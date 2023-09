Traumhafte Radrouten zum Gravelbiken - auf Testfahrer warten tolle Gewinne

Von: Andreas Jäger

Am Staffelsee kommt man sowohl bei der kurzen Pfaffenwinkel-Rundfahrt als auch bei der langen Tour in die Ammergauer Alpen und ins Karwendel vorbei. © Udo Bernhart

Gravelbiken erfreut sich auch bei uns immer größerer Beliebtheit: Kein Wunder, denn der Pfaffenwinkel und die Zugspitzregion bieten ideale Voraussetzungen für die Mischung aus Rennrad und Mountainbike. Im Rahmen des Freizeitradkonzepts hat der Tourismusverband verschiedene Gravel-Touren zusammengestellt. Wer diese in den Ferien fleißig testet, hat die Chance auf tolle Gewinne.

Landkreis – Vom Geheimtipp zum angesagten Trend hat sich das Gravelbiken mittlerweile entwickelt. Der Begriff „Gravel“ kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Schotter oder Kies. Und genau für eben diesen Untergrund ist das Gravelbike, das im Prinzip als eine Mischung aus Mountainbike und Rennrad bezeichnet werden kann, perfekt geeignet. Im Hügelland wie dem Pfaffenwinkel finden Gravelbiker neben einer idealen Topografie viele Schotter- und Wirtschaftswege. Derartige Wege wurden bei der Auswahl der Strecken rund um das Thema „Gravelbiken mit Zugspitzblick“ auch möglichst bevorzugt. Die Touren führen aber auch in die Alpen hinein, denn Gravelbiker suchen durchaus sportliche Herausforderungen.

Der Tourismusverband Pfaffenwinkel stellte im Rahmen des kürzlich an den Start gegangenen Freizeitradkonzepts zwei mehrtägige Rundfahrten zusammen, die allerdings auch einzeln abgefahren werden können. Jeder Start- und Zielort ist ans Bahnnetz angeschlossen, sodass stets eine Rückkehr zum Startort möglich ist.

Die kurze Pfaffenwinkel-Rundfahrt besteht aus insgesamt drei Etappen, los geht es mit der 68 Kilometer langen ersten Etappe in Weilheim. Über Raisting und Wessobrunn erreicht man etwa auf der Hälfte der Strecke mit dem Gipfel des Hohen Peißenbergs den Höhepunkt der Tour, im wahrsten Sinne des Wortes. Jener gilt als einer der schönsten Aussichtspunkte im ganzen Pfaffenwinkel. Doch nicht nur auf dem Hohen Peißenberg geht es hoch hinaus, es warten durchaus noch weitere sportliche Steigungen auf der Strecke, zum Beispiel am Zellsee. Ein landschaftliches Highlight ist auch der letzte Abschnitt durchs Ammertal und über Peiting nach Schongau.

Herrliche Blicke ins Lechtal

Die zweite Etappe mit einer Streckenlänge von 70 Kilometern führt vom Lech über das Ammertal bis ins Murnauer Moos. Zwischen Schongau und Urspring eröffnen sich herrliche Tiefblicke ins gewundene Lechtal. Anschließend überquert die Route den Fluss bei Staustufe 3, um einen Abstecher ins schöne Steingaden zu machen. Das traumhafte Königsstraßl schafft die Verbindung vom Lech ins Ammergauer Tal. Die Etappe nach Murnau führt weiter am Alpenrand entlang in Richtung Osten. Das abschließende Finale durchs Murnauer Moos ist ein echter Genuss.

Das Voralpenland ist ideal zum Gravelbiken – zahlreiche Tourenmöglichkeiten gibt es. © Tourismusverband Pfaffenwinkel

Auch wenn die dritte Etappe mit 46 Kilometern zwischen Murnau und Weilheim die kürzeste ist, so bietet sie doch Gravel-Vergnügen auf höchstem Niveau. Abseits der Zivilisation geht es ab Murnau kreuz und quer durchs Alpenvorland. Die Topografie ist hügelig, nur auf dem ersten Drittel warten ein, zwei längere Anstiege. Ab Habach passiert man unzählige kleine Seen und rollt durch die typischen Moorlandschaften. An heißen Tagen lohnt es sich, eine Badehose im Gepäck zu haben. Außerdem ein bisschen Verpflegung, denn Einkehrmöglichkeiten direkt an der Strecke sind rar.

Atemberaubende Blicke zwischen Oberammergau und Mittenwald

Die lange Tour hinein in die Ammergauer Alpen und ins Karwendel besteht aus insgesamt fünf Etappen. Die erste Etappe ist die gleiche wie die der kurzen Pfaffenwinkel-Rundfahrt, die 56 Kilometer lange zweite Etappe startet somit in Schongau. Dem Lech entlang geht es über Urspring, Steingaden und Prem ins Ammertal mit Altenau, Unterammergau und natürlich dem Zielort dieser Etappe: Dem weltberühmten Passionsspielort Oberammergau.

Als eine der spektakulärsten Strecken für Gravelbiker in den Bayerischen Alpen kann die dritte Etappe mit einer Streckenlänge von 65 Kilometern beschrieben werden. Von Oberammergau aus passiert man kulturelle Schätze wie das Schloss Linderhof, eine der Residenzen von König Ludwig II., und fährt ab Garmisch-Partenkirchen stets am Fuße des Wettersteinmassivs entlang – die atemberaubenden Spitzen von Zugspitze und Alpspitze hat man dabei stets im Blick. Letztes Highlight der Tour ist der Schlenker über Schloss Elmau, das malerisch vor der spektakulären Kulisse des Werdenfelser Landes thront, ehe man nach Mittenwald gelangt.

Die ebenfalls 65 Kilometer lange vierte Etappe startet von Mittenwald aus mit der herrlichen Fahrt durch die Mittenwalder Buckelwiesen – einen schöneren Blick auf das Karwendelgebirge gibt es kaum. Ab Garmisch-Partenkirchen rollt man entspannt entlang der rauschenden Loisach talauswärts. Ein letzter Blick zurück zur Zugspitze und zur Alpspitze, dann biegt die Route in Eschenlohe links ab in das Naturschutzgebiet Murnauer Moos, über das man zum Zielort Murnau gelangt. Die fünfte Etappe ist identisch mit der dritten Etappe der kurzen Pfaffenwinkel-Rundfahrt und führt durch herrliche Natur von Murnau nach Weilheim.

Die Routen

Die Routen finden Sie auf der Internetseite „www.pfaffen-winkel.de" unter der Rubrik „Radeln" oder mit Navigationsmöglichkeit in der App „Pfaffenwinel Touren & Freizeit".