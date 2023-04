Pläne für neues Wohnquartier im Weilheimer Süden

Von: Magnus Reitinger

Ein Großteil dieser Wiese zwischen Gögerlweg (links) und Angermaierstraße wird wohl bald bebaut. Die Planung ist am 27. April Thema im Stadtrat. © ruder

Ein neues Wohnquartier entsteht in den nächsten Jahren am Gögerlweg im Weilheimer Südosten: Zwei Mehrfamilienhäuser und mehrere Einfamilienhäuser sind auf den Flächen einer Erbengemeinschaft geplant.

Weilheim – Noch ist es eine freie Wiese inmitten eines der beliebtesten Wohngebiete Weilheims. Doch dass diese bebaut wird, steht schon lange fest. Vor genau fünf Jahren hat Weilheims Stadtrat beschlossen, einen Bebauungsplan für das Areal zwischen einem ehemaligen Bauernhof am Gögerlweg und der Angermaierstraße aufzustellen. Mit der Ausarbeitung war im April 2018 das Greifenberger Architekturbüro Beer Bembé Dellinger beauftragt worden, einem ersten Bebauungskonzept hat der Bauausschuss ein Jahr später zugestimmt.

Erbengemeinschaft bat, die Planung wieder aufzunehmen

Zu einer Entscheidung im Stadtrat kam es damals aber nicht mehr. Die Antragsteller hätten das Verfahren „bislang nicht forciert“, heißt es dazu aus dem Rathaus, und das Stadtbauamt habe es aufgrund anderer Aufgaben nicht weiter verfolgt. Doch Ende 2021 bat die Erbengemeinschaft, der die Hofstelle und ein Großteil der Wiese gehört, die Planung wieder aufzunehmen. So wurde in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung ein Entwurf präsentiert, über den die Fraktionen bereits intern beraten haben – und der am 27. April auch in der Stadtratssitzung vorgestellt wird. Stimmen die Ratsmitglieder zu, dann geht das Verfahren richtig los.

Vier Stockwerke sind dem Bauausschuss eins zu viel

Ein durchgehender Geschosswohnungsbau – wie er zwischenzeitlich in Erwägung gezogen wurde – ist den Fraktionen für dieses Gebiet zu massiv. Die südlichen Bauflächen, so fasste die Stadtverwaltung die Stellungnahmen zusammen, sollten „mit Doppel- und Reihenhäusern beplant werden, da auch hierfür ein großer Bedarf in Weilheim gesehen wird“. So kombiniert der aktuelle Entwurf beides: Bei der jetzigen Hofstelle und im mittleren Bereich des Areals ist jeweils ein Mehrfamilienhaus mit Flachdach vorgesehen. Einem vierstöckigen Hochpunkt für Letzteres erteilte der Ausschuss angesichts der umliegenden Bebauung eine Absage. Beide Mehrfamilienhäuser sollen maximal dreigeschossig sein – wie auch die weiteren Gebäude des neuen Quartiers: Laut Stadtbaumeisterin Katrin Fischer sind zudem ein Einfamilienhaus, etwa sechs Doppelhaushälften sowie ein Reihenhaus-Vierspänner avisiert.

Das Mehrfamilienhaus im mittleren Bereich soll eine Tiefgarage erhalten, die auch die Autos der Einfamilienhausbewohner aufnehmen könnte. Denn die Stadt möchte nur zwei Zufahrten vom Gögerlweg her zulassen: neben der quasi schon bestehenden an der Hofstelle eine weitere in der Mitte des Gebiets. Für das Mehrfamilienhaus im Bereich des jetzigen Hofs planen die Bauwerber keine Tiefgarage, sondern ein oberirdisches Garagengebäude – weil sich das vom Grundstück her dort anbiete. Der Wohnblock dort darf dann laut städtischer Satzung maximal fünf Wohneinheiten haben, sonst wäre eine Tiefgarage Pflicht.

„Autofreies Wohnen“ sei in Weilheim unrealistisch

Ob vorstellbar wäre, in diesem Quartier „etwas in Richtung autofreies Wohnen zu entwickeln und auf Parkplätze zu verzichten“, fragte ÖDP-Vertreter Gerd Ratter im Bauausschuss. Doch da „sollte man realistisch bleiben“, mahnte Bürgermeister Markus Loth (BfW): Anders als in Großstädten mit entsprechendem ÖPNV-Angebot sei so etwas „in einer Stadt wie Weilheim kaum umsetzbar“.

Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat

Offen ist noch, inwieweit bei diesem Projekt die Regelungen der Stadt zur „sozialen Bodennutzung“ (SoBoN) und zur Folgekostenbeteiligung umgesetzt werden können. Das hängt davon ab, wie viel Baurecht auf diesem Areal nach dem Grundsatz der Einfügung ohnehin schon besteht, und muss in Gesprächen mit dem Landratsamt geklärt werden. Dazu kommt es aber wohl erst nach der Stadtratssitzung am 27. April.

Der Bauausschuss hat den Bebauungs-Entwurf bei der Vorberatung einstimmig befürwortet – mit maximal dreistöckigen Gebäuden.

Die Stadtratssitzung ist öffentlich und beginnt am Donnerstag, 27. April, um 18.30 Uhr im Rathaus (großer Sitzungssaal). Neben dem Bebauungsplan „Am Gögerlweg“ steht unter anderem ein Sachstandsbericht des Staatlichen Bauamtes in Sachen „Umgehungsstraße Weilheim“ auf der Tagesordnung.