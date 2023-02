Neustart für „Muntermacher und Frischekick“: Im Hallenbad gibt es wieder das Morgenschwimmen

Viele hatten sich dafür eingesetzt

Corona bestimmt nicht mehr das Leben, die Technik ist saniert, die Personalprobleme sind behoben: Jetzt gibt es im Weilheimer Hallenbad wieder das vor allem bei Senioren beliebte Morgenschwimmen - vorerst einmal die Woche.

Weilheim – Draußen ist es dunkel, nass, kalt und windig. Da möchte man eigentlich gar nicht vor die Haustür treten. Aber sieben Frauen und Männer haben sich trotzdem auf den Weg gemacht, um endlich wieder ganz in der Früh im Hallenbad an der Jahnstraße ihre Bahnen zu ziehen oder sich im Schwimmgürtel einfach nur treiben zu lassen. „Ich bin jedes mal glücklich, wenn ich ins kalte Wasser steige“, erinnert sich Alfons Vogler aus Peißenberg an frühere Zeiten, als er regelmäßig ein- bis zweimal die Woche zum Morgenschwimmen kam. Er findet es „einfach toll“, dass er nun wieder in der Früh ins Bad gehen kann. Er kam um 6.30 Uhr.

Vor der Arbeit geht‘s zum Schwimmen

Noch früher war Elfriede Desch da, genau um 5.58 Uhr – als erste. Das Schwimmen um diese Uhrzeit ist für sie der „Muntermacher und Frischekick schlechthin“. Sie nutzt die Zeit, bevor sie in die Arbeit muss. Früher, als das Morgenschwimmen öfter angeboten wurde, ist sie fast immer ins Hallenbad gekommen. Auch Margit Egger ist „sehr froh“, dass die langjährige Tradition wieder aufgenommen wurde: Sie wohnt in Eberfing und macht auf der Fahrt in die Arbeit einen Zwischenstopp zum Schwimmen: „Das ist für mich ideal.“ Sie war eine der Hallenbadgäste, die sich nach der Abschaffung des Morgenschwimmens und der zeitweisen Schließung des Bades im Landratsamt „beschwert haben“, wie sie erzählt.

Viele baten darum, das Morgenschwimmen wieder aufzunehmen

Beschwerden möchte Matthias Brugger die Schreiben und Anrufe nicht unbedingt nennen: „Viele haben uns vor allem gebeten, das Morgenschwimmen wieder aufzunehmen.“ Der stellvertretende Kreiskämmerer, zu dessen Bereich auch die kommunale Bau- und Liegenschaftsverwaltung gehört, war ins Bad gekommen, um sich selbst ein Bild vom Wiederbeginn des Morgenschwimmens nach einer eineinhalbjährigen Pause zu machen: „Es haben sich auf alle Fälle mehr Bürger bei uns gemeldet, als heute zum Auftakt da sind.“

Entscheidend ist für den Landkreis vor allem der schulische Betrieb als Grundversorgung: „Aber da nimmt man das Morgenschwimmen gerne mit.“ Denn die beiden Mitarbeiter Stefan Heeg, Fachangestellter für Bäderbetriebe, und Rettungsschwimmer Gerfried Lefler sind in der Früh sowieso schon vor dem werktäglichen Schulschwimmsport, der zwischen 7.45 und 8 Uhr beginnt, im Bad.

Eigens zur Frühschicht kommen muss dagegen Traute Hienz an der Kasse, denn die ist beim Schulschwimmen ja nicht besetzt: „Aber das macht mir nix. Ich bin Frühaufsteher“, sagt die Weilheimerin, die alle Morgenschwimmer herzlich begrüßt: „Das sind alles Stammgäste.“ Das merkt man auch daran, dass alle Zehnerkarten haben. Wie Thomas Aumiller, der seit 20 Jahren ins Bad kommt: Wenn er morgens nicht schwimmen gehen kann, dann geht er am Vor- oder Nachmittag. Das ist ihm wichtig.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass es das wieder gibt“

„Wunderbar, dass es wieder geht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es das wieder gibt“, sagt Gerhard Leuchtenmüller zur Kassiererin. Er spielt damit auf die Gerüchte an, dass das Hallenbad möglicherweise komplett geschlossen wird: „Das wäre ein schwerer Schlag vor allem für Senioren und Kinder“, meint Leuchtenmüller, der nur drei Minuten zu Fuß von daheim zum Bad braucht. „Ich gehe regelmäßig mit meinen Enkeln ins Schwimmbad.“

Vize-Kämmerer Brugger macht später im Zimmer der beiden „Bademeister“ deutlich, dass nach der Sanierung und dem Ende des Personalengpasses kein Anlass zur Sorge um die Zukunft des Hallenbades bestehe. In dem Raum mit Blick auf die beiden Becken zeigen sich Brugger, Heeg und Lefler mit dem Besuch ganz zufrieden: Sieben Frühschwimmer sind da, zu den besten Zeiten waren es um die 15. Das heißt: Die Hälfte kam gleich beim ersten Tag der Wiederaufnahme des Morgenschwimmens. Heeg: „Wenn es sich wieder rumspricht, dann haben wird bald vielleicht sogar 20 Badegäste am frühen Morgen.“

Jeden Donnerstag ist ab 6.30 Uhr Schwimmbetrieb

Zumindest vorerst können die Frühaufsteher wieder jeden Donnerstag künftig von 6.30 bis 7.45 Uhr ihre Bahnen ziehen. Nur am ersten Donnerstag begann der Betrieb bereits um 6 Uhr, da wegen einer Panne zwischen Landratsamt und Medien falsche Uhrzeiten veröffentlicht worden waren. Im Bad wurde flexibel reagiert, damit keiner beim Auftakt vor verschlossenen Türen stehen musste.

