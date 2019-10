Oberlandausstellung in Weilheim eröffnet: „Orla ist das Familienfest im Pfaffenwinkel“

Noch bis Sonntag geöffnet

Die Oberlandausstellung (Orla) sei „das Familienfest im Pfaffenwinkel“ geworden, sagte die Regierungspräsidentin von Oberbayern, Maria Els, in ihrer Festrede zur Eröffnung der 22. Regionalmesse in Weilheim. Das umfangreiche Angebot spreche alle Altersgruppen an.