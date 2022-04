Ein neues Theater mit Bar und Lounge - mitten in der Weilheimer Altstadt

Von: Magnus Reitinger

Willkommen im „Verschmittst“: Yvonne Hoffmann und Stefan Schmitt haben die einstige Gaststätte neben der Stadtbücherei zum Zaubertheater umgestaltet. © Ruder

Weilheim hat eine neue Attraktion – die weit über die Region hinaus ausstrahlen will: Am 7. Mai eröffnet direkt an der Stadtmauer das Zaubertheater „Verschmittst“ samt Bar und Lounge. Die jungen Betreiber haben sich damit einen Traum erfüllt.

Weilheim – Es ist ein Projekt, das in jeder Hinsicht verzaubert. Und das beinahe in Augsburg statt in Weilheim gelandet wäre. Seit Jahren schon träumten Yvonne Hoffmann und Stefan Schmitt davon, ihr eigenes Theater zu betreiben, und suchten nach geeigneten Räumen dafür. In der Schwabenmetropole Augsburg standen sie 2019 bereits kurz vor Vertragsabschluss. Doch dann kam Corona dazwischen, und das Paar legte seine Pläne vorerst auf Eis.

„In dieses Objekt haben wir uns sofort verliebt“

Zufällig erfuhren die beiden Fürstenfeldbrucker vergangenen Sommer von einem Leerstand an der Weilheimer Stadtmauer, der ihren Traum neu beflügeln und ihr Leben verändern sollte: „In dieses Objekt haben wir uns sofort verliebt“, sagt Schmitt über die Lokalität am Unteren Graben 5, direkt neben der Stadtbücherei: Die einst für eine Pizzeria genutzten, dann jahrelang leer stehenden Räumlichkeiten böten „die idealen Bedingungen, um unsere Vorstellungen und Ideen für ein Theater zu verwirklichen“. Das Paar konnte die Vermieter von seinen Plänen überzeugen und begann vergangenen Herbst mit einem aufwendigen Umbau.

Blick in das Zaubertheater: 65 Gäste finden im Theaterraum im Untergeschoss Platz, dem Herzstück des Projektes. © privat

Das Ergebnis ist das Zaubertheater „Verschmittst“, und es ist wahrlich spektakulär: Im Erdgeschoss befindet sich eine perfekt eingerichtete „Bar & Lounge“, die durch ihre modernen Design-Elemente in Dunkelblau, Gold und Sandbeige besticht. Über den Treppenabgang gelangen die Besucher ins Herzstück des Projekts, das nagelneue Zaubertheater im Untergeschoss. Es bietet Platz für 65 Gäste und wird ab Mai an jedem Wochenende von den Betreibern selbst bespielt.

Die Bar & Lounge im Erdgeschoss ist jeweils vor, während und nach der Show geöffnet. © privat

„Resonanz“ heißt die Zauber- und Akrobatikshow, die Yvonne Hoffmann und Stefan Schmitt speziell für den Start ihres Theaters in Weilheim entwickelt haben – und in die viel Erfahrung einfloss. Zauberkünstler Schmitt wurde durch seine Erfolgsshow „The Magic Dinner“ bekannt, die über Jahre Besucher aus weitem Umkreis ins Fürstenfeldbrucker Restaurant Vierwasser lockte, aber auch in Rosenheim oder Stuttgart gastierte. Zudem trat der 47-Jährige, der bis zur Pandemie eine Event-Agentur betrieb, auf Kreuzfahrtschiffen auf. Seine Partnerin Yvonne Hoffmann, 33, war lange in der rhythmischen Sportgymnastik aktiv, wechselte dann in den Standardturniertanz und schließlich in den Pole-Sport, entwickelte daneben als Model mit hochkarätigen Fotografen preisgekrönte Bilderwelten, die zum Staunen und Träumen einladen.

Zauberkunst trifft Luftakrobatik

Seit einiger Zeit gilt die Begeisterung der 33-Jährigen der Luftartistik. So kreierte sie für „Resonanz“ eine so genannte „Aerial Hoop“-Nummer: An einem Ring, der an der Decke montiert ist und sich um die eigene Achse dreht, präsentiert sie atemberaubende Figuren voller Ästhetik und Eleganz. Dazu entführt Stefan Schmitt die Besucher ins Reich der Zauberkunst, wo aus alltäglichen Gegenständen magische Objekte werden oder von den Zuschauern gedachte Worte plötzlich schwarz auf weiß auf Papier stehen. Die Show biete den Gästen „mehr als verschwindende Tücher oder Kartentricks“, verspricht der Magier: „Eingebettet in Geschichten erleben sie Wunder, die zum Lachen, Staunen, Träumen und vielleicht auch zum Nachdenken einladen.“

„Eine große Bereicherung“ für Weilheim

Die Besucher, so das Credo der beiden Künstler, sollen sich rundum wohlfühlen und keine Angst haben müssen, vorgeführt zu werden. „Wir möchten Gastgeber sein und mit Menschen auf eine Reise gehen, auf der sie unglaubliche Dinge erleben, aber nie befürchten müssen, dass sich jemand auf ihre Kosten lustig macht“, so Schmitt. Das Publikum solle „bezaubert sein“, ergänzt der Weilheimer Nikolaus Eisenblätter, der „Verschmittst“ in puncto Öffentlichkeitsarbeit begleitet.

Für Eisenblätter, bekannt auch als Mitgründer des Vereins „Lichtkunst Weilheim“, ist das Zaubertheater samt Bar & Lounge „ein einzigartiges Angebot“ – und eine große Bereicherung für die Kreisstadt. Schmitt und Hoffmann, auch privat ein Paar, sind glücklich, in Weilheim gelandet zu sein. „Schon die Anfahrt hierher ist magisch und die Location perfekt“, schwärmt er. Überhaupt, fügt sie hinzu, sei es in Weilheim „viel schöner als in Augsburg“. Diese Kleinstadt, so sind die beiden überzeugt, sei für ihr Projekt sogar „attraktiver als eine Großstadt“.

Nun macht das magische Duo Weilheims Altstadt also noch etwas attraktiver. Ab 7. Mai zeigen sie jeden Samstagabend ihre Show (siehe unten), nach einigen Monaten sollen es zwei bis drei Spieltage wöchentlich werden. Und auch Zauberkurse und Workshops sind künftig geplant.

Premiere und Muttertagsspezial Premiere feiert das Zaubertheater „Verschmittst“ am Samstag, 7. Mai. Von da an ist zunächst jeden Samstag um 20 Uhr die Show „Resonanz“ mit Yvonne Hoffmann und Stefan Schmitt zu sehen, eine Mischung aus Magie und Akrobatik. Einlass in die Bar & Lounge ist ab 19 Uhr; dort sind vor, während und nach der Show nicht-alkoholische Getränke sowie unter anderem ausgewählte Weine, Kaffeespezialitäten und Spritz-Variationen erhältlich. Am Sonntag, 8. Mai, gibt es ein Muttertagsspezial inklusive Kaffee und Kuchen: An diesem Tag beginnt die Vorstellung bereits um 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr. Alle Termine und Informationen finden sich unter www.verschmittst.de. Tickets können dort online bestellt werden – oder telefonisch unter 0881/39909064. Karten für die erste und zweite Reihe kosten 69 Euro, ansonsten 59 Euro.