Fast so viele Eisdielen wie Geburten in der Kreisstadt: Neueste Zahlen über Weilheim

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Blick aus der Vogelperspektive auf Weilheim: Die Gemeindefläche beträgt seit der Eingemeindung von Marnbach, Deutenhausen und Unterhausen vor 45 Jahren übrigens 55,5 Quadratkilometer (vorher waren es 35,4 Quadratkilometer) – und reicht vom Haarsee bis zum Zellsee. © Ruder

Wie viele Menschen sind vergangenes Jahr nach Weilheim gezogen, wie viele haben die Stadt verlassen? Diese und viele weitere interessante Zahlen verrät der jüngste Jahresbericht der Stadt. Wüssten Sie zum Beispiel, wie viele Gaststätten es in der Kreisstadt gibt?

Weilheim – 23.937. Das ist vielleicht die allerwichtigste Zahl über Weilheim. So viele Einwohner zählte die Kreisstadt zum 1. Juni 2023, wie Bürgermeister Markus Loth in der jüngsten Bürgerversammlung bekannt gab (wir berichteten). Im Jahresbericht 2022, den die Stadt soeben veröffentlichte, findet sich diese Zahl naturgemäß nicht. Ihm zufolge gab es am Jahresende 2022 noch 214 Weilheimer weniger. Und die aufgeführten Vergleichszahlen über Jahrzehnte zeigen: 1960 hatte Weilheim noch 12.308 Einwohner, seitdem hat sich die Zahl also fast verdoppelt.

Auch interessant: Grünes Licht für ersten Solarpark im Weilheimer Moos

Weilheim: Zahl der ausländischen Mitbürger stieg deutlich an

Rund 1100 der fast 24.000 Weilheimer leben übrigens im Ortsteil Unterhausen, 570 in Marnbach und 290 in Deutenhausen. 3726 sind ausländische Staatsangehörige – ein Anteil von 15,5 Prozent. Deutlich erhöht hat sich dieser Anteil zuletzt durch die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine, aber auch andere globale Fluchtbewegungen finden hier ihren Niederschlag. Im Jahr 2010 gab es laut Stadtverwaltung 1893 ausländische Mitbürger in Weilheim, im Jahr 2020 waren es 3102.

Mangels Kreißsaal nur 15 Geburten in Weilheim

Wie sehr die Einwohnerzahl in stetem Fluss ist, machen diese beiden Daten deutlich: 1948 Zuzüge hat das Rathaus vergangenes Jahr registriert, gut 400 mehr als etwa im Jahr 2000. Zugleich erreichte aber auch die Zahl der Wegzüge mit 1429 einen Höchststand. In Weilheim selbst gab es im Jahr 2022 übrigens gerade mal 15 (Haus-)Geburten. Zum Vergleich: 2017, als es – zumindest bis Oktober – noch eine Geburtenstation im Krankenhaus Weilheim gab, wurden 210 Geburten beurkundet. Einen Rekordwert erreichte vergangenes Jahr mit 503 die Zahl der Sterbefälle in Weilheim. 2020 waren es 444, zwei Jahre davor 376. Und weil wir gerade im Standesamt sind: 92 Eheschließungen wurden dort im Jahr 2022 gezählt – ähnlich viele wie in den vergangenen Jahren.

Wenig erfreuliche Zahlen aus dem Sozialamt

Wenig erfreulich sind Daten, die das Sozialamt der Stadt im aktuellen Jahresbericht meldet: Gerade mal 16 Sozialwohnungen konnten 2022 in Weilheim vergeben werden. Deshalb warteten am Jahresende noch 190 Personen bzw. Familien auf eine Wohnung. Nicht nur die Corona-Pandemie habe sich hier negativ ausgewirkt, heißt es zur Erklärung, auch „durch den allgemeinen Mangel an Handwerkerfachkräften kam es zu einem noch stärkeren Vergaberückstau. Die Wohnungen standen deshalb oft sehr lange leer, da sie nicht renoviert werden konnten“.

Insgesamt 2501 Gewerbebetriebe in Weilheim registriert

Höher denn je waren vergangenes Jahr die Zahlen der Zu- und Abgänge von Betrieben: 371 Gewerbe-Anmeldungen oder Ummeldungen wurden 2022 in Weilheim verbucht (25 mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019) – aber auch 260 Gewerbe-Abmeldungen. Zum jüngsten Jahreswechsel waren insgesamt 2501 aktive Gewerbebetriebe in der Stadt registriert, 34 mehr als ein Jahr zuvor. Bei 81 dieser Firmen handelt es sich um Gaststättenbetriebe, aufgeteilt in 51 Gaststätten, 15 Imbissstände, zehn Cafés und Eisdielen sowie fünf Spielhallen.

Zahl der Grundschüler steigt kontinuierlich an

Schließlich noch ein Blick auf die Jüngsten: Insgesamt 1411 Kinder nahmen vergangenes Jahr einen Betreuungsplatz in einer der 27 Einrichtungen in Weilheim in Anspruch: 211 in Kinderkrippen, 698 in Kindergärten, 155 in Horten, 312 in der Mittagsbetreuung bzw. offenen Ganztagsschule und 35 in der Großtagespflege. In den beiden Grundschulen steigen die Schülerzahlen seit Jahren kontinuierlich an: in der Ammerschule von 2019 bis heute von 276 auf 320, in der Hardtschule von 405 auf 445. Bis 2021 gab es auch in der Mittelschule Weilheim einen Anstieg, hier sanken die Schülerzahlen zuletzt aber von 564 im Schuljahr 2021/22 auf 549 im laufenden Schuljahr.

Der Jahresbericht 2022 der Stadt Weilheim ist online abrufbar unter www.weilheim.de/mein-weilheim/buergerservice/rathaus/stadtinfo/jahresberichte.

Dort sind alle Berichte seit dem Jahr 2000 zu finden. Aus Umweltschutzgründen veröffentlicht die Stadt die Jahresberichte nicht mehr in gedruckter Form.