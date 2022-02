Neues Zentralkrankenhaus: Wie geht es jetzt weiter?

Von: Sebastian Tauchnitz

Faust drauf: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (l.) versprach nach dem Gespräch mit Landrätin Andrea Jochner-Weiß (2.v.l.), dem Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt (3.v.l.) und Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann, das Zentralkrankenhaus-Projekt „wohlwollend“ begleiten zu wollen. Aussicht darauf, keine Fördermittel zurückzahlen zu müssen, besteht © KRANKENHAUS GMBH

Das gesamte Vorhaben, ein neues Zentralkrankenhaus im Landkreis bauen zu wollen, steht und fällt damit, ob der Freistaat Bayern sich bereit erklärt, das Projekt zu unterstützen. Deswegen war die Aufregung groß, als die Initiatoren vor einigen Tagen erstmalig in München vorstellig wurden.

Landkreis – Thomas Lippmann, der Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, hatte sich prominente Unterstützung mitgenommen, als er das Vorhaben, ein neues Zentralkrankenhaus im Landkreis Weilheim-Schongau zu bauen, bei Gesundheitsminister Klaus Holetschek vorstellte. Neben Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die auch Aufsichtsratsvorsitzende der Krankenhaus GmbH ist, war auch der Bundestagsabgeordnete Alexander Dobrindt mit nach München gekommen.

Man habe Holetschek die Kernpunkt einer modernen Krankenversorgung aus Sicht der Krankenhaus GmbH vorgestellt, teilte Lippmann im Anschluss an das Gespräch mit: „Qualität, Versorgungssicherheit, medizinische Mindestmengen, Fachpersonal – dies alles gilt es sicherzustellen.“

Staatsminister Holetschek hat laut einer Pressemitteilung der Krankenhaus GmbH betont, gute Gesundheitsversorgung „hat den Menschen im Fokus. Daher freue ich mich, dass die Diskussion um die künftige Krankenhauslandschaft im Landkreis angestoßen wurde. Es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen, denn sie sind es schließlich, die von den Versorgungsangeboten in ihrer Heimat profitieren. Ich bin gespannt auf die Weiterentwicklung und die Umsetzung des Konzepts. Wir werden das Vorhaben seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege wohlwollend begleiten.“

Geschäftsführer: „Ich bin total begeistert“

Für Geschäftsführer Lippmann ist das ein Grund zur Freude: „Ich bin total begeistert von den durchweg positiven Aussagen des Ministeriums zu unserem Vorhaben“, meinte er im Anschluss an das Treffen im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Dadurch sehe man sich bestätigt und bereite nun die nächsten Schritte vor. „Zunächst sollten wir den Kreistag über die aktuellen Entwicklungen informieren“, so Lippmann. Dann gehe es darum, tiefer in die Planungen einzusteigen – nicht zuletzt, um eine erste Zahl zu haben, wie viel das Vorhaben kosten würde. Parallel dazu sollte auch über die Standortfrage beraten werden. „Da sind wir derzeit noch nicht aktiv geworden, weil wir vorher die Stellungnahme der Landesregierung abwarten wollen“, so Lippmann weiter.

Jetzt setzt er darauf, die Standortfrage in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium zu klären. „Die haben da hervorragendes Zahlenmaterial und viel Erfahrung“, meint der Geschäftsführer. Wichtig sei aber natürlich, dass der Kreistag eingebunden werde. Dem Vernehmen nach werden mehrere Varianten diskutiert. So steht nach wie vor ein Neubau in Peißenberg im Raum, was in etwa die Mitte des Landkreises wäre.

Weilheims Bürgermeister Markus Loth hatte allerdings im Gespräch mit der Heimatzeitung bereits klargestellt, es gebe mehrere mögliche Standorte direkt am Stadtrand von Weilheim (wir berichteten). Das hätte den Vorteil, dass Weilheim über eine sehr gute Verbindung nach München verfügt und insofern für pendelnde Ärzte attraktiver wäre.

Landkreis im Vergleich zu anderen früh dran

Bis jetzt seien aber noch keinerlei konkrete Gespräche geführt worden, versicherte Lippmann. Zunächst müsse geklärt werden, wo der Standort mit dem größten Potenzial liegen würde. Sowohl, was die Erreichbarkeit für die Patienten, aber auch für die Ärzte und Pflegekräfte betrifft. Zudem müsse auch das Wettbewerbsumfeld berücksichtigt werden.

„Derzeit laufen in vielen Landkreisen Bayerns ähnliche Überlegungen wie bei uns“, so Lippmann. Insofern sei es gut, dass man jetzt als einer der ersten seinen Hut beim Gesundheitsministerium in den Ring geworfen habe. Denn es geht um Geld, sehr viel Geld.

Neben der Förderung für einen eventuellen Neubau geht es auch darum, ob der Freistaat unter Umständen bereits gezahlte Fördermittel für die Generalsanierung des Weilheimer Krankenhauses und am Standort Schongau zurückfordern könnte. „Der Minister hat diesbezüglich klargestellt, dass diese Entscheidung schlussendlich beim Finanzministerium liegen würde“, erklärte Krankenhaus-Geschäftsführer Lippmann. Er interpretiere die Aussagen Holetscheks aber so, dass „das Vorhaben sicher nicht an diesem Problem scheitern würden“.

Bis das neue Zentralkrankenhaus bezogen werden kann, werden seiner Ansicht nach noch mindestens zehn Jahre vergehen. „Ein privater Träger stellt sowas auch innerhalb von vier Jahren hin“, so Krankenhaus-Gutachter Prof. Norbert Roeder im Gespräch mit der Heimatzeitung. Aber Lippmann möchte nichts überstürzen und setzt auf in Ruhe und gemeinschaftlich gefasste Entscheidungen des Kreistags.