Personalsorgen im Weilheimer Hallenbad: Seit Monaten keine Bewerbung

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Zumindest der Schwimmunterricht kann auch weiterhin im Hallenbad stattfinden. Bewerber sehen keine Perspektive © GRONAU/ARCHIV

Wegen Personalmangels musste der öffentliche Badebetrieb des Weilheimer Hallenbades vorübergehend eingestellt werden. Obwohl die Lage sich noch nicht entspannt hat, soll Ende Oktober wieder geöffnet werden – zumindest ein wenig.

Landkreis – „Schulschwimmen, Vereinsschwimmen und Kurse finden weiterhin statt“, stellt das Landratsamt in seiner Antwort auf eine entsprechende Anfrage klar. Ab 28. Oktober solle der öffentliche Badebetrieb mit eingeschränkten Öffnungszeiten wieder aufgenommen werden. Die Rede ist davon, wenigstens freitags, samstags und sonntags wieder für den Publikumsverkehr zu öffnen.

Gründe für die derzeitige Schließung seien krankheitsbedingte Ausfälle beim Stammpersonal und freie, bislang noch nicht besetzbare Stellen. 2021 insgesamt hätten insgesamt drei ausgebildete Fachkräfte (zwei Meister bzw. ein Fachangestellter für Bäderbetriebe) ihr Arbeitsverhältnis beendet – teilweise bedingt durch Ruhestand. Berichte, wonach Mitarbeiter angesichts der unsicheren Zukunft des Weilheimer Hallenbades, über das seit Jahren diskutiert wird, nach Peiting gewechselt seien oder dies demnächst vorhaben, wollte das Landratsamt nicht kommentieren.

Nur drei von fünf Stellen besetzt, einer geht demnächst in Ruhestand

Fakt sei aber, dass diese Stellen noch nicht vollständig nachbesetzt werden konnten. Die aktuelle Personalsituation verschärfte sich nun durch weitere, teilweise längerfristige Krankheitsausfälle. Für das Badpersonal seien im Stellenplan insgesamt fünf Stellen vorgesehen: ein Badleiter (Meister oder Fachangestellter für Bäderbetriebe, ein weiterer Fachangestellter als Stellvertreter, ein zusätzliche Fachkraft und zwei Rettungsschwimmer. Mit dieser angestrebten „Vollausstattung“ könnte auch künftig wieder das Morgenschwimmen sowie weitere Schwimmkurse angeboten werden, so das Landratsamt weiter.

Für Öffnungszeiten wie vor der Sommerpause sind zwei Fachangestellte und zwei Rettungsschwimmer erforderlich. Zwei Rettungsschwimmer würden nicht ausreichen, „da sie nicht die entsprechende Kompetenz für Bädertechnik etc. besitzen“. Derzeit seien nur drei der fünf Stellen besetzt, so das Landratsamt: ein Badleiter, ein Fachangestellter und ein Rettungsschwimmer. „Es konnte trotz mehrfach wiederholter, kontinuierlicher Stellenausschreibungen bislang keine Stelle nachbesetzt werden. Die Stelle der stellvertretenden Badleitung ist inzwischen seit fast zehn Monaten vakant“, heißt es in der Stellungnahme des Landratsamtes.

Unklare Zukunft schreckt Interessenten ab

Gesucht würden derzeit ein stellvertretender Badleiter (FAB) sowie ein weiterer Fachangestellter für Bäderbetriebe bzw. alternativ zusätzlich Rettungsschwimmer. In diesem Zusammenhang war Kritik daran laut geworden, dass das Landratsamt offenbar Anfang Juni den Arbeitsvertrag mit einem fest angestellten Iraner aufgelöst hatte, der im Bad als Rettungsschwimmer gearbeitet hatte.

Die Personalsituation im Hallenbad könnte sich in absehbarer Zeit sogar noch verschlimmern. „Im Moment findet bei den Mitarbeitern des Hallenbads ein Generationenwechsel statt“, schreibt das Landratsamt. Ein weiterer Mitarbeiter stehe kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand.

Keiner weiß, wie lange die betagte Technik noch durchhält

Neben dem genannten Mangel an Fachkräften konnten die Stellen trotz angebotener unbefristeter Beschäftigung hauptsächlich auch aus dem Grund nicht besetzt werden, dass das Hallenbad Weilheim derzeit keine langfristige berufliche Perspektive bieten kann, so die Verwaltung weiter.

Das ist tatsächlich ein Problem. Landkreis und Stadt Weilheim betreiben das Hallenbad gemeinsam. Allerdings ist der Sanierungsstau immens. Deswegen verständigte man sich darauf, das Bad noch so lange gemeinsam zu betreiben, bis es nicht mehr geht. In dieser Zeit sollte die Stadt Weilheim ein neues Hallenbad bauen. Doch derzeit ist nach wie vor unklar, ob die Stadt das wirklich machen wird, ob sie das Geld dazu hat und wie lange das dauern würde. Genauso unklar ist, wie lange das betagte Hallenbad noch durchhalten wird. Alles in allem also nicht die besten Voraussetzungen, um Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.