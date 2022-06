Die Superhirne vom Weilheimer Gymnasium

Teilen

Fünf der neun besten Abiturienten des Weilheimer Gymnasiums: (v.l.) Fabian Hruschka, Marie Kuhar, Franziska Schuch, Antonia Siebel und Lukas Finsterwalder. © Foto: Gallmetzer

Einen neuen Rekord hat der diesjährige Abiturjahrgang am Weilheimer Gymnasium aufgestellt: Neun Schülerinnen und Schüler schafften es, ihre Reifeprüfung mit einer Note von 1,0 abzuschließen. Fünf der Jahrgangsbesten haben der Heimatzeitung Einblicke in ihre Vorbereitungen und Zukunftspläne gegeben.

Weilheim – Fabian Hruschka ist ein ehrgeiziger Typ, der das Projekt Abitur planvoll anging. „Die 1,0 war das Ziel. Dass es dann tatsächlich klappt, war ein schleichender Prozess“, erklärt der 18-Jährige. Bereits zu Beginn der Oberstufe hatte er sich eine Exel-Tabelle erstellt, in der er alle Noten vermerkte. Die Endnoten wurden tagesaktuell darin berechnet. So hatte der Pollinger genau im Blick, welche Ergebnisse er noch brauchte, um seinen Traum zu erreichen.

Ein Praktikum hat ihn für Medien begeistert

Immer Topleistungen zu erbringen war dennoch eine Herausforderung für ihn – gerade während der Lockdowns. „Die Motivation aufrecht zu erhalten, fiel nicht immer leicht“, gesteht Hruschka. Doch es gelang ihm. „Am Ende hätte ich in allen Fächern nur noch zwölf Punkte gebraucht“ – so startete er mit einem guten Gefühl ins Finale seiner Schullaufbahn.

Lesen Sie auch: Streit um Sanierung der Stadthalle in Weilheim

Intensiv auf die abschließenden Prüfungen vorbereitet hatte er sich trotzdem, versuchte aber auch, andere Aspekte des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. „Ich mache gerne Sport“, sagt der leidenschaftliche Fußballer, der in Polling im Verein spielt. Auch politische Themen interessieren ihn: „Ich versuche, mich immer auf dem Laufenden zu halten.“ Diese Eigenschaft möchte er in seinem geplanten Datenjournalismusstudium nutzen. Die Bewerbung für die Technische Universität Dortmund ist bereits in Arbeit, denn nur dort wird dieser Studiengang in Deutschland angeboten. „Ein Praktikum beim BR hat mich für Medien begeistert, in Mathe bin ich gut und Computer interessieren mich“, sagt er. Hruschka glaubt, die perfekte Kombination für sich gefunden zu haben.

Sie studiert Jazzposaune

Wie es in der Zukunft weitergehen soll, das weiß auch Marie Kuhar genau. „Ich werde Jazzposaune studieren“, sagt die 18-Jährige mit einem Glänzen in den Augen. „Ich kann jetzt mein Hobby zum Beruf machen.“ Sie freut sich schon darauf, dass sie stundenlang musizieren kann und das dann Teil ihres Studiums ist. Für Wien hat die Weilheimerin bereits eine Zusage in der Tasche, lieber wäre es ihr aber, wenn es in München klappt. Das erfährt sie in ein paar Tagen.

Dass ihr die Bestnote gelang, kam eher überraschend. „Ich habe mit der 1,0 geliebäugelt, aber es war nicht mein Hauptfokus“, gesteht sie. Einen Vorteil sieht sie in ihrer Persönlichkeit: „Ich lass mich für vieles schnell begeistern.“ So macht es ihr immer Spaß, Neues zu lernen. Sie hatte kein durchgehendes Lieblingsfach, sondern war vielseitig interessiert. „Es hängt ja auch immer von Lehrern und den Themen ab“, sagt Kuhar.

„Die Oberstufe hieß für mich Big Band“

Ihre große Leidenschaft war und ist aber die Musik. „Die Oberstufe hieß für mich Big Band“, meint sie und trauert dieser Erfahrung jetzt schon nach. Sie bedauert, dass es pandemiebedingt kein Abschlusskonzert gab. Sicher ist sie sich aber, dass sie zu ihren Bandkollegen weiterhin Kontakt halten wird und schließt auch weitere Musikprojekte mit ihnen nicht aus.

Seit Langem in der katholischen Kirche aktiv

Musikalisch ist auch Franziska Schuch, die in ihrer Freizeit am liebsten Klavier spielt. Sie war schon immer gut in der Schule und war sich im Klaren darüber, ein gutes Abitur zu bekommen. „Mir war aber bis zur Notenbekanntgabe noch nicht bewusst, dass es tatsächlich 1,0 wird.“ So kam das Resultat dann doch überraschend für die 17-Jährige. Sie ist froh, dass sich der betriebene Aufwand gelohnt hat. „Vor allem für die schriftlichen Abiturfächer habe ich die Wochen vorher, besonders in den Osterferien, sehr viel gelernt“, verrät sie.

Die Weilheimerin ist seit Langem in der katholischen Kirche aktiv und möchte sich nun noch intensiver für Menschen engagieren. Im Herbst wird sie daher voraussichtlich ein Freiwilliges Soziales Jahr beginnen und anschließend studieren: „Was und wo genau, weiß ich noch nicht.“

Erst verschiedene Praktika, dann Medizinstudium

Wo es beruflich hingehen soll, weiß Antonia Siebel hingegen schon genau. Sie hat längerfristig ein Medizinstudium im Auge. Zur Orientierung möchte sie jedoch zuvor in unterschiedliche Gebiete hineinschnuppern: „Ich werde im kommenden Jahr verschiedene Praktika absolvieren, um herauszufinden, welche Bereiche mir besonders zusagen.“

Die Unterhausenerin hat einiges getan, um die 1,0 zu erreichen. „Trotzdem sind Freizeit und Abwechslung nicht zu kurz gekommen“, berichtet sie. Sie hat auch auf den Ausgleich zum Lernen geachtet, traf sich mit Freunden und Freundinnen und musizierte unter anderem im Schulorchester und der Big Band des Gymnasiums. Auch Sport an der frischen Luft sorgte bei der 18-Jährigen für neue Energie im Prüfungsstress.

Am liebsten in den Bergen unterwegs

In der Natur tankte auch Lukas Finsterwalder regelmäßig seine Kraftreserven wieder auf. Wann immer es möglich ist, ist der Forster draußen und treibt Sport: „Am liebsten gehe ich in die Berge zum Wandern und Klettern.“ Bei der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen verließ er sich auf sein Gefühl. „Einen konkreten Lernplan hatte ich mir nicht erstellt“, erklärt der 18-Jährige. Seit den Faschingsferien habe er kontinuierlich angefangen zu lernen – für jedes Fach etwa gleich viel.

Gute Noten hatte er schon sein ganzes Schulleben lang. Auch in der Oberstufe änderte sich das nicht. Dass er aber wirklich eine 1,0 erreichen wird, das war ihm lange nicht klar. „Ich wusste zwar auf Grundlage der Punkte am Ende der zwölften Klasse, dass es schon gut sein wird, aber wie gut nicht.“ Mit diesem hervorragenden Ergebnis möchte Finsterwalder nun ein Mathematikstudium antreten.

Auch menschlich ein toller Jahrgang

Einig sind sich die Einserschülerinnen und Einserschüler, dass sie einem tollen Abiturjahrgang angehören – sowohl menschlich als auch von den Leistungen her. Gerade, dass die Coronaproblematik so gut von dem Großteil der Mitschüler gemeistert wurde, beeindruckt die Jugendlichen. „Das verlangt viel Talent und Selbstmanagement“, meint Marie Kuhar und Fabian Hruschka ergänzt: „Respekt an alle anderen mit einer 1,0.“