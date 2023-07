Neuer Spielplatz in Pähl: In drei Wochen aus dem Boden gestampft

Offizielle Übergabe an Kinder

Von Dieter Röttig schließen

Dank großzügiger Spender und vielen freiwilligen Helfern konnte beim TSV Pähl ein Spielplatz errichtet werden. Dieser wurde jetzt offiziell den Pähler Kindern übergeben.

Pähl – Der Anstoß und die Anschubfinanzierung kamen von Thomas Müller, einem echten Pähler Kindl und Langzeitvorbild, der seine ersten Tore für die Jugendmannschaft des TSV geschossen hat. Er spendete 50 000 Euro, die Dank weiterer Sponsoren und Spenden von ca. vierzig Pähler Gewerbetreibenden sowie einem Leader-Zuschuss bereits über 92 Prozent der Gesamtkosten von rund 95 000 Euro erbrachten.

Für einen so üppig ausgestatteten Spielplatz auf tausend Quadratmetern erscheint dieser Betrag sehr gering. Nur mit dem tatkräftigen Einsatz von freiwilligen Helfern konnte das Wunder verwirklicht werden. TSV-Vorsitzender Dieter Fottner in seiner Eröffnungsrede: „Jede Menge Freunde aus allen Ortsteilen von 15 bis 80 Jahren haben über 1200 Stunden mit angepackt und innerhalb von nur drei Wochen das Projekt im wahrsten Sinne aus dem Boden gezaubert.“

An manchen Tagen mussten Helfer sogar wieder heimgeschickt werden, weil nicht so viele gleichzeitig auf dem Platz arbeiten konnten. Die sachgemäße Organisation des Ganzen lag in den Händen der TSVler Matthias Burghart und Andreas Martin sowie der Olchinger Firma „Gemeinsam gestalten“. Sie ist spezialisiert auf kindgerechten Spielraum in einem Naturgartenkonzept mit naturnah gestalteten Spielgeräten.

Vize-Bürgermeisterin Herz testete das Klettergerüst

So können sich die Pähler Kids jetzt zwischen Sportheim und Tennisplätzen unter anderem auf Klettergerüsten, diversen Schaukeln, Rutschen und Röhren, einem Trampolin sowie einem Sandkasten mit Pumpbrunnen austoben. Highlight ist die Tarzan-Seilrutsche, die sich die Kinder ausdrücklich gewünscht hatten. Das hügelige Gelände ist als Natur-Erlebnis-Raum bunt und nachhaltig eingepflanzt und zum Parkplatz hin mit einem Zaun gesichert.

Wie Dieter Fottner in seiner Rede ausdrücklich betonte, ist der neue Spielplatz nicht nur für den TSV-Nachwuchs gedacht, sondern für alle Kinder aus Pähl und den Ortsteilen auch ohne Vereinsmitgliedschaft.

Das Pähler Gemeindesäckel haben die Spielplatz-Bauer bislang nicht beansprucht. Allerdings findet sich auf der Agenda der nächsten Gemeinderatssitzung die Anfrage nach einem Zuschuss. Vize-Bürgermeisterin Ursula Herz konnte sich bei der Eröffnungsfeier bereits persönlich von dem gelungenen Gemeinschaftswerk überzeugen. Sie durfte offiziell das Band durchschneiden und ein Klettergerüst testen.