Pilotprojekt Fahrradstraße: Mehr Rot und Grün für Weilheims Johann-Baur-Straße

Von: Katrin Kleinschmidt

Noch mehr rote Markierungen und obendrein mehr Grün sollen die Johann-Baur-Straße für Radfahrer und Fußgänger sicherer machen. © Ralf Ruder

Die Johann-Baur-Straße soll als Pilotprojekt umgestaltet werden. Doch wie viel Veränderung darf es für die Fahrradstraße sein? Darüber hatte nun der Bauausschuss zu entscheiden.

Weilheim – Es soll ein Pilotprojekt sein: Die Johann-Baur-Straße wird zur Fahrradstraße umgebaut. Das ist längst entschieden – doch wie umfassend die Änderungen werden, stand bisher nicht fest. Darüber hatte nun der Bauausschuss des Stadtrats Weilheim zu entscheiden. Katrin Fischer legte dem Gremium zwei Varianten vor.

Und schickte einen Wunsch voraus: „Ich möchte Sie bitten, nicht nur die Haushaltsbrille aufzuhaben, sondern beiden Varianten eine Chance zu geben“, sagte die Stadtbaumeisterin. Beide Entwürfe hatte das Büro „Neudert Ingenieure“ ausgearbeitet.

Die erste Variante war die abgespeckte und dadurch auch günstigere. Rund 150 000 Euro sind hierfür veranschlagt. Dafür würde die Fahrbahn in Kreuzungsbereichen rot markiert, es würden weitere Verkehrsschilder aufgestellt und Parkbuchten geschaffen, um die Fahrbahn zu verengen. Das alles könnte die Situation für Fahrradfahrer zwar verbessern, allerdings würde es wohl dauern, bis die Änderungen im Kopf der Verkehrsteilnehmer ankämen, befürchtet Fischer.

Hoffen auf Fördermittel

Schneller würde das bei Variante zwei gehen, ist sie sicher. Bei dieser würden ebenfalls Kreuzungsbereiche rot markiert und Schilder ergänzt. Zur Einengung der Fahrbahn sollen in diesem Fall aber an mehreren Stellen Grünflächen mit Bäumen sorgen. Zudem würden bestehende Parkflächen entsiegelt.

Das alles würde nicht nur den Verkehr ausbremsen, sondern auch der Umwelt gut tun. Es gebe im Bereich der Johann-Baur-Straße ohnehin „ein Problem bei Starkregen“, führte Fischer aus – auf entsiegelten Flächen könne Wasser versickern. Diese Variante koste inklusive Planung rund 277 000 Euro – mit Fördermitteln könnten die Kosten für die Stadt auf rund 138 000 Euro gesenkt werden.

Einen Nachteil aber habe die weitergehende Lösung: „Wir müssten den Umbau auf nächstes Jahr verschieben“, gab Fischer zu. Denn allein die Bearbeitung der Förderanträge dauere derzeit rund neun Monate. Trotzdem riet die Stadtbaumeisterin zu Variante zwei und stellte das Thema zur Diskussion.

Kritik von CSU-Mann Klaus Gast

In diese startete Klaus Gast (CSU) „maximal negativ“, wie es Bürgermeister Markus Loth später einordnete. Denn Gast sah weder für die eine noch für die andere Variante „Spielraum im Haushalt“ und schlug vor, das Geld lieber für einen Radweg an anderer Stelle aufzubringen. Da aber wies Loth den CSU-Mann gleich in die Schranken: „Die Frage, ob wir es machen oder nicht, ist schon beantwortet.“ Es gehe nur noch darum, wie die Fahrradstraße künftig aussehen soll.

Brigitte Holeczek (BfW) hatte mit Blick auf die wegfallenden Parkplätze ihre Bedenken. „Die Stadt ist nicht dafür da, Parkraum für Privatleute zu schaffen“, erwiderte Fischer. „Da bin ich ein bisschen kratzig.“ Gast war’s auch. „Diejenigen, die dort parken, sind nicht Anwohner“, warf er ein – es seien jene, die dort arbeiten. „Meines Erachtens ist das eine halbscharige Lösung.“

Diesmal gab’s Gegenwind von Alfred Honisch (Grüne). „Ich merke, dass mancher sich schwer tut mit der Feststellung, dass es andere Verkehrsteilnehmer gibt, die gleichberechtigt sind“, sagte er süffisant. „Lasst uns eine Straße entwickeln, in der der Nahverkehr Vorrang hat.“

Mehrheit stimmt für umfangreiche Variante

Auch Horst Martin sprach sich klar für Variante zwei aus. „Dadurch wird das Stadtbild aufgewertet“, war der SPD-Vertreter überzeugt. „Die Kröte 2024 muss man da schlucken.“ Roland Bosch (ÖDP) präferierte ebenfalls den weitreichenderen Umbau: Die Johann-Baur-Straße „soll ja als Pilotstraße zeigen, was man machen kann“.

Letztlich setzte sich Variante zwei in der Abstimmung durch. Nur zwei Ausschussmitglieder lehnten den Vorschlag ab: Gast und Saika Gebauer-Merx (FDP).