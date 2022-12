Krankenhaus-Bürgerentscheid aktuell: Die Wahllokale sind geschlossen

Von: Sebastian Tauchnitz

Das Weilheimer Krankenhaus bietet kaum Erweiterungsflächen © Ralf Ruder/Archiv

Thema des ersten Bürgerentscheids auf Landkreisebene in Weilheim-Schongau ist die Zukunft des kommunalen Krankenhauswesens. In unserem Newsticker halten wir Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

4. Dezember, 18 Uhr: Das war es mit dem ersten Bürgerentscheid auf Landkreisebene. Soeben haben die Wahllokale geschlossen, die Auszählung beginnt. Interessant dürfte werden, wie hoch die Quote der Briefwähler ausfällt. Schließlich mussten die Briefwahlunterlagen dieses Mal nicht extra angefordert werden - das Landratsamt hatte sie gleich jeder der rund 110 000 Wahlbenachrichtigungen beigelegt.

4. Dezember, 17.20 Uhr: Wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen, wird umgehend mit der Auszählung begonnen. Die Organisatoren gehen davon aus, dass das Endergebnis irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr vorliegt, wenn keine größeren Pannen auftreten. Wer sich über den aktuellen Stand der Auszählung informieren möchte oder sehen will, wie die Menschen in seiner Heimatgemeinde abgestimmt haben, der kann auf der Seite des Landratsamtes nachschauen: https://www.weilheim-schongau.de/wahlen/pro_krankenhaus_sog_2022/index.html

4. Dezember, 17 Uhr: Seit 8 Uhr haben rund 110 000 Stimmmberechtigte im Landkreis Weilheim-Schongau die Wahl. Wenn sie nicht bereits per Briefwahl abgestimmt haben, können sie in den Wahllokalen entscheiden, ob sie die Frage, die das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau formuliert hat, mit „Ja“ oder mit „Nein“ beantworten wollen.

Die Frage lautet: „„Sind Sie dafür, dass kein Zentralkrankenhaus gebaut wird, sondern dass die beiden Krankenhäuser in Schongau und Weilheim langfristig betrieben werden mit Gewährleistung einer Grund- und Regelversorgung mindestens der Stufe 1 sowie einer Notfallversorgung an 7 Tagen pro Woche und 24 Stunden am Tag, und dass am Standort Schongau die Geburtenstation weiterbetrieben wird?“ Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben ihre Unterstützer aufgefordert, mit „Ja“ zu stimmen, Krankenhaus GmbH und weite Teile des Kreistags haben im Rahmen einer umfangreichen Kampagne nichts unversucht gelassen, die Bürger dazu zu bringen, mit „Nein“ zu stimmen.

Was passiert, wenn die Mehrheit der Bürger mit „Ja“ stimmt?

Stimmt die Mehrheit der Bürger mit „Ja“ und sind das mindestens mindestens 11 000 Menschen also mindestens zehn Prozent der Stimmberechtigten, dann werden die Planungen für den möglichen Bau eines neuen Zentralkrankenhauses für mindestens ein Jahr auf Eis gelegt. Das bedeutet aber nicht, dass die Planungen dauerhaft zu den Akten gelegt werden. Landrätin Andrea Jochner-Weiß hat bereits angekündigt, im Falle eines Falles nach einem Jahr wieder in den Planungsprozess einsteigen zu wollen.

Was passiert, wenn die Mehrheit der Bürger mit „Nein“ stimmt?

Dann wird das Prüfverfahren, das der Kreistag auf Eis gelegt hatte, nachdem klar war, dass die nötigen Unterschriften für den Bürgerentscheid zusammengekommen sind, umgehend weitergehen. Die Untersuchung möglicher Standorte für den Neubau - übriggeblieben sind noch Schongau, Peißenberg und Weilheim - war so gut wie beendet. Hat sich der Kreistag für einen möglichen Standort entschieden, dann würde die Vorplanung starten.

Hier soll das Raumprogramm untersucht werden. Am Ende der Vorplanung hätte man dann eine erste Kostenschätzung. Bislang stehen nur vage Vermutungen im Raum, die darauf basieren, was vergleichbare Krankenhausbauten kosten (rund eine halbe Milliarde Euro). Mit der Kostenschätzung könnte man dann beim Freistaat Bayern klären, wie viel Zuschuss der bezahlen würde. Landrätin Andrea Jochner-Weiß hat bereits klargestellt, dass alles unter 75 Prozent Förderung das Ende für das Vorhaben bedeuten würde. Erst wenn Kosten und Förderung klar sind und der Standort bestimmt ist, steht die endgültige Entscheidung im Kreistag darüber, ob gebaut werden soll oder nicht, an. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass das Aktionsbündnis die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. Ansonsten drohen lange Verzögerungen oder sogar das vollständige Ende des Projekts.