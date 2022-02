Ohne Ersatz für die Teststation gibt‘s kein Volksfest

Teststation oder Volksfest? Ein Nebeneinander ist nicht möglich, wie die Veranstalter betonen. © Ralf Ruder

Ob das Weilheimer Volksfest in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch unsicher. Denn derzeit befindet sich auf dem Volksfestgelände noch die Corona-Teststation – und erst wenn für diese ein Ersatzstandort gefunden ist, darf gefeiert werden.

Weilheim – „Wir suchen dringend einen Ersatzstandort für die Teststation, das ist unser Problem“, sagt der neue Leiter des Veranstaltungsbüros der Stadt Weilheim, Olaf Wiesner. Grundsätzlich wollen Stadt und Festwirtsehepaar Petra und Peter Schöniger nach zwei Jahren Pause das Fest ausrichten, das immer an Christi Himmelfahrt beginnt und am Pfingstmontag endet. Festwirt Schöniger hat auf seiner Homepage das Weilheimer Fest bereits beworben. Reservierungen sind noch nicht möglich, ein offizielles Programm gibt es auch noch nicht.

Platzbeschränkung kommt nicht in Frage

Aber der Festwirt ist optimistisch, was den Ersatzstandort für die Teststation betrifft. Die Stadt habe seines Wissens nach bereits ein Grundstück ins Auge gefasst. Von seiner Seite aus stehe einer Ausrichtung nichts im Wege, das Programm stehe fest, das Personal sei verpflichtet. „Aber ich weiß natürlich nicht, was der Staat bis dahin entscheidet“, so Schöniger. Eine Beschränkung der Besucherzahlen im knapp 2000 Besucher fassenden Festzelt komme für ihn nicht in Frage, „Platzbeschränkungen gehen nicht, ich habe ja annähernd die gleichen Fixkosten.“ Er wolle das Volksfest in gleicher Größe betreiben – mit Fahrgeschäften und Buden – wie immer oder gar nicht. „Wir wollen, dass wieder Normalität einkehrt“, so Schöniger. Die Teststation auf dem Gelände zu belassen und das Volksfest quasi darum zu gruppieren, sei keinesfalls möglich.

Umzugskosten müsste GmbH tragen

Olaf Wiesner bestätigte auf Nachfrage, dass die Stadt bereits einige Grundstücke in Augenschein genommen habe, konkrete Gespräche mit den jeweiligen Grundstücksbesitzern habe es aber noch nicht gegeben. Auch wenn ein Ersatzstandort für die Teststation, die von der Krankenhaus GmbH betrieben wird, gefunden sei, müssten noch viele vertragliche und technische Details geklärt werden. Die Kosten des Umzugs müsse die GmbH tragen.

Ersatzstandort bis spätestens Ende März

„Wir wollen die Teststation ja nicht loshaben, die ist uns wichtig“, sagt Wiesner. Derzeit gehe er davon aus, dass auch Ende Mai – Volksfestbeginn ist am 26. Mai, Ende am 6. Juni – noch Teststationen vonnöten sein werden. Bis spätestens Ende März müsse ein Ersatzstandort gefunden sein, ansonsten müsse das Volksfest – wie 2020 und 2021 – ausfallen, so Wiesner.

Das erste Fass 2019 zapfte seinerzeit Bürgermeister Markus Loth an – mit nur drei Schlägen. Das Volksfest endet traditionsgemäß am Pfingstmontag mit einem Feuerwerk. Ob das stattfindet, ist laut Wiesner noch völlig unklar. Vorher gebe es noch wichtigere Dinge zu klären.