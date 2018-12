Ohrenschmaus „Heilige Nacht“

Vor zwei Jahren musste Enrico de Paruta seinen Auftritt in Weilheim absagen. Nun präsentierte der Moderator in der vollbesetzten Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt die Weihnachtslegende „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma.

„Die Veranstaltung steht heuer im Zeichen des Jubiläums“, klärte de Paruta zu Beginn das Publikum auf. 200 Jahre alt ist das weltweit bekannteste Weihnachtslied „Stille Nacht“, für das der 24-jährige Hilfspfarrer Joseph Mohr den Text schrieb, den Organist Franz Xaver Gruber vertonte. An Heiligabend 1818 führten sie das Lied erstmalig in Oberndorf bei Salzburg auf. 2011 wurde es als immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ ist etwas über 100 Jahre alt. 1916 vollendete er – vom Krieg erschüttert – sein Werk, das sich im Titel auf das bekannte Weihnachtslied bezieht. De Paruta führt diese wunderschöne, im bayerischen Dialekt verfasste Weihnachtslegende nun schon seit über 40 Jahren auf. Obwohl „aufführen“ hier kein gut gewählter Begriff ist. De Paruta zelebriert das Ganze, webt mit seinen virtuosen Mitwirkenden eine rundum zauberhafte, unvergleichliche Geschichte. Bei freiem Vortrag schlüpft er in die verschiedenen Rollen, die das Stück so einmalig machen. Der launige Handwerksbursch, der Maria und Josef durch den tief verschneiten Wald hilft, der griesgrämige Wirt Josia und dessen Frau, die Base von Josef, all die Charaktere verkörpert de Paruta auf seine einmalige Art.

Musikalisch ist die „Heilige Nacht“ ein Ohrenschmaus. Einmalige Stimmen hat de Paruta ins Boot geholt, so Clemens Joswig als Hirte Hias mit herrlichem Bass. Der Augsburger Tenor Manuel Ried singt den Handwerksburschen Hansei. Bettina Baumgartner-Geltl überzeugt mit wunderschönem Sopran. Tenor Michale Birgmeier strahlt als Verkündigungsengel, und Markus Ücker aus Unterhausen singt den Hirten Toni.

Mit dabei sind auch sogenannte Engelsstimmen von drei Kindern. Wunderbare Harfenklänge kommen von Caroline Schmidt-Polex, und als Konzertgitarrist Perry Schack eine Replik der Mohr-Gitarre auspackt und „Stille Nacht, Heilige Nacht“, anstimmt, ist die „Heilige Nacht“ perfekt.

Regina Wahl-Geiger