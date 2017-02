Neun Tulpen für neun „ereignisreiche Jahre“

Weilheim – „Gemeinschaft leben“, dieses Motto will die Alzheimer-Gesellschaft Pfaffenwinkel auch 2017 pflegen. Am Samstag feierte sie in den Räumen an der Schützenstraße bei einem Lichtmess-Brunch mit „vielen netten Gästen“, so Petra Stragies, das 15-jährige Bestehen.

„Der Verein ist mit uns gewachsen, und ich danke allen für das Vertrauen in meine Fähigkeiten“, sagte Stragies, die mit einer Überraschung aufwartete. Sie übergab die Geschäftsführung an Anja Lau, die seit neun Jahren für den Verein arbeitet, und überreichte ihr neun Tulpen. „Die Blumen stehen für neun ereignisreiche Jahre“, sagte Stragies, die „gerne Vorsitzende bleibt“.

„Wir brauchen alle, auch die Ehrenamtlichen – derzeit sind es 50 Aktive – und müssen das Thema ,Alzheimer’ in die Öffentlichkeit bringen“, so Lau, die aus Oberau stammt. Die 43-Jährige ist examinierte Altenpflegerin. Nach einem Unfall musste sie ihren Beruf aufgeben und überlegte, wo sie ihr Fachwissen einbringen kann. So kam sie vor neun Jahren, am 1. Februar 2008, zur Alzheimer-Gesellschaft. 2015 begann dann die Einarbeitung zur Geschäftsführerin. Lau hat sich zudem zur Betriebswirtin weitergebildet. In den Zuständigkeitsbereich der Vollzeitkraft fallen neben Buchhaltung, Büro, und technischen Aufgaben auch die Beratung von pflegenden Angehörigen. „Wir haben zurzeit viele Beratungen, besonders zur neuen Pflegereform ist der Bedarf groß“, so Lau.

Aktiv ist der Verein auch in diesem Jahr, so wird er unter anderem beim Gesundheitstag am 25. März, der Seniorenmesse oder der „Oberland-Ausstellung“ vertreten sein. Dazu kommt eine Wanderausstellung im Landratsamt und die Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei. Auch der Ratgeber „Demenz“ wird heuer herausgegeben.

Info

Jeden Dienstag und Donnerstag gibt es Gruppenangebote für Erkrankte, am 14. Februar beginnt ein Angehörigenkurs. Einmal im Monat trifft sich die Angehörigen-Gruppe zum Austausch. Auch Helfer-Schulungen bietet die Alzheimer-Gesellschaft an. Informationen und Anfragen unter Telefon 0881/92 76 091. Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr an der Schützenstraße 26 b.

Inge Beutler