Musikszene in Weilheim hat einen neuen Treffpunkt

Von: Magnus Reitinger

Sie eröffneten den neu gegründeten „Oberland-Jam Weilheim“: Geli Stalinski und Bassist Alexander Beck von „TestTon“. © privat

Weilheim hat einen neuen Treffpunkt für Musiker und Musikfans: Am Naturfreundehaus wird jetzt regelmäßig beim „Oberland-Jam Weilheim“ gerockt.

Weilheim – Die Kreisstadt hat einen neuen Treffpunkt für Musiker und Musikfans: Jeden ersten Freitag im Monat wird ab sofort bei „Krug’s Restaurant“ im Naturfreundehaus gejammt. Mit rund 50 Besuchern feierte der „Oberland-Jam Weilheim“ kürzlich seine Premiere. „Es gibt hier so viele gute Musiker“, sagen Geli Stalinski und Roland Haupt, die beiden Initiatoren: „Höchste Zeit, dass es auch in Weilheim eine geeignete musikalische Plattform für sie gibt.“

Der Wirt ist selbst ehemaliger Profi-Musiker

Die leidenschaftliche Rocksängerin und der passionierte Blues-Gitarrist hatten sich zusammen mit einigen Mitstreitern auf die Suche nach einer geeigneten Location vor Ort gemacht – und wurden im Naturfreundehaus an der Ammer fündig. Restaurant-Chef Ole Krug, selbst ehemaliger Profi-Musiker, war von der Idee sofort begeistert. Direkt vor der Wirtschaft bietet eine Art Innenhof zwischen dem Naturfreundehaus und dem beliebten Abenteuer-Spielplatz genügend Platz für eine komplett ausgestattete, überdachte Bühne samt PA-Anlage und Drum-Set. Unter einer seitlich offenen, zeltähnlichen Konstruktion haben bis zu 200 Personen Platz. „Das müsste fürs erste reichen“, meint Krug schmunzelnd.

Auch „Milo & The Roose“ (v.l.: Roland Haupt, Roland Bosch, Mark Milotich und Micha Pelzer) spielten beim ersten „Oberland-Jam Weilheim“. © privat

Der Auftakt-Jam, bekannt gemacht nur in Musikerkreisen sowie via Facebook, war jedenfalls „ein voller Erfolg“, berichtet Roland Bosch, der dem Organisationsteam angehört. Geli Stalinski hat den Reigen mit ihrer Band „TestTon“ und „deutschem Jeans-Rock“ – wie die Formation ihre Musik beschreibt – eröffnet. Zudem spielten „Milo & The Roose“ um den US-amerikanischen Singer-Songwriter Mark Milotich einige selbst komponierte Songs zwischen Folk und Rock. Danach hieß es „Open Stage“. Und die wurde „in wechselnder Besetzung rege genutzt, bis in den späten Abend hinein“, sagt Bosch: „Ein perfekter Start bei idealem Jam-Wetter.“

Nächster Jam ist im August am Naturfreundehaus

Wegen des zeitgleich stattfindenden Komod-Festivals gibt es im Juli keinen „Oberland-Jam Weilheim“. Doch am Freitag, 4. August, wird die neue, monatliche Reihe fortgesetzt. Beginn ist um 19 Uhr bei „Krug’s Restaurant“ im Naturfreundehaus.