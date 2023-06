Weilheimerin singt an der Nürnberger Oper: „Es macht einfach Spaß, das zu spielen“

Sängerin Veronika Loy singt derzeit an der Nürnberger Oper. © Sabine Näher

Die aus Weilheim stammende Sängerin Veronika Loy ist derzeit als Barbarina in Mozarts „Figaro“ an der Nürnberger Oper zu erleben.

Weilheim/Nürnberg – Sie ist die erste, die auf der Bühne zu sehen ist – und gibt dem Publikum Rätsel auf. Denn Regisseur Jens-Daniel Herzog hat die Figur der Barbarina in Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“ völlig anders angelegt, als man sie kennt. Sonst das kleine Mädchen im pastellfarbenen Kleidchen, das ein wenig minderbemittelt daherkommt, lässt Herzog sie als selbstbewusste Punk-Lady auftreten. „Ich mag das Freche an der Figur“, gesteht die Sopranistin Veronika Loy, die 1995 in Weilheim geboren ist und nach dem Abitur am hiesigen Gymnasium in Augsburg und Salzburg Gesang studiert hat. Seit September 2022 gehört sie dem Nürnberger Opernstudio an, was mit einem weiteren Master-Studium Hand in Hand geht.

Weilheimerin singt an der Nürnberger Oper: Darstellung „sehr erfrischend“

„Früher wurde Barbarina meist als das süße, naive Mädel dargestellt, aber im italienischen Originaltext ist eigentlich schon angelegt, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist und durchaus eine eigene Meinung vertritt“, erklärt Loy. „Sie ist also keineswegs nur der hübsche Anhang, sondern eine Figur, die ihre eigene Strategie verfolgt. Und es macht einfach Spaß, das zu spielen!“ Nicht nur ihr gefällt die neue Sichtweise: Die Medien berichteten sehr positiv und bei der Premierenfeier kam der eine oder andere altgediente Theatergänger auf die junge Sängerin zu und bekundete Beifall. „Und alle meine Freunde, die in der Vorstellung waren, fanden die Darstellung sehr erfrischend“, fügt Loy an.

Natürlich muss eine solchermaßen modernisierte Figur in das gesamte Setting passen. Das tut sie, denn der Regisseur zeigt kein historisches Personal, sondern ein heutiges Ehe- und Beziehungsdrama. Das Konzept kann mitunter schiefgehen, fügt sich hier in Nürnberg aber stimmig. Der Plot: Graf Almaviva stellt Susanna nach, der Kammerzofe seiner Gattin, die im Begriff ist, sich mit seinem Kammerdiener Figaro zu verheiraten. Weitere Liebesverwirrungen, für die nicht zuletzt der junge Page Cherubino und eben Barbarina sorgen, sowie etliche Verkleidungen mehrerer Personen machen die Geschichte sehr verwickelt….

Ein Blick hinter die Oper-Kulissen

Doch wie entsteht eine solche Opernproduktion? Veronika Loy gewährt einen Blick hinter die Kulissen. „Die Proben beginnen circa sechs Wochen vor der Premiere. Die Sänger haben ihren Part zuvor mit Unterstützung eines Korrepetitors am Klavier schon einstudiert“, erläutert sie. „Die ersten Ensembleproben finden dann mit der musikalischen Leitung, in unserem Fall der Dirigentin Joana Mallwitz, und Klavier statt, und zwar im Probenraum, noch ganz ohne Szene.“

Sängerin Veronika Loy auf der Bühne: Als Barbarina (2.v.l., zwischen Graf, Susanne und Gräfin) in Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ am Nürnberger Opernhaus. © Staatstheater Nürnberg /Bettina Stöss

Als nächstes geht es auf die Probebühne; Requisiten sind erst ansatzweise vorhanden und die Darsteller tragen vorläufige Probenkostüme. Die Musik liefert das Klavier, Dirigentin und Souffleuse sind zugegen. Im Konzeptionsgespräch kommen alle Beteiligten bis auf die Chorsänger zusammen: Die Kostüme werden vorgestellt, und der Regisseur erläutert die Rollenprofile und das gesamte Setting. Danach starten die szenischen Proben, bei denen der Regisseur das Sagen hat.

Der Umzug von der Probebühne auf die richtige Bühne geschieht etwa zwei Wochen vor der Premiere. Warum wird nicht von Anbeginn auf dieser geprobt? „Während über Tag an der Neuproduktion gearbeitet wird, finden abends jeweils andere Vorstellungen statt. Zwischen Probe und Aufführung muss also täglich die komplette Bühne umgebaut werden“, erklärt Loy.

Am 23. Juni kann man Veronica Loy im Landkreis erleben

Das Orchester kommt dann erstmals in den „Orchestersitzproben“ hinzu; hier wird ohne Szene der musikalische Ablauf erarbeitet. Darauf folgen wieder szenische Proben mit Klavier. In der Klavierhauptprobe wird erstmals die Maske getestet, um letzte Korrekturen vornehmen zu können. In den wieder ohne Maske und Kostüme stattfindenden Bühne-Orchesterproben dominiert die Dirigentin das Geschehen. „Die Szene läuft mit, aber das Hauptaugenmerk liegt auf der Musik“, so Loy. Die letzte dieser Proben heißt Orchesterhauptprobe. Sie findet mit Maske, Kostüm und Licht statt. Darauf folgt die Generalprobe, die meist hausintern geöffnet ist, also schon Publikum hat. Und zwei Tage später ist dann endlich das Ziel erreicht: die Premiere!

Für Veronika Loy – die in ihrer alten Heimat übrigens am 23. Juni beim Eröffnungskonzert des Musikfestivals „polliphonic“ im Pollinger Bibliotheksaal auftritt – ist dieser herausfordernde Beruf genau das Richtige. Bis Sommer 2024 ist sie noch im Opernstudio, dann geht es deutschlandweit ans Vorsingen. „Wenn man Zeit bekommt, in die Rollen hineinzuwachsen und die Arbeitsatmosphäre passt, dann wäre mir jedes Haus recht“, erklärt die Sängerin. „Hier in Nürnberg habe ich da mega-viel Glück.“

VON SABINE NÄHER

