten droht Schließung

Der Großteil der Märkte soll an andere Einzelhandelsunternehmen veräußert werden. Es sei geplant, „einen Kern“ von 50 Märkten weiterzubetreiben – für 24 Monate unter der bisherigen Marke. Angeblich will sich Kaufland, die Neckarsulmer betreiben bereits eine große Filiale in Peißenberg, 100 Märkte unter den Nagel reißen. Der Handelsriese kommentiert allerdings derartige Spekulationen nicht. Andere Real-Märkte sollen laut Metro in kleinere Flächen für unterschiedliche Nutzungen aufgeteilt werden. Gibt es jedoch keine wirtschaftliche Perspektive, „ist eine Schließung des jeweiligen Standorts nicht ausgeschlossen“, teilen Metro und SCP mit. Der neue Besitzer geht nach eigener Aussage davon aus, dass dieses Schicksal circa 30 Standorte treffen könnte.

Zukunft in Weilheim ist unklar

Welche Zukunft das Weilheimer Haus mit fast 120 Mitarbeitern hat, ist unklar. Konkrete Aussagen gibt es nicht. Man könne sich „zu einzelnen Standorten noch nicht äußern“, teilt eine Metro-Sprecherin auf Anfrage mit. Rund 34 000 Real-Mitarbeiter sind es in Deutschland. Sie alle würden „mit ihren gültigen Verträgen zu den bisherigen Konditionen“ übernommen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Metro und SCP. Wo das Arbeitsverhältnis „aus betrieblichen Gründen“ nicht weitergeführt werden könne, gebe es eine Abfindung. Die Mitarbeiter seien von der Geschäftsführung „regelmäßig über die Entwicklung im Verkaufsprozess informiert worden“, ergänzt die Metrosprecherin. Unter anderem habe Metro-Chef Olaf Koch „persönlich in diversen Briefen“, zuletzt im Februar, über den Stand berichtet – auch über den Verkauf sei die Belegschaft unterrichtet.

Rathaus ist vorsichtig optimistisch

Das Real-Gebäude in Weilheim ist im Besitz der Augsburger Firma „Holzer GmbH & Co. Vermietungs- und Beteiligungs KG“ und wurde 2012/2013 in einer Kooperation für damals genannte zwölf Millionen Euro komplett saniert und erweitert. Wie ginge es mit dem Objekt im Falle einer Schließung weiter? Eine Stellungnahme war vom Eigentümer nicht zu bekommen.

Auch im Weilheimer Rathaus ist man ratlos. Seitens der Beteiligten habe es noch keine Kontaktaufnahme gegeben, berichtet Standortförderer Stefan Frenzl. Er ist jedoch vorsichtig optimistisch, dass Weilheim nicht unbedingt auf der Streichliste landen muss: Der Verbrauchermarkt sei einer, „der gut funktioniert“, sagt Frenzl. Er räumt jedoch ein: „Ich kenne die Bücher nicht.“

Handels-Tradition an der Kaltenmoserstraße

Handelsmärkte haben eine Tradition an der Kaltenmoserstraße: 1969 startete Parkkauf, später kam „Wal Mart“ und 2006 Real. Für Frenzl hat das SB-Warenhaus eine besondere Strahlkraft für die Einkaufsstadt Weilheim. Er spricht von einer „einmaligen Lage“ in Zentrumsnähe, die auch fußläufig und mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Zudem bediene der Markt ein großes Einzugsgebiet. „Er nimmt einen Teil der Nahversorgung wahr.“ Bei aller Bedeutung macht Frenzl jedoch klar: Die Stadt könne im Entscheidungsprozess der neuen Real-Besitzer wenig machen.

