Partynacht endet mit einer Schlägerei: Weilheimer (20) zu Arrest verurteilt

Teilen

Eine frühmorgendliche Schlägerei vor einer Diskothek in Untermeitingen (Lechfeld) führte im April vergangenen Jahres zu Blessuren und einem ausgeschlagenen Zahn. Der vorbestrafte Angeklagte aus Weilheim (20) zeigte sich geständig und wurde vor dem Amtsgericht Weilheim zu einer Woche Dauerarrest verurteilt.

Die Verhandlung fand am Amtsgericht in Weilheim statt (Symbolbild). © dpa

Weilheim – Es war vor allem die Frage nach dem Grund der Auseinandersetzung, welche die Verfahrensbeteiligten beschäftigte. Schon in der Vergangenheit war der Angeklagte durch seine Gewaltbereitschaft aufgefallen. In dem nun verhandelten Fall sei es „im Grunde das Gleiche“ gewesen, so sein Verteidiger. Neben dem „Motiv, sich zu prügeln“, habe auch eine „gewisse Alkoholisierung“ zur Eskalation beigetragen.

Das gleichaltrige Opfer des 20-Jährigen – die beiden kannten sich nicht näher – hatte gegen 5 Uhr morgens mit Freunden außerhalb der Diskothek darauf gewartet, abgeholt zu werden. Wie der Geschädigte angab, sei der Beschuldigte zunächst auf eine Freundin zugegangen, um diese verbal zu attackieren.

Zweite Attacke nur wenige Minuten später

„Eifersüchteleien“, wie auch Richterin Claudia von Hirschfeld später vermutete, standen als Auslöser des Ganzen im Raum. Der Geschädigte sei daraufhin eingeschritten, hatte aber schon bald eine „Faust im Gesicht“. Anschließend habe sich ein Gerangel entwickelt, bei dem beide Beteiligten zu Boden gingen und einem Freund des Geschädigten durch einen Schlag ein Schneidezahn abgebrochen wurde.

Da sich auch Freunde des Angeklagten eingemischt hatten, konnte letztlich nicht sicher gesagt werden, wer für den ausgeschlagenen Zahn verantwortlich war. Die Zeugen sprachen von einer „unübersichtlichen Situation“. Nachdem sie im Anschluss voneinander getrennt worden waren, sei zunächst Ruhe eingekehrt. Ungefähr zehn Minuten später sei der Angeklagte allerdings zielstrebig zu seinem Opfer zurückgekehrt und habe erneut die Konfrontation gesucht.

Wie der Geschädigte berichtete, habe er den Angreifer zunächst unter Kontrolle bringen können. Dann sei er jedoch von Freunden des 20-Jährigen „weggezogen“ und zu Boden gebracht worden, „wo sie auf mich eingetreten haben“. Die „vielen Tritte“ trafen ihn vor allem am Oberkörper. Die blauen Flecken und Blessuren bereiteten ihm in den folgenden Tagen starke Schmerzen.

Dass der Weilheimer scheinbar grundlos auf ihn losgegangen war, bezeichnete er als „nicht begreifbar“. Der Angeklagte hatte bereits zu Beginn eingeräumt, sein Opfer mehrmals geschlagen und einmal getreten zu haben. Für den ausgeschlagenen Zahn hatte er keine Erklärung. Er könne sich nicht erinnern, noch jemand anderen getroffen zu haben.

Angeklagter gelobt Besserung

Bereits vor der Verhandlung hatten sich die Parteien auf eine Schmerzensgeldzahlung von 500 Euro geeinigt. „Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen“, so der Angeklagte. Die gerichtlichen Auflagen nach seiner letzten Verurteilung hätten mittlerweile Wirkung gezeigt. „Seitdem habe ich keinen mehr angelangt“, so der 20-Jährige.

Seine schwierige familiäre Situation gepaart mit einem äußerst holprigen Einstieg ins Berufsleben sorgte letztlich dafür, dass Jugendstrafrecht zur Anwendung kam. Die Tritte, die auch von anderen Zeugen beobachtet worden waren, empfand der Staatsanwalt als „schwerwiegendste Tat“ und betonte dabei deren „völlige Unnötigkeit“, zumal er es nicht bei einer einzigen Konfrontation belassen hatte, sondern zurückgekehrt sei. Obwohl sich Staatsanwalt und Verteidiger in den meisten Punkten einig waren, empfand letzterer die Forderung von zwei Wochen Arrest als zu hoch gegriffen. Es „reichen zwei Freizeitarreste“, so der Anwalt.

Die Richterin verurteilte den jungen Mann schließlich zu einer Woche Dauerarrest und drei Terminen bei der Alkoholberatung. Das Treten sei „schon eine andere Hausnummer“, sagte sie. Sein Verhalten bezeichnete sie als „absolut inakzeptabel“. Der Arrest sei daher auch im Hinblick auf seine Vergangenheit „elementar wichtig“ und ihm hoffentlich ein „deutliches Zeichen“. Florian Zerhoch

Weilheim

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.

Weilheim/ Facebook

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)