Hat „hoch und tief“ am Nelkenweg bald ausgedient?

Änderung könnte Bebauungsbild extrem verändern

Ein Hausbesitzer an der Nelkenstraße möchte eine weitere Wohneinheit schaffen – und dafür die Garage aufstocken. Doch wenn der Bauausschuss das ermöglicht, könnte sich der gesamte Straßenzug wesentlich verändern. Das Gremium hat den Antrag vertagt – und will die Nachbarn dazu hören.

Weilheim – Freie Wohnungen sind Mangelware. Kein Wunder, dass sich immer mehr Hausbesitzer darüber Gedanken machen, ob und wie sie auf ihrem Grundstück weiteren Wohnraum schaffen könnten. Dem Weilheimer Bauausschuss lag nun ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Nelkenstraße/Rosenstraße“ vor. Denn dort möchte ein Eigentümer neuen Wohnraum oberhalb seiner Garage schaffen.

Charakter der Siedlung mit großen Gärten erhalten

Das gibt der aktuelle Bebauungsplan nicht her. „Und der hat uns viel Mühe gemacht“, sagte Stefan Kirchmayer, Mitarbeiter des Stadtbauamts. 2016 hatte das Gremium diesen aufstellen lassen – und aufgrund der vielen Einzelwünsche der Anlieger das Verfahren fast abgebrochen. Letztlich aber war das Regelwerk damals dann doch aufgestellt worden. Das soll den Charakter der Siedlung mit großen Gärten erhalten.

Südlich der Nelkenstraße stehen mehrere Doppelhäuser, die sich mit den dazugehörigen Garagen abwechseln. „Die Gebäude sind wie eine Perlenschnur aufgereiht“, schilderte Stadtbaumeisterin Katrin Fischer. Es gebe Hoch- und Tiefpunkte – also Häuser und eben Garagen. Letztere gelten als Nebengebäude und dürfen direkt an der Grundstücksgrenze stehen. Wird obendrauf allerdings eine Wohneinheit gebaut, würden wiederum Abstandsflächen nicht eingehalten. Mit einer Änderung der Baulinien im Bebauungsplan könnte dem Abhilfe geschaffen werden.

„Da dürfen wir nicht stur sein“

Doch will man das? Das war die Frage, vor der der Ausschuss nun stand. Stadtbaumeisterin Fischer warnte davor, dass sich das Straßenbild dann ändern würde – kein „hoch und tief“ mehr. „Dann hat man eine Baustruktur, die sehr städtisch wirkt“, sagte sie. Denn es sei davon auszugehen, dass auch die Nachbarn die Chance zum Aufstocken nutzen. „Das würde bedeuten, dass wir eine Reihenhausbebauung bekommen“, sagte Kirchmayer.

Abgeneigt waren die Gremiumsmitglieder dem Antrag nicht. „Wir müssen überall in der Stadt die Möglichkeit bieten, dass wir in den Häusern weiteren Wohnraum schaffen“, sagte Klaus Gast (CSU). „Da dürfen wir nicht stur sein.“ Er sah im Aufstocken „kein großes Problem. Es ist in der Stadt, es ist ja keine dörfliche Struktur“. Auch Horst Martin (SPD) zeigte „Verständnis dafür, dass man auf diese Art und Weise Wohnraum schaffen will“. Eine Bebauung in zweiter Reihe komme einem angesichts der großen Gärten zwar in den Sinn, sagte Rupert Pentenrieder (BfW) – sie sei an dieser Stelle aber nicht möglich, weil durch die geschlossene Baureihe keine Zufahrt möglich ist.

Plan würde Ansinnen konterkarrieren

Alfred Honisch (Grüne) kommentierte, dass der Antrag zeige, dass auch im Bauausschuss immer wieder soziale Aspekte eine Rolle spielen. Man müsse dem Wunsch, Platz für ältere Familienmitglieder zu schaffen, „maximal entgegen kommen“. Nicht nur als Mitglied des Bauausschusses, sondern auch als Seniorenreferentin des Stadtrats äußerte sich Brigitte Holeczek (BfW): „Ich begrüße das, wenn Angehörige ihre Familienmitglieder pflegen und betreuen wollen“, sagte sie. Holeczek erinnerte aber daran, dass mit dem Bebauungsplan ursprünglich verhindert werden sollte, dass sich die Struktur entlang der Straße groß ändert. Den Plan nun zu ändern, „würde das konterkarieren. Ich habe nichts dagegen. Aber man muss wissen, dass wir es anders vor hatten“.

Reihenhäuser statt „hoch und tief“

Bürgermeister Markus Loth (BfW) schlug schließlich vor, nicht direkt in die Änderung des Bebauungsplans einzusteigen, sondern vorab die Nachbarn zu befragen. Karl-Heinz Grehl (Grüne) befürwortete das: „Städtebaulich ist das dort nicht staatstragend“, befand er. „Aber es ist wichtig für die Nachbarn.“ Das bestätigte auch Fischer – denn durch die höhere Bebauung könnten Fenster an den Gebäudeseiten verschwinden.

Und so entschied das Gremium einstimmig, den Antrag zu vertagen und die Anwohner nun zu ihrer Ansicht zu befragen. Laut Kirchmayer bekommen die Betroffenen Post von der Stadt. Auf diese können sie dann antworten und ihre Sicht der Dinge darlegen. Je nachdem, was bei der Befragung rauskommt, entscheidet das Gremium dann darüber, ob der Bebauungsplan angepasst wird.