Wandern im Pfaffenwinkel: Neuer Wanderführer enthält 26 Touren durch beliebte Touristenregion

Schauspieler Dieter Fischer (r.) und Hospizvereins-Vorsitzende Renate Dodell stellten den Wanderführer von Anton Schuster mit vor. Mit dem Verkauf des Buches wird der Verein unterstützt. © ruder

Wer durch den schönen Pfaffenwinkel wandern möchte, findet hilfreiche Tipps im neu erschienenen Buch „Wandern im Pfaffenwinkel“. 26 Touren werden darin beschrieben.

Landkreis/Polling – Zwei Jahre hat Anton Schuster für das Verfassen des Buches „Wandern im Pfaffenwinkel“ verwendet. Jetzt wurde das Buch, das 26 Touren beschreibt, veröffentlicht.

„Auslöser war die Corona-Pandemie“, so Schuster. Große Reisen seien wegen der Beschränkungen nicht möglich gewesen, also entdeckten er und seine Frau Johanna die Region Weilheim-Schongau wieder. Auf zahlreichen Wanderungen informierten sie sich auch über Besonderheiten, die sie vorfanden. Und so kam der Theologe auf den Gedanken, einen Wanderführer über den Pfaffenwinkel zu schreiben.

Wandern im Pfaffenwinkel: Kein Wanderführer „wie es ihn schon gibt“

„Es sollte kein Wanderführer werden, wie es ihn schon gibt“, so Schuster, der seit 2019 Vorsitzender der „Stiftung Hospizverein im Pfaffenwinkel“ ist. Er wollte das Buch über die Stiftung herausbringen und so „auf etwas unorthodoxe Weise Öffentlichkeitsarbeit für die Hospizarbeit betreiben“.

Die Vorsitzende des Hospizvereins, Renate Dodell, machte mit und lieferte Bilder. Zum 30-jährigen Bestehen des Vereins wurde das Werk jetzt im Kloster Polling vorgestellt.

„Ich bin ein weitgehend analoger Mensch“, so Schuster, der bis zu seiner Pensionierung im Bistum Augsburg für Fortbildung verantwortlich war. Und so wurde das Werk als konventionelles Buch gestaltet, bietet aber gleichzeitig etwas für Menschen, die ohne Smartphone nicht leben können.

Wandern im Pfaffenwinkel: Viele Zusatzinformationen über Wegstrecken im Buch

Neben ausführlichen Streckenbeschreibungen, Karten und einer Zusammenstellung der wichtigsten Daten ist auch ein QR-Code abgedruckt, mit dem zusätzliche Informationen abgerufen werden können.

Das 208 Seiten starke Buch im Format 12 mal 21 Zentimeter ist reich bebildert. Dodell, die einen großen Teil der Bilder beigetragen hat, betont, dass es echte Fotos sind, die nicht bearbeitet wurden. „Sie zeigen den Pfaffenwinkel, wie er ist“, so die begeisterte Hobby-Fotografin.

Aufgelockert werden die Wegbeschreibungen durch Zusatzinformation über Besonderheiten entlang der Strecke und private Geschichten von Persönlichkeiten aus dem Pfaffenwinkel. Auch Schauspieler Dieter Fischer, Schirmherr des Hospizvereins, leistete einen Beitrag.

Alle, die zum Inhalt dieses Wanderführers beigetragen haben, haben ehrenamtlich gearbeitet, so dass nur das Layout und die Herstellung bezahlt werden mussten, wie Schuster betont. So kommt ein großer Teil des Verkaufspreises von 17,95 Euro der Hospizarbeit zugute. Erhältlich ist das Buch beim Hospizverein und in den Buchhandlungen „Lesbar“ und „Zauberberg“ in Weilheim.

VON ALFRED SCHUBERT

Das Buch Dr. theol. Anton Schuster, Wandern im Pfaffenwinkel, erschienen im Eigenverlag der „Stiftung Hospizverein im Pfaffenwinkel“, Polling, ISBN 978-3-00-071853-3.