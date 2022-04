Neues Festival holt Weltstars in den Pfaffenwinkel

Von: Magnus Reitinger

Zwei Weltstars der klassischen Musik, dazu Pop-Größen aus Österreich und Bayern. Und das Ganze „an den schönsten Plätzen des Pfaffenwinkels“, wie der Veranstalter wirbt: Mitte Juli feiert ein neues Festival seine Premiere – an fünf Orten rund um Weilheim.

Weilheim – „Pfaffenwinkel live“ heißt das neue Festival, das sich die Pähler Musik- und PR-Fachfrau Birgit Gibson ausgedacht hat, unterstützt von der Würzburger „Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH“. Und Pate dafür steht der gute alte Goethe: „Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da!“ Mit den berühmten Versen des Dichterfürsten beschreibt Gibson die Idee des neuen Musik-Events im Pfaffenwinkel. Der gehöre „zu den schönsten Gegenden in Bayern“ und sei „nicht erst seit der Corona-Pandemie zu einem Touristenmagnet geworden“, schwärmt die Organisatorin: „Jede Veranstaltung dieses Festivals gleicht somit einem Kurzurlaub aus dem Alltag – und das quasi vor der Haustüre“.

„Pfaffenwinkel live“ sorgt nun dafür, dass einmal mehr Weltstars in der Region auftreten. Zumindest für die Tenöre Jonas Kaufmann und Rolando Villazón ist dieses Attribut gewiss keine Übertreibung. Kaufmann singt am Donnerstag, 28. Juli, 19.30 Uhr, im Maierhof des Klosters Benediktbeuern, begleitet vom Orchester des Staatlichen Theaters Augsburg; es ist sein einziges Open-Air in Bayern. Und Villazón lässt das Festival am Sonntag, 11. September, 20 Uhr, mit einem südamerikanischen Liederabend in der Wieskirche ausklingen, gemeinsam mit dem französischen Harfenisten Xavier de Maistre.

Auch an Ammersee und Starnberger See lockt „Pfaffenwinkel live“ – mit „den populärsten Künstlern in Bayern“, so die Ankündigung: Im Sportpark Pöcking gibt’s Open-Airs mit den österreichischen Musikkabarett-Shootingstars Pizzera & Jaus (14. Juli) und der bayerischen Kultband „Haindling“ (16. Juli). Und auf dem MTV-Gelände in Dießen geben sich Europas erfolgreichste „Queen“-Coverband (mit der Show „God save the Queen“, 26. August) und Alpenrock-Pionier Hubert von Goisern (27. August) die Ehre. Einen intimeren Abend gibt es dazwischen mit dem bayerischen Liedermacher Michael Fitz und seinem Solo „Da Mo“: am 23. Juli im Weilheimer Stadttheater.

„Wenn auch manches in der schweren Pandemiezeit verloren ging, so entsteht doch auch Neues“, schreibt Landrätin Andrea Jochner-Weiß als Schirmherrin des Festivals: „Ich begrüße es sehr, dass solche Veranstaltungen wieder Freude und Erbauung unter die Menschen in unserem Landkreis bringen.“

