Die 11. Klasse wiederholt, jetzt 1,0-Abitur - Hannah Hertels ungewöhnlicher Weg zur Traumnote

Von: Boris Forstner

Teilen

Da strahlt sie: Hannah Hertel hat am Gymnasium Weilheim ihr Abitur mit dem Spitzenschnitt von 1,0 gemacht. © ruder

Drei 1,0-Abiturienten gibt es dieses Jahr am Gymnasium Weilheim. Eine davon ist die 19-jährige Hannah Hertel aus Peißenberg – und die ist alles andere als eine gewöhnliche Spitzenschülerin. Denn die 11. Klasse hat sie noch wiederholt.

Weilheim – Hannah Hertel lacht viel bei dem Gespräch, sie wirkt gelöst – klar, sollte man meinen, wenn man eine der drei besten Absolventen ist (die beiden anderen standen für ein Gespräch leider nicht zur Verfügung). Doch die 19-Jährige hat auch schwere Zeiten erlebt, über die sie offen spricht.

Lesen Sie auch: Bayerns Hip-Hop-Stars kommen zu Open-Air nach Penzberg

Die 19-Jährige hat auch schwere Zeiten erlebt

Denn vor zwei Jahren war ihr weiterer Werdegang noch alles andere als vorgezeichnet. Der schulische Druck in der Oberstufe, den sie sich auch selbst gemacht hat, habe ihr zugesetzt. Sie sei oft krank gewesen, sagt Hertel. „Dafür, dass ich so selten da war, lief es eigentlich noch ganz gut.“ Doch als ihr bei einem schweren Unfall beim Voltigieren ein Pferd ins Gesicht trat, erlitt sie ein Schädel-Hirn-Trauma. Eine Narbe an der Stirn zeugt noch von dem Unfall. „Das war das i-Tüpfelchen für meine Entscheidung, die Jahrgangsstufe zu wiederholen“, sagt sie.

Viel gearbeitet für die guten Noten

Sie startete im Jahr darauf erneut in der 11. Klasse – und es lief viel besser. Auch dank ihrer Deutschlehrerin Miriam Roßmeier, die ihr viel geholfen habe und die sie extra hervorheben will. Nur zugeflogen sind ihr die guten Noten aber nicht: „Ich habe auch viel gearbeitet, dass es so gut gelaufen ist. Ich hatte mir eben schon vorher gute Grundlagen geschaffen.“

Ein kleiner Ausrutscher fiel am Ende nicht mehr ins Gewicht

Sie kam gut durch die beiden Jahre der Oberstufe, und als es an die Abiturvorbereitung ging, war sogar der Traumschnitt von 1,0 in Reichweite. Hertel hatte sich ausgerechnet, dass sie in den schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Latein sowie mündlich in Musik und Geographie drei Mal 14 und zwei Mal 13 Punkte erzielen müsste. Das schaffte sie mit drei Mal 15 Punkten in Deutsch, Latein und Musik sowie 14 Punkten in Mathe locker – nur die zwölf Punkte in Geographie waren ein kleiner Ausrutscher, der sie ärgerte, aber für die begehrte Endnote nicht mehr ins Gewicht fiel.

Berufswunsch: Unfallchirurgin oder Notfallmedizinerin

Gefallen haben Hertel analytische Fäche wie Latein und Mathe – klare Regeln, logische Struktur, das ist ihr Ding. Kein Wunder, dass ihr Berufsziel Ärztin ist. „Das interessiert mich schon seit Jahren, nicht zuletzt durch meinen Unfall mit dem Pferd. Seitdem steht der Berufswunsch Unfallchirurgin oder Notfallmedizinerin ganz oben bei mir.“ Vorher muss sie aber noch den Medizinertest machen. Bis sie dann in hoffentlich einem Jahr mit dem Studium anfangen kann, will sie an der TU München ins Fach Politikwissenschaft reinschnuppern, quasi als Überbrückung, damit sie nicht ein Jahr gar nichts tut.

Die Abiturientin ist als Trainerin aktiv

Dann hat Hertel viel Zeit für ihre Familie, die ihr sehr wichtig ist – sie hat noch drei Geschwister, die ebenfalls alle am Weilheimer Gymnasium sind, und zwar in der 10., 8. und 6. Klasse. Sie liest viel, werkelt gern im Garten – und dann ist da noch das Voltigieren. Nicht mehr als aktive Reiterin, das hat sie nach dem Unfall aufgegeben, sondern nur noch als Trainerin.

Doch dass man auch da nicht vor Unfällen gefeit ist, hat sich während der Abiturprüfungen gezeigt, als sie sich eine Bänderverletzung am Handgelenk zugezogen hat. Zum Glück erst nach den schriftlichen Arbeiten, wie sie sagt: „Sonst wäre es für mich als Vielschreiberin eine Katastrophe gewesen.“ So hat sich nach dem schwierigen Start in der Oberstufe alles gefügt.