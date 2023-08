Wenn Bewegung auf Besinnung trifft

Von: Andreas Jäger

Ein prachtvoller Blick auf den Staffelsee lockt bei Uffing. Sowohl auf der Strecke „Klöster und Natur“ als auch auf der Runde „Kraftquelle“ kommt man hier vorbei. © Magnus Reitinger

SERIE ZUM FREIZEITRADKONZEPT: Traumhafte Routen zum Radpilgern durch die Heilige Landschaft zwischen Ettal und dem Starnberger See. Wer die Strecken in den Sommerferien testet, hat die Chance auf tolle Gewinne.

Landkreis – Die Verbindung von landschaftlicher Schönheit und innerer Einkehr erwartet Radfahrer auf den Radpilger-Routen des kürzlich an den Start gegangenen Freizeitradkonzepts des Tourismusverbands Pfaffenwinkel. Die fünf Fahrradstrecken führen vorbei an Kraftorten, Ruheplätzen, inspirierenden Klöstern und wohltuenden Weitblicken. Die kürzeste Route ist 59 Kilometer, die längste 104 Kilometer lang. Viele Orte auf den Routen erreicht man auch per Bahn.

Die Radrunde „Wilde Flüsse“ vereint auf 98 Kilometern die bedeutendsten Kirchen des Pfaffenwinkels mit wildromantischer Natur sowie den Flüssen Ammer und Lech. Los geht es in Peißenberg, entlang der Ammer gelangt man zunächst in die Schnalz. Von Peiting aus geht es weiter nach Schongau, wo die historische Altstadt zum Verweilen einlädt. In Altenstadt zeigt sich die „Heilige Landschaft“ von einer anderen Seite: Mit der romanischen Basilika, die mit ihrer Schlichtheit einen Kontrast zu den vielen Barockkirchen im Pfaffenwinkel darstellt. Von Altenstadt geht es über die Litzauer Schleife und die Via Claudia Augusta auf den Auerberg. Nach Abstechern in Lechbruck und Urspring gelangt man zum Weltkulturerbe Wieskirche. Anschließend führt die Route über Wildsteig, Rottenbuch und Böbing zurück nach Peißenberg.

Atemberaubendes Panorama auf dem Hohen Peißenberg

Dem Himmel ganz nah ist man auf der Runde „Weitblicke“. Die 95 Kilometer lange Tour beginnt auf dem Hohen Peißenberg, wo bei klarer Sicht ein atemberaubendes Panaroma wartet. Über Forst geht es am einstigen Kloster Wessobrunn vorbei in Richtung Ammersee-Becken. Bei Raisting berühren sich dann Himmel und Erde – weithin sichtbar auch in den Antennen ums Radom. Auf beschaulichen Wegen passiert man Wielenbach und Wilzhofen, ehe es zum Starnberger See geht. Direkt an seinem Ufer steht das Kloster Bernried, ein ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift. In Bernried locken ebenfalls die Baumriesen des Parks sowie das Buchheim Museum mit Expressionisten-Sammlung. Durch die Hardtlandschaft geht es nach Weilheim mit der Stadtpfarrkirche sowie den Kirchen St. Pölten und St. Salvator. Über das malerische Kloster- und Künstlerdorf Polling erreicht man die Ammer. Dort entlang führen die sanften Schleifen wieder zurück zum Hohen Peißenberg.

Überall in der Region finden sich Routen rund um das Thema „Radpilgern“. © Tourismusverband Pfaffenwinkel

Die Route „Stille Wege“ führt durch einsame Waldgebiete zu herrlichen Ausblicken – und in himmlische Ruhe. Mit 59 Kilometern sind die „Stillen Wege“ die kürzeste der fünf Routen, fordern aber doch Ausdauer. Los geht es in Peißenberg, ab dem Verlassen der belebten Kreisstraße und dem Anstieg zum Kirchlein St. Nikolaus findet man sich jedoch in wohltuender Abgeschiedenheit wieder. Ab Uffing öffnet sich dann ein Parade-Panorama mit einem der schönsten Blicke auf die Alpenkette weit und breit. Nach zehn Kilometern durch Wälder und Wiesen gelangt man nach Bad Bayersoien und darf sich über einen erfrischenden Blick auf den Soier See freuen. Über die Echelsbacher Brücke und Schönegg geht es anschließend nach Rottenbuch mit seiner prächtigen Barockkirche und dem idyllischen Klosterhof. Nach der rasanten Abfahrt vom Rottenbucher Hochufer gelangt man nach Böbing. Angenehm bergab und über idyllische Feldwege geht es schließlich zurück zum Ausgangspunkt der Runde.

Verbindung zwischen Natur und Kultur

Wer sich zwischen Natur und Kultur nur schwer entscheiden kann, dem ist die 71 Kilometer lange Radrunde „Klöster und Natur“ zu empfehlen – dort kann man beides auf wohltuende Weise erleben. Los geht es in Murnau, von dort aus überquert man zunächst mit dem Schiff den Staffelsee bis nach Uffing. Durch Bilderbuchdörfer führt der Weg von Uffing zum Riegsee. Dort lohnt es sich, das Rad kurz stehen zu lassen und eine kleine Wanderung auf die Anhöhe der Mesnerhauskapelle bei Aidling zu machen. Durch märchenhaften Wald geht es weiter über Habach ins Malerdorf Sindelsdorf. Daraufhin folgt die Strecke einige Kilometer dem Malerweg, ehe man nach Penzberg gelangt. Über St. Johnannisrain und Schönmühl führt die Route zunächst nach Bichl mit seiner barocken Sankt-Georgs-Kirche und dann zum Kloster Benediktbeuern, wo Spiritualität auf Weltoffenheit trifft. So radelt man in jeder Hinsicht gestärkt über die Weite und Stille des Loisach-Kochelsee-Moores nach Kochel am See mit verzaubernder Alpenkulisse. Über Schlehdorf und Ohlstadt geht es schließlich wieder zurück nach Murnau.

Zwei Tage sollte man sich für die 104 Kilometer lange Pilgerschleife „Kraftquelle“ nehmen. Beginn der Route ist in Murnau, wo man wie bei der vorherigen Strecke ebenfalls zunächst den Staffelsee überquert und in Uffing angelangt. Mit Prachtblick auf die Alpenkette geht es zunächst ins stille Land zwischen Staffelseemoor und Ammerschlucht. Mit mehreren Kneippbecken und Meditationsweg-Stationen lädt Bad Bayersoien zu einem inspirierenden Halt ein, ehe man über die spektakuläre Echelsbacher Brücke zur Wieskirche gelangt. Über die Halbammer bei Unternogg und den Ammer-Amper-Radweg kommt man anschließend in den weltberühmten Passionsort Oberammergau. Von hier aus führt die Route über Ettal mit seinem bekannten Kloster nach Eschenlohe. Dort öffnet sich das Land und durch das Murnauer Moos gelangt man schließlich wieder zurück zum Startpunkt. ja/mr

Die Routen

Die Routen

finden Sie auf der Internetseite „www.pfaffen-winkel.de" unter der Rubrik „Radeln" oder mit Navigationsmöglichkeit in der App „Pfaffenwinel Touren & Freizeit".