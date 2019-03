Der digitale Kreistag kommt

Der Papierberg, der Sitzung für Sitzung im Kreistag bewegt wird, soll massiv schrumpfen. Im Rahmen eines Pilotprojektes soll jetzt auch im Landkreis Weilheim-Schongau die „Digitale Gremienarbeit“ ausprobiert werden.

Landkreis – Der Papierbedarf des Kreistags und seiner Ausschüsse ist immens. Man muss nur mal kurz nachrechnen: Im Vorfeld einer Kreistagssitzung werden gern mal 50 oder mehr Seiten an die Kreisräte verschickt. Einladung, Tagesordnung, Beschlussvorlagen, weitere Informationen, die diese zur Vorbereitung ihrer Entscheidung brauchen. Dazu noch Exemplare für die Verwaltung und für die Presse. Rund 75 Unterlagenpakete werden für jede Sitzung verschickt. Macht, um beim Beispiel zu bleiben, 3750 Blatt Papier. Wohlgemerkt pro Kreistagssitzung. Dazu kommt noch ein erheblich höherer Papierberg, der für die Vorbereitung der Ausschusssitzungen des Kreistags verschickt wird.

Jetzt endlich will auch der Landkreis Weilheim-Schongau die Papierflut, die aus der hauseigenen Druckerei kommt, eindämmen. Das Zauberwort heißt „Einführung der digitalen Gremienarbeit“ und wurde unlängst im Kreisausschuss besprochen. In Zukunft sollen sich die Kreisräte die Einladungen, Tagesordnungen und Beschlussunterlagen über eine spezielle App herunterladen können, die eingeführt werden soll. Dieses Programm würde auf allen Endgeräten laufen, verspricht der Pressesprecher des Landratsamtes, Hans Rehbehn. der für die Einführung der „Digitalen Gremienarbeit“ verantwortlich ist. „Egal ob Laptop oder Tablet, egal ob iOS oder Android – nahezu jedes Gerät kann genutzt werden“, sagt er. Im Rahmen einer Pilotphase soll ungefähr ab August vorerst ausschließlich die Vorbereitung der Sitzungen des Kreisausschusses digitalisiert werden, wie der Ausschuss jetzt selbst beschloss. Anfang Dezember soll dann Bilanz gezogen werden. Dann müssten die Geschäftsordnung und die Entschädigungssatzung geändert werden, damit der nächste Kreistag nach der Kommunalwahl 2020 dann komplett in die digitale Gremienarbeit einsteigen kann.

Die Entschädigungssatzung muss angepasst werden, weil die Kreisräte durch die Umstellung unter Umständen ihre privaten Geräte nutzen oder gegebenenfalls neu anschaffen müssen.

„Das ist noch nicht abschließend entschieden“, sagt Hans Rehbehn dazu. In München beispielsweise bekomme jeder Stadtrat ein Laptop von der Stadt gestellt. Das sei allerdings auch mit einem Wartungs- und Betreuungsaufwand verbunden. Drei IT-Mitarbeiter würden sich in München darum kümmern, die Laptops der Stadträte am Laufen zu halten.

„In den meisten Gemeinden und Landkreisen ist es so, dass die Abgeordneten ihre eigenen Geräte nutzen und dafür eine Entschädigung bekommen“, führt Rehbehn weiter aus. Das könne eine monatliche Pauschale sein, die auch die Kosten für einen privaten Internetzugang anteilig erstattet, oder ein Zuschuss, wenn ein Gerät angeschafft wird. Über diese Detailfragen soll entschieden werden, wenn die Pilotphase im Dezember endet.

So oder so ist der Landkreis Weilheim-Schongau in Sachen „Digitale Gremienarbeit“ spät dran. Eine Umfrage unter 19 Landkreisen in der Umgebung habe ergeben, dass 17 bereits die papierlose Arbeit in Kreistag und Ausschüssen eingeführt haben, zwei weitere diese unmittelbar vorbereiten, führte Rehbehn im Kreisausschuss aus.

Dann allerdings könnten sich für die ehrenamtlichen Politiker durchaus auch angenehme Synergieeffekte ergeben: Die Marktgemeinde Peiting beispielsweise arbeitet mit der gleichen Software wie der Landkreis. Wenn der Landkreis nun die „Digitale Gremienarbeit“ einführe, könnten die Peitinger, die sowohl im Marktgemeinderat als auch Kreistag sitzen, das Programm für die Vorbereitung beider Sitzungen nutzen.

Dadurch könnte am Ende des Jahres so mancher Baum gerettet werden. Zumindest in der Theorie, scherzte Rehbehn im Kreisausschuss: „Natürlich können sich die Kreisräte die Beschlussvorlagen in Zukunft auch zu Hause ausdrucken – aber das wäre ja wirklich nicht im Sinne des Erfinders.“