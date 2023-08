Radelnd die Region erkunden - und tolle Preise gewinnen

Freizeitradkonzept des Tourismusverbands

Drei Jahre lang wurde es entwickelt, vor kurzem ging es an den Start: das Freizeitradkonzept des Tourismusverbands mit traumhaften Fahrradrouten im Pfaffenwinkel sowie in der Zugspitzregion. Wer die Strecken in den Sommerferien fleißig testet, auf den warten sogar tolle Gewinne.

Landkreis – Kultur, Natur, Genuss und Verweilen: Unter diesem Motto stehen die Touren des kürzlich an den Start gegangenen Freizeitradkonzepts des Tourismusverbands Pfaffenwinkel. Das Projekt hat der Tourismusverband gemeinsam mit seinen Kollegen aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen in den vergangenen drei Jahren entwickelt. Mit dem Konzept wolle man die Besonderheiten des Pfaffenwinkels und der Zugspitzregion miteinander verbinden, erklärt Susanne Lengger, Geschäftsführerin des Tourismusverbands.

Bevor mit der Entwicklung des Konzepts begonnen wurde, habe man 2020 zunächst eine Online-Befragung durchgeführt, um die Interessen der hiesigen Radfahrer besser kennenzulernen. Mitmachen konnte im Prinzip jeder, wenngleich man den Fragebogen aber auch ganz gezielt an Fahrradvereine sowie Landwirte in der Region verschickt habe, um keine Interessensgruppe zu vernachlässigen.

Konflikt zwischen Radfahrern und Landwirten

„Im Jahr 2020 ist der Konflikt zwischen Radfahrern und Landwirten hochgekocht“, so Lengger: Schließlich nutzen beide Gruppen zumeist die selben Wege, was bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt habe. Als 2020 aufgrund der Corona-Beschränkungen aber viele in die heimische Natur als Urlaubsalternative auswichen, verstärkte das den vorherrschenden Konflikt. Das zeigte sich auch im Ergebnis der Umfrage ganz deutlich: So wünschten sich sowohl Radfahrer als auch Landwirte jeweils mehr Rücksichtnahme von der Gegenseite.

Deshalb hat man sich beim Tourismusverband dazu entschieden, parallel zum Freizeitradkonzept die Kampagne „Rücksicht macht Wege breit“ zu schalten: Dabei handle es sich laut Lengger um Schilder, die sich mit einem Appell zur gegenseitigen Rücksichtnahme sowohl an Landwirte als auch an Radfahrer richteten.

Navigation per App

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage war der Wunsch nach einem größeren Streckenangebot mit entsprechender Beschilderung. Genau das geht der Tourismusverband Pfaffenwinkel nun an: Dazu entwickelte man die Themenkomplexe „Himmlisch genießen“, „Land der Moore“, „Radpilgern“, „MuSeenLandschaft Expressionismus“, „Gravelbiken“ sowie „Rennradparadies“. Jeder dieser Punkte verfügt wiederum über eine Reihe von Tages- aber auch Mehrtagestouren, die meisten davon mit einer Streckenlänge zwischen 50 und 100 Kilometern.

„Wir stehen gerade am Beginn der Umsetzung“, betont Susanne Lengger im Gespräch mit der Heimatzeitung. Den ersten Schritt, also die Entwicklung der Strecken, habe man mittlerweile geschafft. Die entsprechenden Schilder zu den Routen seien bereits in Auftrag gegeben und würden voraussichtlich im Herbst aufgestellt. Damit sich die Radler aber auch ohne Beschilderung zurechtfinden, sind in der App „Pfaffenwinkel Touren & Freizeit“ sowie auf der Internetseite des Tourismusverbands alle Routen mitsamt Informationen zur Länge, zum Schwierigkeitsgrad oder dem Höhenprofil der Strecke verfügbar. Zudem kann man sich mit der App auch entsprechend navigieren lassen.

Im Rahmen einer Serie

möchten wir Ihnen, liebe Leser, die unterschiedlichen Themenkomplexe mit den jeweiligen Strecken detailliert vorstellen. Selbstverständlich sind Sie anschließend herzlich dazu eingeladen, die Routen auf Herz und Nieren zu testen. Wer seine Tour mit einem schönen Foto festhält und bis spätestens 12. September per Mail (redaktion@weilheimer-tagblatt.de, lokales@schongauer-nachrichten.de) an unsere Zeitung schickt, auf den wartet auch eine ganz besondere Belohnung: Die Fotografen der drei schönsten Bilder dürfen sich über ein kostenloses Kässpatzenessen für vier Personen auf der Schönegger Käsealm, einen 50-Euro-Gutschein für „Inser Hoamat“-Produkte von der Zugspitzregion oder einen Gutschein im Wert von 50 Euro zur Einkehr im Gasthaus Sonne in Peißenberg freuen. Gerne können Sie die Fotos parallel auch auf Instagram posten und „merkur_wm_sog“ sowie „pfaffenwinkel_oberbayern“ verlinken.