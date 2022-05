Neun-Euro-Ticket: Verkehrsunternehmen im Landkreis bereit, aber skeptisch

Von: Katrin Kleinschmidt, Andreas Höger

Ein Bus am Weilheimer Bahnhof: Ob das Fahrgastaufkommen ab Juni steigt? „Overkill“ für Ausflugsstrecken? © Emanuel Gronau

Das Neun-Euro-Ticket soll den Nahverkehr interessanter machen. Für Pendler begrüßen das Verkehrsbetriebe im Landkreis. Doch der Ausflugsverkehr bereitet ihnen Sorgen.

Landkreis – Viele freuen sich bereits darauf: Im Juni, Juli und August soll nach den Plänen der Politik ein Neun-Euro-Ticket für den Öffentlichen Nahverkehr gelten. Wer das kauft, kann den ÖPNV dann einen Monat lang bundesweit nutzen. Auch im Landkreis würde er für die Regionalbahnen und Busse gelten. Doch bei den betroffenen Unternehmen herrscht eine gewisse Skepsis.

Ralf Kreutzer vom Regionalverkehr Oberbayern (RVO) gibt sich vor allem mit Blick auf die finanziellen Regelungen zurückhaltend. Solange nicht klar ist, wer die Einbußen trägt, sei nicht sicher, „dass das Ticket 100-prozentig kommt“, sagt der Leiter der Niederlassung Werdenfels mit Sitz in Weilheim. Denn werde ein Neun-Euro-Ticket für einen ganzen Monat angeboten, „wird ja niemand mehr die anderen Fahrkarten kaufen“. Rein organisatorisch sei ein schneller Verkaufsstart hingegen kein Problem: „Wenn es soweit ist, sind wir von heute auf morgen startklar und können das Ticket anbieten.“

Deutsche Bahn: Ticket sei „ein klares Signal“

Und das wird recht sicher nötig sein. Die offenen Fragen werden aktuell noch geklärt, teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage der Heimatzeitung mit – und zwar „von den für den Nahverkehr in Deutschland zuständigen Bundesländern gemeinsam mit dem Bund und der ÖPNV-Branche, zu der auch wir als DB gehören“. Das Unternehmen betrachtet das geplante Ticket als „ein klares Signal, dass wir in Deutschland mutig die Mobilitätswende angehen“.

Kreutzer sieht in dem Angebot auch eine Chance für den Landkreis. „Es ist grundsätzlich toll, wenn etwas für den Nahverkehr gemacht wird.“ Das Ticket könnte Pendler dazu motivieren, in den Bus statt ins Auto zu steigen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn es der ein oder andere ausprobiert.“

„Overkill“ für Ausflugsstrecken?

Für den gesamten Bereich der Niederlassung Werdenfels wittert Kreutzer aber Schwierigkeiten – und zwar dort, wo ohnehin reger Ausflugsverkehr herrscht. „Im Hochsommer wird es interessant werden, wenn unsere Busse sowieso voll sind.“ Kreutzer denkt da beispielsweise an Ausflügler aus München, die an den Walchensee wollen – die kommen mit der Bahn in Kochel an. „Wenn die Leute aus dem vollen Zug drängen und dann in unseren roten Bus wollen. Das wird eine Herausforderung.“

Das befürchtet auch Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn (BRB), die die Strecken der früheren Oberlandbahn betreibt und im Landkreis die Verbindung Schongau- Weilheim-Ammersee bedient. „Ich habe Sorge, dass wir in den Ausflugsgebieten des Oberlands einen Overkill erleben“, sagt er für die BRB-Strecken in der Region. Denn er stellt klar: Dichtere Takte oder längere Züge kann die BRB auf den Oberland-Ästen nicht fahren. „Das geht schlicht technisch nicht.“ Für mehr als vierteilige Züge fehle den Bahnsteigen die Länge. „Das größte Hindernis ist die Eingleisigkeit“, sagt der BRB-Chef, „und uns fehlen Stellen zum Überholen und Kreuzen“. Ganz zu schweigen von Baustellen und Schienenersatzverkehr durch Busse, mit dem im Sommer immer zu rechnen sei. „Richtig Freude macht mir die Aussicht auf die Sommermonate nicht.“

Sommer, Ferien, Wochenende: Eine gefährliche Kombination für den Nahverkehr

Die Kombination aus Sommer, Ferien, Wochenende und gutem Wetter stellt die BRB schon jetzt regelmäßig vor Zerreißproben. „Es gibt Spitzenzeiten an Wochenenden, da geht’s rau zu in Zügen und Bahnhöfen.“ Wer zu solchen Zeiten mit einem Neun-Euro-Ticket das Zugfahren kennenlernen will, „der steigt danach eher nicht wieder in einen Zug“.

Ein ähnliches Problem könnte sich auf der Strecke der Werdenfelsbahn ergeben, die München, Weilheim, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck verbindet. Die Bahn-Sprecherin geht trotz Nachfrage nicht auf die Bedingungen vor Ort ein, bleibt allgemein. Es seien in den vergangenen zwei Jahren deutschlandweit rund 1,5 Milliarden Euro in die Erneuerung der Fahrzeugflotte investiert worden: „Mit den neuen Zügen erhöhen wir die Kapazität, den Komfort und verbessern die Fahrgastinformation.“ Ob davon auch Gäste der Werdenfelsbahn profitieren, dürfte sich spätestens am ersten sonnigen Wochenende im Juni zeigen.