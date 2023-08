CSU und Freie Wähler plakatierten rechtzeitig - die Konkurrenz schläft noch

Von: Andreas Jäger

Recht einsam ist das Wahlplakat von Susann Enders, Landtagskandidatin der Freien Wähler, derzeit in Polling. © Ralf Ruder

In Polling dürfen die Plakate zur Landtags- und Bezirkstagswahl bereits aufgehängt werden: Eine entsprechende Verordnung macht es möglich. Das scheinen viele Parteien aber verschlafen zu haben, denn aktuell hängen nur die Plakate von CSU und Freien Wählern aus. Welche Regelungen beim Plakatieren sonst noch zu beachten sind, haben wir uns erklären lassen.

Landkreis – Wer in den vergangenen Tagen in Polling unterwegs war, wird bemerkt haben, dass man dort bereits freundlich von einigen Direktkandidaten zur Landtags- und Bezirkstagswahl angelächelt wird. In den anderen Orten im Landkreis bietet sich dagegen ein anderes Bild: Dort, wo bald die Plakate zur Landtags- und Bezirkstagswahl hängen sollen, herrscht im Moment noch gähnende Leere. Doch warum ist das so?

Für das Aufhängen von Wahlplakaten gebe es „keine wahlrechtliche Grundlage“, erklärt der stellvertretende Landeswahlleiter Bayerns, Karsten Köhne, auf Nachfrage der Heimatzeitung. Der Startzeitpunkt zum Plakatieren für Landtags- und Bezirkstagswahl liege in kommunaler Hand, so Köhne. Laut Elisabeth Mattes, Pressesprecherin des Landratsamts Weilheim-Schongau, habe die Gemeinde Polling im Jahr 2018 eine sogenannte Plakatierungsverordnung erlassen: „Darin ist geregelt, dass bei Wahlen eine Plakatierung in einem Zeitraum von acht Wochen vor einer Wahl zulässig ist“, so Mattes. Diese scheinen aber nur CSU und Freie Wähler auf dem Zettel gehabt zu haben – und starteten pünktlich mit dem Aufhängen der Plakate. Von der politischen Konkurrenz ist hingegen bisher noch weit und breit keine Spur.

Vielerorts darf erst ab 25. August plakatiert werden

Das mag vielleicht auch daran liegen, dass andernorts noch keine Wahlplakate aufgehängt werden dürfen, so etwa in Peißenberg: Dort „darf ab dem 44. Tag vor der Wahl“, also am 25. August, plakatiert werden, erklärt Ordnungsamtsleiter Andreas Fischer. Selbiges gilt auch in Weilheim, wie Ordnungsamtsleiterin Brunhilde Hink mitteilt. Die Reihenfolge der großen Plakate am Straßenrand hänge dabei von den Ergebnissen der vergangenen Landtagswahl ab, so Hink.

In Bezug auf die kleineren Plakate, die beispielsweise an Laternenmasten zu finden sind, dürften die Parteien hingegen frei plakatieren. Selbstverständlich unter Beachtung der entsprechenden Regelungen der Straßenverkehrsordnung, damit die Verkehrsteilnehmer dadurch nicht abgelenkt oder gestört werden. „Das heißt, kein Plakatieren an Verkehrszeichen, Ampeln, auf Verkehrsinseln oder im Sichtbereich von Ein- und Ausfahrten“, so Fischer.

Auch die Wahlhelfer der CSU waren pünktlich dran - das Plakat von Bezirkstagskandidatin Alexandra Bertl hängt an Ort und Stelle. © Ralf Ruder

Für die Landtagswahl dürfe in Peißenberg an neun aufgestellten Plakatwänden geworben werden, und zwar im Format DIN A1. Für die Bezirkstagswahl hingegen dürfe nicht an den Plakatwänden geworben werden, sondern an maximal zehn Standorten im Ortsgebiet, vorrangig entlang der Ortsdurchfahrt.

Sollten die Parteien ihre Plakate in einem Ort zu früh aufgehängt haben, bekämen sie die Aufforderung des Ordnungsamts, diese wieder abzuhängen. Eine Strafe drohe jedoch nicht, wie Hink erklärt. Sollten die Parteien der Aufforderung nicht nachkommen, kümmere sich der Bauhof darum, sagt Andreas Fischer. Wenn es sich bei der Verfehlung nur um einen oder zwei Tage vor dem Plakatierstart handle, sei das Ordnungsamt allerdings „auch nicht päpstlicher als der Papst“, so Hink.

Pollings Bürgermeister Martin Pape war leider nicht für eine Stellungsnahme zu erreichen.