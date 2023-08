„PARK(ing) Day“: Weniger Autos, mehr Flair für die Weilheimer Innenstadt

Die Initiatoren des „PARK(ing) Days“ bei der Vorstellung des Projektes. Sie wollen Weilheims Innenstadt lebenswerter und attraktiver machen, gleichzeitig aber auch auf die Belange der Gewerbetreibenden achten. Alle sollen einbezogen werden © RUDER

Die Aufenthaltsqualität verbessern, den innerstäd-tischen Verkehr beruhi-gen, die Flächen begrü-nen: Das sind nur einige der vielen Ideen der Initia-tive „Wir in Weilheim“. Ein erster Versuch soll nun zeigen, wie sich mehr Raum für die Menschen und weniger Raum für stehende Autos in der Stadt anfühlen.

Weilheim – „Gute Mobilität in und um Weilheim organisieren“ will die Initiative „Wir in Weilheim“. Die Gruppe besteht aus rund 50 überparteilich agierenden Personen. „Wir wollen uns gemeinsam verschiedene Zukunftsfragen ansehen“, erklärt Felix Henkel, eine der treibenden Kräfte. Begonnen hat alles nach der Bürgerbefragung zur Umgehungsstraße. Das Thema sollte gemeinsam mit Gegnern und Befürwortern angegangen werden. 14 Treffen fanden seitdem statt. „Hier sind viele verschiedene Ideen entstanden“, gibt Henkel Ein-blicke in diesen Prozess.

Eine Vision ist die Verkehrsberuhigung der Altstadt. Das „italienische Modell“, so erklärt Mitinitiatorin Brigitte Gronau, könne ein Schritt in diese Richtung sein. Es beinhaltet die Sperrung der Straßen nach Ladenschluss, um beispielsweise Gastronomen oder spielenden Kindern mehr Raum zu geben. „Viel mehr Flair“ verspricht sich Gronau von dem bunten Treiben auf den Straßen. Doch bis ein solch großer Schritt gegangen werden kann, wird mit kleinen Aktionen begonnen. „Wir müssen erarbeiten, wo eine Kompromisslinie für alle sein könnte“, begründet Henkel.

„Alles soll sich auf harmonische Weise einfügen“

Als ersten Einblick, wie eine umgestaltete Innenstadt aussehen könnte, soll der „PARK(ing) Day“ Beispiele liefern. „Alles soll sich auf harmonische Weise einfügen“, erklärt Henkel und ergänzt: „Wir wollen die Menschen nicht verschrecken.“ Ziel sei es, ins Gespräch zu kommen und verschiedene Meinungen zu hören. Am Freitag, 15. September, werden hierfür von 10 bis 16 Uhr mehrere Parkplätze in der Pöltnerstraße mit Ständen und Aktionen gestaltet. Ebenso in der Ledererstraße, die in dieser Zeit nur für Anlieger befahrbar sein wird.

Ganz unterschiedlich sehen die Angebote aus: Unter anderem wird die Big Band spielen, es wird gemeinsam geskatet, gelesen, Schach gespielt und sogar eine Kletterwand wird aufgebaut. Wochenmarkt und Geschäfte sind für Verkäufer und Kunden wie gewohnt erreichbar, Parkplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bleiben erhalten. Von 13 bis 14 Uhr findet am Kirchplatz ein Klimastreik statt.

Gemeinschaft soll gepflegt und gelebt werden

„Man darf die Leute nicht überrumpeln. Es geht darum, ein Statement zu machen“, sagt Henkel. Die gesammelten Informationen und Erfahrungen sollen nach der gesamten Aktion systematisch ausgewertet werden, sodass weitere Vorschläge angepasst und verbessert werden können. Bernhard Kerscher, der zum Organisationsteam gehört, betont, dass die Qualität der Innenstadt in den Fokus gerückt werden soll und rechnet auch mit Gegenwind: „Uns ist klar, dass nicht jeder begeistert sein wird.“ Es sei wichtig, in kleinen Schritten die Bewusstseinsbildung voranzubringen. Denn „Wir in Weilheim“ wolle, so hebt Henkel hervor, weder den vorherrschenden Kulturkampf anheizen noch eine Machtdemonstration ausüben. Dem Auseinanderdriften der Gesellschaft soll entgegengewirkt werden und die Gemeinschaft gepflegt und gelebt werden.

Wichtig ist allen Beteiligten deshalb, dass keinem Gewerbetreibenden das Geschäft kaputtgemacht wer-den soll und alle Interessengruppen einbezogen werden sollen, um eine lebenswertere Innenstadt entstehen zu lassen. Der Umsatz in der Innenstadt, so die Hoffnung, könnte durch eine belebtere Innenstadt sogar steigen. Parkplatzsuchenden sollen außerdem alternative Stellen gezeigt werden, wo sie ihr Auto abstellen können.Wer selbst am „Park(ing) Day“ mit Aktionen oder Ideen beteiligen möchte, kann sich im Internet auf wir-in-weilheim.de anmelden.