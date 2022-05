Doppelspitze führt nun die 88 Mitglieder die Kreis-FDP

Der Kreisvorstand der FDP besteht aus (von links) Saika Gebauer-Merx, Klaus Breil, Morten Faust, Julia Wich, Andreas Tillmann, Judith Haberkorn sowie (nicht im Bild) Christian Maatz und Sebastian Krieger. © Alfred Schubert

Das „politische Kraftwerk“ Klaus Breil bleibt Kreisvorsitzender der FDP. Doch er teilt sich künftig den Posten.

Weilheim – „Klaus Breil ist ein politisches Kraftwerk.“ Mit diesen Worten beschrieb der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil bei der FDP-Kreishauptversammlung die Leistung des Kreisvorsitzenden. Von den Besuchern, die zur Neuwahl des Kreisvorstands nach Weilheim gekommen waren, gab es Applaus für die Äußerung. Für die Landtagswahl hat Zeil schon jetzt das Ziel beschrieben: „Es würde Bayern ganz gut tun, wenn die CSU mal in die Opposition gehen würde.“ Kritik an der herrschenden Partei gab es auch von Wolfgang Mutter, der die FDP im Bernrieder Gemeinderat vertritt. Er ist der Ansicht, dass die Kreisumlage, die von den Gemeinden gezahlt werden muss, nur deshalb so hoch ist, weil die Entscheidungsträger im Landratsamt „nicht genügend vom Kreistag kontrolliert werden“.

Mutter hält auch das Nahverkehrskonzept des Landkreises, das den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs zum Ziel hat, für nicht mehr zeitgemäß. Autonom fahrende Autos seien die Lösung des Verkehrsproblems auf dem Land. Als eines seiner lokalpolitischen Ziele nannte Mutter sein Projekt „Go west“, mit dem er 120 Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen in die Gemeindekasse bringen will.

Mehrheit spricht sich für Doppelspitze aus

Vor der Wahl, mit der die Vorstandsposten für zwei Jahre besetzt werden, sprachen sich die 28 Stimmberechtigten mehrheitlich dafür aus, die vom Landesverband beschlossene Doppelspitze auch im Kreisverband einzuführen. Die Zahl der Stellvertreter wurde auf drei festgelegt, die Zahl der Beisitzer auf sieben.

Breil, der zuvor für seine Leistung bei der Neugründung der Ortsverbände Penzberg und Schongau-Peiting Applaus erhalten hatte, wurde als Kreisvorsitzender bestätigt. Zur zweiten, gleichberechtigten Person der Doppelspitze wurde Morten Faust gewählt. Der 54-jährige IT-Manager ist seit drei Jahren Mitglied der FDP. Als seine Ziele nannte er unter anderem „die Verteidigung der Demokratie – nicht nur nach innen, sondern auch nach außen“ – sowie die Förderung von Selbstständigen und Gründern durch den Abbau von Bürokratie. Zudem will Faust die Infrastruktur verbessern, und dabei „Individualverkehr und ÖPNV nicht isoliert betrachten“.

Heuer noch sollen es 100 Mitglieder werden

Zu Stellvertretern wurden die Weilheimer Stadträtin und Kreisrätin Saika Gebauer-Merx, der Seeshaupter Jurist Christian Maatz und die Diplom-Kauffrau Judith Haberkorn gewählt. Haberkorn will „pragmatische Politik machen“. Als ein Beispiel nannte sie die Ausbildung: „Für die Energiewende brauchen wir Leute, die Wärmepumpen installieren können, da brauchen wir keine Kunsthistoriker.“

Der Schatzmeister Andreas Tillmann und der Schriftführer Sebastian Krieger wurden in ihren Ämtern bestätigt. Julia Wich wurde in die neu eingerichtete Funktion der Frauenbeauftragten und in den Beirat gewählt. Die anderen Beisitzer sind Timo Böge, Heiner Düssel, Johannes Eberle, Ralf Gebauer, Lukas Lachmayr und Matthias Türmer.

Nachdem die Mitgliederzahl des Kreisverbands seit 2019 von 59 auf 88 gestiegen ist, hat sich der neue Vorstand das Ziel gesetzt, noch heuer das 100. Mitglied zu begrüßen.