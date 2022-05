In und um Weilheim lebt man sicherer denn je

Von: Magnus Reitinger

Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche ging im Dienstbereich der PI Weilheim deutlich zurück: 2020 wurden noch zehn solcher Fälle registriert, 2021 fünf. © Symbolfoto: Silas Stein/dpa

Eine rundum positive Entwicklung weist der neueste Sicherheitsbericht für Weilheim und Umgebung aus: Die Zahl der registrierten Straftaten im Bereich der PI Weilheim sank 2021 auf den niedrigsten Wert der letzten 15 Jahre. Auch die Verkehrsunfälle gingen deutlich zurück.

Weilheim – Dass es sich im Raum Weilheim so sicher lebt wie sonst kaum wo auf der Welt, das ist fast ein Standardsatz, wenn die Polizeiinspektion (PI) Weilheim ihren jährlichen Sicherheitsbericht vorstellt. Und für das vergangene Jahr gilt diese Feststellung mehr denn je. Im Dienstbereich der PI – zu dem neben der Kreisstadt die Gemeinden Eberfing, Eglfing, Huglfing, Oberhausen, Pähl, Peißenberg, Polling, Wessobrunn, Wielenbach und Raisting zählen – wurden 2021 insgesamt 1790 Straftaten registriert. Das sind 326 weniger als im Jahr zuvor, ein Rückgang um 15,4 Prozent. Die Kriminalität liegt damit auf „dem niedrigsten Wert der letzten 15 Jahre“, freut sich PI-Leiter Harald Bauer. Und: Fast 70 Prozent dieser 1790 Taten habe man aufklären können.

Zahl der schweren Einbrüche halbiert sich

Besonders augenfällig ist der Rückgang bei den Diebstählen: Die Fälle schweren Diebstahls haben sich gegenüber dem Vorjahr praktisch halbiert (von 196 auf 97), ebenso die darin bereits enthaltene Zahl der Wohnungseinbrüche (von 10 auf 5). Aber auch in allen anderen Deliktgruppen gingen die Zahlen deutlich zurück. Allein bei der Betäubungsmittelkriminalität (hier wurde ein Rückgang von 202 auf 169 Fälle registriert) „täuschen die Zahlen wohl ein bisschen“, räumt Bauer auf Nachfrage der Heimatzeitung ein. Die sei „gefühlt nach wie vor sehr bedeutsam“ vor Ort. Wie viele Straftaten in Sachen Drogen tatsächlich erfasst werden, hänge freilich stark vom jeweiligen Personaleinsatz ab.

Alles in allem wurden vergangenes Jahr 938 Tatverdächtige ermittelt, von diesen waren 723 männlich. Den Anteil Nichtdeutscher an den 938 Tatverdächtigen beziffert die Polizei mit 280, das sind 29,9 Prozent.

Rückgang liegt wohl nicht nur an der Pandemie

Dass die Zahl der Straftaten im Raum Weilheim – die in den Vorjahren fast immer deutlich über 2100 lag – so stark zurückging, das ist zum Teil gewiss der Pandemie geschuldet. Doch „ob es nur daran liegt, ist schwer zu sagen“, so PI-Chef Bauer. Während bayernweit ein Rückgang von knapp zehn Prozent verzeichnet wurde, liegt er im Bezirk der PI Weilheim immerhin bei über 15 Prozent.

Deutlich weniger Unfälle mit Schwerverletzten

Weniger massiv, aber doch eindeutig ist der Rückgang auch bei den Verkehrsunfällen: Im Jahr 2021 haben die Beamten der PI Weilheim 1383 Unfälle aufgenommen, 53 weniger als im Jahr zuvor (wo die Zahlen coronabedingt bereits stark abgenommen hatten). Auch hier ist ein neuer Tiefstand, zumindest für die vergangenen zwölf Jahre, erreicht. Um 19,2 Prozent gingen die Verkehrsunfälle mit Personenschäden zurück,von 255 im Jahr 2020 auf 206 im vergangenen Jahr. Bei diesen 206 Unfällen wurden 53 (im Vorjahr 99) Personen schwer und 213 (239) leicht verletzt. „Sehr erfreulich ist, dass es im Jahr 2021 keinen Verkehrstoten in unserem Bereich gab“, so Bauer: „Im Vorjahr mussten drei Personen ihr Leben lassen.“ Bei 26 Unfällen im vergangenen Jahr galt Alkohol als Ursache (2020 waren es 25). Um fast zwölf Prozent stieg die Zahl der Unfälle, bei denen die Geschwindigkeit ursächlich war: von 67 auf 75.