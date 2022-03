„Novavax“-Impfstoff: Peißenberger Impfzentrum vergibt ab sofort Termine

Von: Sebastian Tauchnitz

Der neue Impfstoff ist auf dem Weg. © DPA

Eigentlich sollte er bereits Ende Januar geliefert werden, nun ist klar, dass er wirklich kommt: der neue Corona-Proteinimpfstoff „Novavax“. 2500 Dosen des Protein-Impfstoffs werden nach Peißenberg geliefert.

Landkreis – Wie der Leiter des Impfzentrums in Peißenberg, Christian Achmüller, am Mittwoch im Gespräch mit der Heimatzeitung mitteilte, können ab sofort Impftermine mit „Novavax“ über das BayImco-Portal im Internet vereinbart werden. Die Impfungen sollen dann in der Woche ab Montag, 21. März, im Impfzentrum Peißenberg erfolgen.

Es wurde eine Lieferung von insgesamt 2500 Impfdosen bestätigt. Rund die Hälfte dieser Menge soll an die Praxen der niedergelassenen Ärzte abgegeben werden, so Achmüller weiter. Zudem soll ein Teil der Lieferung für die Zweitimpfungen zurückbehalten werden, die drei Wochen nach der Erstimpfung erfolgen.

Ab sofort auch Impfungen ohne Voranmeldung möglich

Medizinisches Personal wird bevorzugt versorgt, da immer noch nicht klar ist, inwieweit die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ab dem 16. März gelten soll, auch in Bayern umgesetzt wird.

Ansonsten gehe es derzeit ruhig zu im Impfzentrum Peißenberg, so Achmüller weiter. Im Gegensatz zu anderen Landkreisen, wo gar keine Erstimpfungen in den Impfzentren stattfinden, kämen aber immer noch Interessenten, um sich ihren Schutz gegen schwere Verläufe der Corona-Infektion zu holen.

Im Impfzentrum werden ab sofort auch Impfungen ohne Voranmeldung angeboten. Dienstags und mittwochs zwischen 8.30 und 12.30 Uhr, donnerstags zwischen 13.30 und 17.30 Uhr, freitags zwischen 15.30 und 19.30 Uhr sowie samstags zwischen 8.30 und 12.30 Uhr kann man einfach ohne Termin vorbeikommen und sich impfen lassen. Während der übrigen Öffnungszeiten des Impfzentrums sind weiterhin vorherige Anmeldungen notwendig.

