Optimistischer Blick ins neue Schuljahr - Kein Lehrermangel und Digital-Offensive

Von: Andreas Jäger

Morgen ist es so weit: Die Schule geht wieder los. Für 1438 Kinder im Landkreis ist das eine neue Erfahrung – denn sie besuchen heuer die erste Klasse. © hendrik schmidt/dpa

Zum morgigen Start ins neue Unterrichtsjahr gibt es von den Schulen im Landkreis viel positives zu hören: So sei der Lehrermangel heuer kein Thema und die Digitalisierungsoffensive weiter im vollen Gange.

Landkreis – Heute ist der letzte Tag der Sommerferien, das bedeutet: Ab morgen geht für alle Schüler im Landkreis wieder der Ernst des Lebens los. Für 1438 davon sogar zum allerersten Mal – sie starten als Abc-Schützen ihre Schullaufbahn. Insgesamt verzeichnen die 30 staatlichen Grundschulen laut Schulamt Weilheim-Schongau in diesem Jahr 5603 Schüler, das sind 183 mehr als im vergangenen Jahr. Die sieben staatlichen Mittelschulen verfügen in diesem Jahr über eine Gesamtschülerzahl von 2603, was einem Rückgang von 55 Schülern im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Doch nicht nur unter den Schülern, auch im Lehrerkollegium gibt es an den Schulen im Landkreis so einige neue Gesichter zu sehen. Im Zuständigkeitsbereichs des Schulamts Weilheim-Schongau, also allen Grund- und Mittelschulen, starten heuer insgesamt 23 junge Lehramtsanwärter in die zweite Phase ihrer Lehrerausbildung, den sogenannten Vorbereitungsdienst. Dieser schließt sich an das erfolgreich absolvierte Lehramtsstudium an. Desweiteren beginnen an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis 42 Lehrkräfte mit abgeschlossener Lehramtsqualifikation ihren Dienst.

Neue Rektoren beziehen ihre Büros

Auch in den Rektorenbüros des Landkreises gibt es einige personelle Neuerungen: So heißt die Rektorin der Grundschule Weilheim-Hardt seit 1. August Ursula Taffertshofer. Die Josef-Zerhoch-Grundschule Peißenberg wird in diesem Schuljahr von Matthias Igerl, Schulleiter der Grundschule St. Johann in Peißenberg, kommissarisch mitgeführt.

Um ausländischen Kindern und Jugendlichen die deutsche Sprache sowie die hiesige Kultur und ihre Werte zu vermitteln, gibt es an der Schongauer Mittelschule eine sogenannte Deutschklasse – diese wird auch in diesem Schuljahr fortgeführt. Darüber hinaus wurden für Schüler, die aufgrund fehlender oder nur geringer Deutschkenntnisse noch nicht am regulären Unterricht teilnehmen, im vergangenen Jahr die Brückenklassen eingeführt. Das Ziel davon: Mit einem Fokus auf die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik sollen die Schüler intensiv gefördert werden, um im Regelunterricht mit Gleichaltrigen mithalten zu können. Im Bereich der Mittelschulen sind aktuell in Weilheim, Penzberg und Steingaden solche Deutschklassen eingerichtet.

62 Grund- und Mittelschullehrer und drei Fachlehrer in der „mobilen Reserve“

Alle Schulen ihres Zuständigkeitsbereichs „können im Schuljahr 2023/24 bedarfsgerecht mit dem entsprechenden Lehrerstundenbudget für den Pflichtunterricht sowie für zusätzliche Fördermaßnahmen versorgt werden“, so Schulamtsleiterin Ingrid Hartmann-Kugelmann in einer Pressemitteilung. Das heißt: Der Lehrermangel scheint an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis kein Thema zu sein. Für die Mobile Reserve stünden heuer 62 Grund- und Mittelschullehrer sowie drei Fachlehrer zur Verfügung.

„Lehrermangel ist bei uns kein Thema“ sagt auch Markus Kölsch, kommissarischer Schulleiter der Weilheimer Realschule. Selbiges ist von Matthias Langensteiner, Schulleiter des Penzberger Gymnasiums, zu hören: „Wir sind gut versorgt, alle Unterrichtsangebote, auch im Bereich der Wahl- und Förderkurse, sind gesichert.“

„Ein besonderer Schwerpunkt im Schuljahr 2023/24 liegt weiterhin im Bereich der digitalen Bildung“, heißt es in der Mitteilung des Schulamts. Mit Hilfe der entsprechenden Fördergelder „konnten Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße technische Ausstattung der Schulen geschaffen werden“. Und durch entsprechende Fortbildungen wurden und werden auch die Lehrer zu Technik-Experten und können ihren Schülern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Oberbayerischer KI-Tag zum Thema Künstliche Intelligenz

Vier Mittelschulen im Landkreis nehmen in diesem Schuljahr am Pilotprojekt des Kultusministeriums, „Digitale Schule der Zukunft“, teil. Ziel des Projekts ist es, den Schülern den richtigen Umgang mit modernen Medien beizubringen – und sie auch im Unterricht damit arbeiten zu lassen.

Auf ein ganz besonderes Event in Sachen digitaler Bildung dürfen sich die Schüler und Lehrer der Wilhelm-Conrad-Roentgen Mittelschule in Weilheim freuen: Im Frühjahr wird an der Schule ein oberbayerischer KI-Tag stattfinden, an dem sich Lehrer und Schüler zum Einsatz sowie auch zu den Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz an Schulen austauschen und weiterbilden können.