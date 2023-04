Obere Stadt: Neue Fußgängerbrücke kostet 150 000 Euro

Von: Magnus Reitinger

Ein viel frequentierter Übergang: Die Stadtbach-Brücke an der Fußgängerampel in der Oberen Stadt. © Ralf Ruder

Weilheim – Im Herbst 2023 soll die provisorische Stadtbach-Brücke bei der Fußgängerampel in der Oberen Stadt ausgedient haben und ein komplett neues Bauwerk erstellt sein. Die Kosten für die Stadt belaufen sich auf rund 150 000 Euro. Die Planung dafür wurde jetzt im Bauausschuss des Stadtrates vorgestellt und einstimmig beschlossen.

Ein Wermutstropfen für manche ist, dass es keine Radfahrerbrücke wird – obwohl der Übergang laut städtischem Radverkehrskonzept Teil einer der Hauptrouten für Radler zwischen dem Süden und dem Norden Weilheims ist. Doch weil die Brücke aus Gründen des Hochwasserschutzes höher über dem neu ausgebauten Bachbett liegen muss, würden die nötigen Rampen für eine Radfahrerbrücke viel zu lang, erklärte Stadtbaumeisterin Katrin Fischer im Ausschuss: „Die Rampe würde fast bis zur Bärenmühle gehen.“

Lösung wäre „barriereärmer“

Das bedeutet: Radler müsssen absteigen und ihr Fahrrad über die Brücke schieben – wie bisher auch. „Das ist ein frommer Wunsch“, kommentierte BfW-Fraktionssprecherin Brigitte Holeczek in der Sitzung. Immerhin wird Fischer zufolge die Aufstellfläche an der Ampel deutlich größer und der Übergang insgesamt breiter: Die Mindestbreite für die Zuwegung und die Brücke liege bei 1,80 Metern. Bei der Kurvengestaltung werde man auch Radfahrer mit Anhänger („schiebend“, wie betont wurde) berücksichtigen. Zwar ergibt sich mit einer maximalen Neigung von acht Prozent keine barrierefreie, aber doch eine „barriereärmere“ Lösung, hieß im Bauausschuss.

Keine weitere Baumfällung nötig

Das Brückenelement, erläuterte die Stadtbaumeisterin, wird abnehmbar sein, „um es warten zu können“. Die Asphaltschicht werde dennoch durchgezogen. Die Brücke selber, die für die Fußgänger ein Holzgeländer mit einem Meter Höhe bekommt, schlage mit rund 70 000 Euro zu Buche, die Gehwegrampen mit 47 000 Euro, dazu kommen Baunebenkosten von etwa 30 000 Euro – so summieren sich die Kosten auf insgesamt ca. 150 000 Euro. Im städtischen Etat für 2023 sei diese Summe in Haushaltsresten aus den Vorjahren enthalten, sagte Fischer.

Nachdem für die nötige Brücken-Erhöhung im Zuge der jüngsten Bauarbeiten am Stadtbach bereits ein halbes Dutzend Bäume entfernt wurde (plus sieben Bäume, die nicht mehr standsicher waren, wir berichteten), seien für die weiteren Arbeiten keine Fällungen mehr nötig, versicherte die Stadtverwaltung. Eventuell bleibe auf der Nordseite auch Platz für eine weitere Nachpflanzung, so Bürgermeister Markus Loth.