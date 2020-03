Nicht nur Saša Stanišić  freut sich auf den  Weilheimer Literaturpreis

Am 1. April verleiht die Stadt zum zwölften Mal den Weilheimer Literaturpreis. Preisträger Saša Stanišić (42) wird beim Festakt im Stadttheater eine „Rede an die Jugend“ halten – und freut sich schon auf einen ganz besonderen Laudator.

Weilheim – Der Weilheimer Literaturpreis, begründet im Jahr 1988, ist in mehrerlei Hinsicht eine echte Rarität: Er ist die einzige renommierte literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum, über die ausschließlich Schüler entscheiden. Und er wird nur in großen Zeitabständen ausgelobt. Gab es früher einen Zwei-Jahres-Turnus, so findet die Preisverleihung mittlerweile alle fünf Jahre statt.

Zuletzt ging der mit 7500 Euro dotierte Preis, den die Stadt Weilheim in Kooperation mit dem Gymnasium Weilheim vergibt (unterstützt von der der Kester-Haeusler-Stiftung, der VR-Bank Werdenfels und der Sparkasse Oberland), 2015 an die Lyrikerin Nora Gomringer. Vor ihr wurden schon Ilse Aichinger, Wolfgang Hildesheimer, Gertrud Fussenegger, Thomas Hürlimann, Reiner Kunze, Loriot, Siegfried Lenz, Rafik Schami, Wole Soyinka und Sten Nadolny ausgezeichnet.

Auch Loriot ist unter den bisherigen Preisträgern

Als Preisträger kommen all jene Schriftsteller in Frage, denen in den vergangenen 40 Jahren „Weilheimer Hefte zur Literatur“ gewidmet wurden und die Dichterlesungen am hiesigen Gymnasium hielten. Saša Stanišić trat im Januar 2016 in der Schul-Aula auf – und hat die Schüler nachhaltig beeindruckt. Bei der Abstimmung im vergangenen Juli erhielt er von der Jury (elf Gymnasiastinnen, die über Monate zahlreiche Bücher aller noch lebenden Autoren der „Weilheimer Hefte“ gelesen hatten) die meisten Stimmen. Den Jurorinnen gefiel in Stanišićs Texten etwa „das Wechselspiel zwischen humorvoll und melancholisch“.

Ihre Wahl wird die Schülerjury bei der Preisverleihung am Mittwoch, 1. April, im Stadttheater mit einem eigenen Beitrag begründen. Danach hält Stanišić eine mit Spannung erwartete „Rede an die Jugend“. Die jüngste Dankesrede des Autors schlug übrigens hohe Wellen: In seiner Ansprache zur Verleihung des Deutschen Buchpreises im Oktober 2019 hatte Stanišić, der 1978 im jugoslawischen Višegrad geboren wurde, wütende Kritik am Nobelpreis für Peter Handke geübt – weil sich dieser im Zusammenhang der Jugoslawienkriege auf die Seite serbischer Nationalisten gestellt hatte.

„Rede an die Jugend“ erscheint als „Weilheimer Heft“

Die „Rede an die Jugend“, die Stanišić am 1. April im Stadttheater hält, wird kurz danach in der 76. Ausgabe der „Weilheimer Hefte zur Literatur“ erscheinen. Darin ist dann auch die Laudatio nachzulesen, die – auf persönlichen Wunsch des Preisträgers – Werner Nickisch halten wird. Als ehemaliger Deutschlehrer des heutigen Star-Autors hatte Nickisch wesentlichen Einfluss darauf, dass Stanišić überhaupt den Mut fasste, eigene Texte zu veröffentlichen. Deshalb findet Nickisch auch in dessen jüngstem Roman „Herkunft“ Erwähnung.

Karten für die Literaturpreisverleihung am 1. April im Stadttheater (Beginn: 19 Uhr) sind ab Mittwoch, 11. März, im Gymnasium Weilheim sowie in der Buchhandlung „Lesbar“ erhältlich – zum Preis von acht Euro bzw. vier Euro (ermäßigt).

