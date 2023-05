Freundin gebissen: Noch einmal Bewährung für 35-Jährigen

Elf Eintragungen im Bundeszentralregister

Mit elf Eintragungen im Bundeszentralregister ist er kein unbeschriebenes Blatt. Dennoch kam ein 35-Jähriger noch einmal mit einer Bewährungsstrafe davon. Wegen Körperverletzung und weiterer Delikte musste er sich vor dem Amtsgericht Weilheim verantworten.

Weilheim – „Ich hoffe, dass jetzt Frieden ist“, sagte der Vorsitzende Richter Lars Baumann, nachdem er den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt hatte. Nach einem Rechtsgespräch mit der Staatsanwaltschaft, dem Pflichtverteidiger und dem Anwalt der Nebenklägerin der Geschädigten, einigte man sich darauf, diese Strafe noch einmal zur Bewährung auszusetzen. Voraussetzung dafür war das Geständnis des Angeklagten.

Angeklagter zeigte sich nicht sehr reumütig

Was genau in der gemeinsamen Wohnung des Angeklagten und seiner Lebensgefährtin in Weilheim im August letzten Jahres geschah, wurde nicht mehr verhandelt. Durch das Geständnis des Angeklagten brauchte die Geschädigte nicht mehr auszusagen. Nach dem Rechtsgespräch und nach Rücksprache mit seinem Pflichtverteidiger gab der Angeklagte zu, seine Freundin, mit der er ein gemeinsames Kind hat, nach einem verbalen Streit mit verschiedenen Gegenständen geschlagen und sie auch in den Oberarm gebissen zu haben. Dem Gericht vorliegende Lichtbilder zeigten die Verletzungen der Frau, eine deutlich sichtbare Bisswunde und zahlreiche Hämatome am ganzen Körper.

Es sei aber eine gemeinsame Rangelei gewesen, so der 35-Jährige. „Ich war auch schwer verletzt“, versuchte er sich zu rechtfertigen. Er stellte sich auch als Opfer dar, habe sich nur verteidigen wollen. Seine Verletzungen konnte er aber nicht nachweisen. „Ich habe keine Krankenversicherung“, sagte er.

Täter sah sich selbst als Opfer

Die Frau stellte noch am gleichen Tag Strafantrag bei der Polizei, ließ die Schlösser ihrer Wohnung austauschen, und es wurde ein Kontaktverbot gegen den Angeklagten verhängt – was diesen nicht davon abhielt, ein paar Tage später über den Balkon in die Wohnung einzudringen. Eine Scheibe ging dabei zu Bruch. Seine Lebensgefährtin war jedoch nicht zu Hause. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und der Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz standen also auch noch in der Anklageschrift.

Trotz seines Geständnisses zeigte sich der Angeklagte nicht sehr reumütig. Er beklagte, dass verschiedene, ihm wichtige persönliche Gegenstände noch in der gemeinsamen Wohnung seien, die er unbedingt zurückhaben wollte. „Die Kisten stehen im Keller. Du kannst sie jederzeit holen“, sagte die Geschädigte.

3000 Euro Schmerzensgeld

Richter Lars Baumann nahm die verschiedenen, vom Angeklagten aufgelisteten Sachen ins Protokoll und verfügte eine genaue Herausgabe an einem zuvor abgestimmten Tag innerhalb von fünf Wochen. Beide Parteien müssen bei dieser Übergabe eine Vertrauensperson dabei haben. Ohne weitere Diskussionen erklärten sich beide einverstanden.

„Konflikte entstehen nicht aus einem luftleeren Raum. Sie sind auch durch das Kind gebunden“, sagte Richter Baumann bei seiner Urteilsbegründung. Dem Angeklagten, auf den neben Schmerzensgeld in Höhe von 3000 Euro – zahlbar in Raten – auch noch 80 Stunden gemeinnützige Arbeit als Bewährungsauflage hinzukam, riet Baumann dringend, sich Arbeit zu suchen. „Sie müssen Unterhalt zahlen. Das schulden Sie ihrem Kind.“, sagte er. Der Angeklagte ist derzeit arbeitslos und hat noch zwei weitere unterhaltspflichtige Kinder.

Regina Wahl-Geiger