Rufbus oder Linie? ÖPNV-Planung im Landkreis gleicht Blick in Glaskugel

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Der Rufbus in Murnau erfreute sich großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Als er Ende Juni eingestellt wurde, formierte sich Widerstand. Ein Bürgerentscheid ergab mit überwältigender Mehrheit, dass er weitergeführt werden soll. © LORY/A

Spätestens die Einführung des Deutschland-Tickets für 49 Euro im Monat zeigte, das enormer Ausbaubedarf beim ÖPNV-Angebot besteht. Doch im Landkreis tut man sich schwer damit. Weil wichtige Fragen derzeit kaum zu klären sind.

Landkreis – Ein gutes Jahr ist es her, dass der Kreistag den Nahverkehrsplan beschlossen hat. Der sollte den Weg weisen, um das ÖPNV-Angebot im Landkreis so auszubauen, dass Busse und Bahnen eine echte Alternative zum Auto darstellen.

Nun gab Verkehrsmanagerin Veronika Schellhorn im Umwelt- und Kreisausschuss einen Zwischenbericht zum Stand der Umsetzung. Da warteten die Kreisräte gespannt und waren am Ende doch ziemlich enttäuscht. Denn Schellhorn ging lediglich darauf ein, dass DB Regio Bus und die Firma „planmobil“ mittlerweile beauftragt worden seien, ein „Bedarfsverkehrskonzept“ zu entwickeln. Dieses soll prüfen, ob und zu welchen Kosten ein Rufbussystem im Landkreis etabliert werden kann.

Rufbus per App oder Telefon bestellen

Dieses soll, so hatte es im vergangenen Jahr geheißen, dort zum Einsatz kommen, wo es sich angesichts des zu erwartenden Fahrgastaufkommens nicht lohnen würde, Busse regelmäßig fahren zu lassen. Stattdessen sollen alle, die eine Fahrt brauchen, diese per Handy-App oder gegebenenfalls telefonisch vereinbaren können. Der Rufbus würde sie dann abholen und zum nächsten Anschlusspunkt ans Busnetz bringen.

Nun wird also laut Schellhorn seit Mai 2023 ein Konzept erstellt. Das soll „sechs bis acht Monate“ dauern. Eine Präsentation soll im Frühjahr 2024 erfolgen. Selbst wenn dann grünes Licht vom Kreistag gegeben würde, dauert es sicher noch erhebliche Zeit, bis die ersten Rufbusse fahren könnten. Denn zunächst müsste die Leistung ausgeschrieben werden.

Bürgerentscheid in Murnau zum Erhalt des Rufbusses

Klaus Gast (CSU/Weilheim) fragte sich in der anschließenden Debatte, ob das Rufbus-Konzept wirklich tragfähig sei. Schließlich habe es in Murnau nicht geklappt. Das wollte Verkehrsmanagerin Veronika Schellhorn so nicht stehen lassen: „Der Versuch in Murnau hat, wenn man nur auf die Fahrgastzahlen schaut, gut geklappt.“ Finanziell, sagte sie, „eher weniger“.

Drei Jahre lang war in Murnau ein Rufbus unterwegs, der ähnlich wie ein Taxi oder das „Peiting mobil“ funktionierte. Wer im Ort irgendwo hinwollte, bestellte sich per App oder Hotline einen Rufbus, wurde abgeholt und zum Ziel gebracht. Zu stark subventionierten Preisen, die weit unter den Taxi-Preisen liegen.

Der Murnauer Marktgemeinderat beschloss dennoch, das Angebot zum Halbjahr einzustellen. Dabei hatte man die Rechnung allerdings ohne die Bürger gemacht: 84 Prozent der Abstimmenden sprach sich bei einem Bürgerentscheid dafür aus, dass der Rufbus erhalten bleiben soll.

Konzept soll Optionen klar herausarbeiten

Kein Wunder, dass Schellhorn vor Schnellschüssen warnte: „Wir müssen das richtig machen, sonst kann es sehr schnell sehr viel Geld kosten.“ Einfach so Modelle „drüberzustülpen“, die in Ballungsräumen gut funktionieren, könne nicht die Lösung sein. Stattdessen sei das in Auftrag gegebene Konzept der bessere Weg, weil es am Ende auch ergeben könnte, „dass der liniengebundene Verkehr im ländlichen Raum eventuell sogar die bessere Variante ist“.

Norbert Moy vom Fachbeirat Energie, der auch Vorsitzender von „Pro Bahn“ Oberbayern ist, äußerte sich enttäuscht darüber, dass nur vom Rufbus die Rede sei. „Auf der Tagesordnung stand ,Umsetzungsstand des Nahverkehrsplans’“, erinnerte er. „Was ist mit den Hauptachsen – beispielsweise auf der Verbindung von Weilheim nach Penzberg?“, fragte er. Da sei großer Bedarf vorhanden, aber es werde nichts konkretes gesagt.

Schellhorn erklärte, dass es derzeit immens schwierig sei, verlässliche Planungen für den Ausbau des ÖPNV zu erstellen. Ganz einfach, weil zwar bundesweit „erheblicher Handlungsbedarf“ bestehe, aber gleichzeitig viele Sachfragen ungeklärt seien.

MVV-Beitritt wäre „extrem hilfreich“

So könne man derzeit kaum abschätzen, wie sich die Einführung des Deutschland-Tickets dauerhaft auf die Fahrgastzahlen auswirke. Unklar sei auch, wie es im kommenden Jahr damit weitergehe. Derzeit zahlen die Abonnenten des Deutschland-Tickets 49 Euro pro Monat. Wie viel dafür ab Januar 2024 fällig werden, ist auf Bundes- und Landesebene noch nicht entschieden. Dadurch ist auch unklar, wie viele Menschen sich noch für das Deutschland-Ticket entscheiden werden, wenn es statt 49 auf einmal 89 oder 129 Euro pro Monat kostet.

Gleichwohl werde sich dadurch, dass Buslinien zunehmend seltener „eigenwirtschaftlich“ betrieben werden können, auch vieles im Landkreis ändern, so die Verkehrsmanagerin. Der Kreisausschuss hatte in der gleichen Sitzung massive Zuschüsse für den RVO beschlossen, weil dieser drohte, einzelne Fahrten, die er „eigenwirtschaftlich“ betreiben wollte, einzustellen, wenn der Landkreis sie nicht bezuschusst.

„Ab 2028, wenn die Konzessionen mit dem RVO auslaufen, wird sich da einiges ändern“, so Schellhorn. Sie stellte aber klar, dass die „anderthalb Stellen“ beim Landratsamt für diesen Transformationsprozess nicht ausreichen werden. Insofern wäre es ihrer Ansicht nach extrem hilfreich, wenn der Landkreis dem MVV beitreten würde. „Die haben das Personal und die Erfahrungen, um diesen Prozess zu betreuen.“