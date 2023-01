„Die Stimmung ist gut“: Pflegekräfte bleiben Krankenhaus GmbH nach Bürgerentscheid treu

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Pflegedirektorin der Krankenhaus GmbH, Anne Ertel (hier mit dem Ärztlichen Direktor des Schongauer Krankenhauses, Prof. Reinhold Lang), stellt keine Absetzbewegungen fest. © Berndt/Krankenhaus GmbH

Eine Kündigungswelle hatte die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH befürchtet, sollte kein Zentralkrankenhaus entstehen. Doch bisher gibt‘s genug Personal - auch dank der „Springer“.

Landkreis – Eines der Hauptargumente der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH gegen den Bürgerentscheid zur Zukunft des Krankenhauses war die Sorge, dass, wenn kein neues Zentralkrankenhaus gebaut wird, die Mitarbeiter das Unternehmen in Ermangelung von Zukunftsperspektiven in Scharen verlassen würden.

Diese Befürchtung hat sich nun, nachdem seit dem Bürgerentscheid ein Monat vergangen ist, als weitgehend unbegründet erwiesen. „Wir haben keine Absetzbewegungen festgestellt. Ganz im Gegenteil: Bei uns bewerben sich viele Interessenten aus dem Pflegebereich“, berichtete Pflegedirektorin Anne Ertel gestern auf Anfrage der Heimatzeitung.

Genug Personal vorhanden

Im Gegensatz zu den meisten anderen Krankenhäusern könne jedes einzelne Bett, das vorhanden ist, auch belegt werden, weil genügend Pflegepersonal vorhanden ist, um die Betreuung sicherstellen zu können.

Ertels Stellvertreterin Sandra Buchner meinte: „Die Stimmung ist gut, die Leute sind ruhig und auf ihre Arbeit fokussiert.“ Beide wiesen Berichte zurück, wonach in einer Station acht Mitarbeiter gleichzeitig gekündigt hätten: „Das stimmt einfach nicht, was da an Gerüchten herumwabert.“

Stattdessen gewinne man immer noch zusätzliches Personal, so Buchner. „Gerade erst haben wir eine Pflegekraft aus Lübeck eingestellt, die über das Internet zu uns gefunden hat“, berichtete sie. Der gesamte Bewerbungsprozess habe über WhatsApp stattgefunden.

Springer-Schichten eingeführt

Diese Flexibilität zahle sich im Werben um Pflegekräfte aus. „Wir schicken halt niemanden weg, sondern schauen, wie wir es so organisieren können, dass der Bewerber Beruf und Privatleben unter einen Hut bekommt“, so Buchner. Deswegen habe man jetzt so genannte „Springer-Schichten“ eingeführt, deren Mitarbeiter flexibel da eingesetzt werden, wo gerade Bedarf besteht. In diesen Springer-Schichten sei es auch möglich, nur eine halbe Schicht zu arbeiten, wenn man nicht mehr Zeit hat, weil man sich um die Kinder kümmern muss, so Buchner weiter.

Ansonsten habe man sich für 2023 vorgenommen, die Mitarbeiter angesichts der unsicheren Lage noch intensiver als bisher zu informieren. „Wir setzen da auf völlige Transparenz“, so Ertel. Sei es in Fragen der Lauterbach-Reform zur Krankenhaus-Finanzierung oder zur künftigen Entwicklung der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH. „Allerdings befinden wir uns da gerade in einem Schwebezustand“, so die Pflegedirektorin. Man müsse warten, was der Kreistag entscheidet, um dann zu sehen, wie es konkret weitergehen kann.