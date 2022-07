„Noten sind nicht der wahre Wert dessen, was man ist“: Private Oberlandschulen Weilheim verabschieden Absolventen

Die Absolventen der Kaufmännischen Schule Oberland erhielten ihr Zeugnis zum Berufsabschluss als Kaufleute für Büromanagement. Links: Schulleiterin Ingeborg Krabler. © ralf ruder

Die Privaten Oberlandschulen Weilheim haben ihre Absolventen verabschiedet. Schulleiterin Krabler appelliert in ihrer Rede an die 39 Schulabgänger.

Weilheim – „Abschied in Krisenzeiten – Nehmt euer Leben in die Hand“. Mit einer Rede, die ihrem Titel gerecht wird, hat Schulleiterin Ingeborg Krabler die diesjährigen Absolventen der Privaten Oberlandschulen in Weilheim verabschiedet.

Private Oberlandschulen: Lob und Anerkennung zum Abschluss

Im Schuljahr 2021/2022 sind es 39 junge Leute, die die Oberlandschulen verlassen. Die Zehnt- und Elftklässler der Wirtschaftsschulen schlossen diese mit der Mittleren Reife ab. Mit dem Berufsabschluss als Kaufleute für Büromanagement verlassen die Absolventen die Kaufmännische Schule.

Die Zehnt- und Elftklässler schlossen das Schuljahr mit der mittleren Reife ab. © Ruder

Neben Lob und Anerkennung für das Geleistete macht Krabler aufmerksam auf aktuelle Krisen. Die unmittelbare Zukunft der Absolventen sei geprägt von Klimawandel, Krieg und Corona. Mit Herausforderungen solchen Ausmaßes in so jungen Jahren konfrontiert zu werden, sei nicht leicht, ein Abschluss unter Pandemie-Bedingungen und in Zeiten verunsichernder Entwicklungen eine besondere Herausforderung. Die Schulabgänger hätten diese gemeistert.

Private Oberlandschulen: Schulleiterin appelliert, Verantwortung zu übernehmen

Krabler ermutigte die Schüler, stolz auf sich zu sein und betonte: „Noten sind nicht der wahre Wert dessen, was man ist und wie viel man kann.“ Etwas nicht zu können oder zu wissen, sei keine Schande, es dabei zu belassen und nicht wissbegierig danach zu streben, hingegen schon. Abschließend appellierte Krabler an die ehemaligen Schüler, Verantwortung zu übernehmen und sich in die Gestaltung der Zukunft – sowohl die eigene als auch die der gesamten Gesellschaft – aktiv einzubringen.

